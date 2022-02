Kaksi näyttelijäpariskuntaa teki Oscar-historiaa – Oscar-ehdokkuus molemmille!

Ensimmäistä kertaa Oscareiden historiassa ehdokkuuksia tuli kaksin kappalein kahdelle eri näyttelijäpariskunnalle.

Tämän vuoden uudet Oscar-ehdokkuudet olivat erityinen ilonaihe ainakin kahdessa näyttelijäperheessä. Ensimmäistä kertaa koko Oscar-palkinnon historiassa Oscar-ehdokkuuksia tuli kaksin kappalein kahdelle eri näyttelijäpariskunnalle.

Pariskunnista toinen on espanjalainen tähtipari Penélope Cruz, 47, ja Javier Bardem, 52, joka nappasi parhaan naisnäyttelijän ja parhaan miesnäyttelijän ehdokkuudet.

Cruz sai ehdokkuuden Pedro Almodóvarin ohjaamasta draamasta Rinnakkaiset äidit, jossa hän näyttelee vahingossa raskaaksi tullutta naista. Bardemin Oscar-ehdokkuus tuli Aaron Sorkinin ohjaamasta elämäkertaelokuvasta Being the Ricardos, jossa hän esittää legendaarisen tv-persoonan Lucille Ballin aviomiestä Desi Arnazia.

Ehdokkuus on sekä Cruzille että Bardemille neljäs. Cruz on voittanut Oscarin Vicky Cristina Barcelona -elokuvan (2008) sivuosasta. Myös Bardemilla on yksi Oscar-palkinto, jonka hän voitti Menetetty maa -elokuvan (2007) sivuosasta. He ovat seurustelleet vuodesta 2007 alkaen ja avioituneet vuonna 2010.

Javier Bardem näyttelee Being the Ricardos -elokuvassa tv-persoona Lucille Ballin (Nicole Kidman) aviomiestä Desi Arnazia. Myös Kidman sai roolistaan Oscar-ehdokkuuden.

Bardemin vaimo Penélope Cruz sai Oscar-ehdokkuuden draamasta Rinnakkaiset äidit, jossa hän näyttelee vahingossa raskaaksi tulevaa naista. Elokuvan toisessa pääroolissa on Milena Smit.

Toinen pariskunta, josta molemmat saivat tänä vuonna niin ikään Oscar-ehdokkuuden, on amerikkalaispari Kirsten Dunst, 39, ja Jesse Plemons, 33. Kaksikko sai ehdokkuutensa vieläpä samasta elokuvasta, lännendraamasta The Power of the Dog, jossa he esittävät – mitäpä muutakaan kuin pariskuntaa.

Plemons näyttelee Jane Campionin ohjaamassa ja 1920-luvun Montanaan sijoittuvassa elokuvassa Philiä, joka tuo Dunstin esittämän uuden vaimonsa Rosen kotitilalleen. Siellä Roseen iskee silmänsä kuitenkin myös Philin veli George, jota esittää Benedict Cumberbatch.

Ehdokkuudet ovat sekä Dunstille että Plemonsille ensimmäiset. Pariskunta aloitti seurustelun vuonna 2016.

Tosielämän pariskunta Jesse Plemons ja Kirsten Dunst näyttelee lännendraamassa The Power of the Dog pariskuntaa, jonka suhde rakoilee, kun he matkaavat miehen kotitilalle. Molemmat saivat sivuosistaan Oscar-ehdokkuuden.

The Power of the Dog -elokuvaa esittää suoratoistopalvelu Netflix. Being the Ricardos -elokuva on katsottavissa suoratoistopalvelu Amazon Prime Videosta.

Rinnakkaiset äidit saa Suomen ensi-iltansa elokuvateattereissa 4. maaliskuuta 2022.

Aiempina vuosina yksittäiset pariskunnat ovat saaneet samana vuonna Oscar-ehdokkuuden, mutta koskaan aiemmin Oscar-historiassa ehdokkaana ei yhtä aikaa ole ollut kahta eri pariskuntaa.

Ensimmäisen kerran pariskunta oli Oscar-ehdokkaana vuonna 1932, kun Aldred Lunt sai miespääosan ja Lynn Fontanne naispääosan Oscar-ehdokkuudet samasta elokuvasta The Guardsman.

Vuonna 1940 Vivien Leigh sai ehdokkuuden Tuulen viemää -elokuvasta ja tämän puoliso Laurence Olivier sai ehdokkuuden Humisevasta harjusta. Leigh voitti Oscarin.

Vuonna 1967 tähtipari Richard Burton ja Liz Taylor saivat molemmat ehdokkuuden aviodraamasta Kuka pelkää Virginia Woolfia? Palkinto meni Taylorille.

Heti seuraavana vuonna Arvaa kuka tulee päivälliselle -elokuva toi ehdokkuudet Katharine Hepburnille ja 10 vuotta aiemmin edesmenneelle Spencer Tracylle, jonka kanssa Hepburnilla oli ollut 25-vuotinen suhde. Hepburn sai Oscarin.

Traditio jatkui 1969, kun aviopari Paul Newman ja Joanne Woodward saivat omat ehdokkuudet elokuvasta Rachel, Rachel – haluan rakastaa.

Vuonna 1975 ohjaaja John Cassavetes ja tämän näyttelijävaimo Gena Rowlands pääsivät molemