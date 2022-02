Poirotina ja Wallanderina tunnettu brittitähti ylsi Oscar-ehdokkuuksillaan ällistyttävään ennätykseen – meni George Clooneyn ja Warren Beattyn ohi

Uudet Oscar-ehdokkuudet rikkoivat lukuisia eri ennätyksiä – katso lista.

Näyttelijänä muun muassa Poirotin ja Wallanderin rooleista tunnettu Sir Kenneth Branagh teki tiistaina uutta Oscar-historiaa elokuvallaan Belfast.

Pohjois-Irlannin 1960-luvun levottomuuksiin sijoittuva perhedraama toi hänelle Oscar-ehdokkuudet parhaasta elokuvasta, parhaasta ohjauksesta ja parhaasta alkuperäis­käsikirjoituksesta. Tämä tarkoittaa, että Branagh on nyt ainoa henkilö, joka on uransa aikana saanut Oscar-ehdokkuudet peräti seitsemässä eri Oscar-palkintokategoriassa.

Aiempina vuosina Branagh on napannut ehdokkuudet jo parhaan miesnäyttelijän ja ohjaajan kategorioissa Shakespeare-draamallaan Kuningas Henrik V (1989), parhaasta miessivuosasta elämäkertadraamasta My Week with Marilyn (2011), parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta niin ikään Shakespearen näytelmään perustuvasta Hamletista (1996) sekä parhaasta lyhytelokuvasta elokuvalla Swan Song (1992).

Belfast-elokuvan perheen isää ja äitiä esittävät Jamie Dornan ja Caitriona Balfe.

Tempullaan Branagh rikkoi George Clooneyn ja Warren Beattyn aiemmin hallussaan pitämän ennätyksen. Sekä Clooney että Beatty ovat saaneet Oscar-ehdokkuudet kuudessa eri Oscar-kategoriassa.

Belfast-elokuvan ensi-ilta elokuvateattereissa on perjantaina 11. maaliskuuta. Sitä ennen valkokankaille ehtii Branaghin ohjaama toinen Agatha Christien dekkarisovitus Kuolema Niilillä, jossa hän palaa jälleen mestarietsivä Hercule Poirotin rooliin. Kuolema Niilillä saa Suomen ensi-iltansa perjantaina 11. helmikuuta.

Siri Kenneth Branagh on nyt Oscar-ennätysten mies.

Kaksi muutakin ohjaajaa rikkoi Oscar-ehdokkuuksillaan ennätyksiä.

Menestysohjaaja Steven Spielberg sai musikaalilla West Side Story uransa kahdeksannen Oscar-ehdokkuuden ohjauksesta, mutta ennätysmies hänestä tuli saman elokuvan tuottajana. West Side Storyn saama parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuus tarkoittaa, että Spielberg on nyt tuottanut peräti 11 parhaan elokuvan ehdokasta – enemmän kuin kukaan muu ikinä.

Ohjaaja Steven Spielberg (keskellä) sekä West Side Story -elokuvan tähdet David Alvarez, Ariana Debose, Rachel Zegler ja Alsel Elgort. Myös Ariana DeBose sai elokuvasta Oscar-ehdokkuuden sivuosasta.

Tuottajan ominaisuudessa Spielberg on myös voittanut Oscarin 1994, jolloin Schindlerin lista (1993) valittiin vuoden parhaaksi elokuvaksi. Spielbergin muut parhaan elokuvan ehdokkaat ovat olleet E. T. (1982), Häivähdys purppuraa (1985), Schindlerin lista (1993), Pelastakaa sotamies Ryan (1998), München (2005), Kirjeitä Iwo Jimalta (2006), Sotahevonen (2011), Lincoln (2012), Vakoojien silta (2015) ja The Post (2017).

Ohjaajan roolissa Spielberg on voittanut Oscarin kaksi kertaa elokuvillaan Schindlerin lista ja Pelastakaa sotamies Ryan. Parhaasta ohjauksesta hän on ollut Oscar-ehdokkaana myös elokuvillaan Kolmannen asteen yhteys (1977), Kadonneen aarteen metsästäjät (1981), E. T., München ja Lincoln.

Spielbergin ohjaajana saamat kahdeksan ehdokkuutta ei ole pieni saavutus sekään: enemmän tai yhtä paljon ohjausehdokkuuksia ovat saaneet vain William Wyler (11 ohjausehdokkuutta), Martin Scorsese (9 ohjausehdokkuutta) sekä Billy Wilder (8 ohjausehdokkuutta).

Ohjaaja Jane Campion (keskellä) sekä näyttelijät Kirsten Dunst ja Benedict Cumberbatch vierailivat viime syyskuussa Venetsian elokuvajuhlilla, jossa lännendraama The Power of the Dog sai ensi-iltansa. Myös Dunst ja Cumberbatch saivat omat Oscar-ehdokkuudet.

Uusiseelantilainen ohjaaja Jane Campion on nyt puolestaan ensimmäinen nainen, joka on saanut kaksi kertaa Oscar-ehdokkuuden ohjauksesta.

Tänä vuonna ehdokkuus tuli lännendraamalla The Power of the Dog, joka sai yhteensä 12 Oscar-ehdokkuutta – enemmän kuin mikään muu elokuva tänä vuonna. Campion sai ehdokkuudet myös The Power of the Dogin sovitetusta käsikirjoituksesta sekä sen tuottajana, koska elokuva sai myös parhaan elokuvan ehdokkuuden.

Campionin aiempi ohjaus-Oscarin ehdokkuus tuli elokuvasta Piano (1993). Sitä hän ei voittanut, mutta sai tuolloin Oscarin Pianon alkuperäiskäsikirjoituksesta.

Nainen on voittanut Oscarin ohjauksesta vain kaksi kertaa Oscar-palkinnon historiassa: Kathryn Bigelow nappasi ohjauspalkinnon The Hurt Lockerista (2009) ja Chloé Zhao viime vuonna Nomadlandista (2020).

Kuvaaja Ari Wegner ehdokkuus The Power of the Dog -elokuvasta oli sekin merkittävä: hän on vasta toinen nainen, joka on saanut Oscar-ehdokkuuden parhaasta kuvauksesta. Edellinen ehdokkuuden saanut naiskuvaaja oli Mudbound-elokuvan (2017) Rachel Morrison.

Coda-elokuvassa isää näyttelevä Troy Kotsur sai Oscar-ehdokkuuden sivuosasta. Elokuvassa äitiä näyttelevä Marlee Matlin on voittanut Oscarin aikoinaan Sanaton rakkaus -elokuvan pääosasta.

Näyttelijöistä Troy Kotsur on puolestaan vasta toinen kuuro näyttelijä, joka on saanut Oscar-ehdokkuuden esittämällä kuuroa. Kotsur sai ehdokkuutensa Coda-perhedraaman sivuosasta. Häntä on edeltänyt vain Marlee Matlin, joka voitti Oscarin draaman Sanaton rakkaus (1986) pääosasta.

Omanlaistaan historiaa teki myös kaksi näyttelijäpariskuntaa. Koskaan aiemmin ei kahden seurustelevan parin molemmat puolisot ole saaneet yhtä aikaa Oscar-ehdokkuuksia.

Tanskalainen elokuva Flee (alkuperäisnimeltään Flugt) teki sekin historiaa. Yksikään elokuva ei ole sitä ennen saanut Oscar-ehdokkuuksia yhtä aikaa parhaan animaatioelokuvan, parhaan dokumentin ja parhaan kansainvälisen elokuvan kategorioissa.

Jonas Poher Rasmussenin ohjaama, animaationa toteutettu Flee kertoo tanskalaiskaupungissa asuvasta 36-vuotiaasta Aminista, joka kertoo elokuvassa, millaisen matkan hän teki teini-ikäisenä Afganistanista Tanskaan. Elokuva voitti viime marraskuussa jo Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon.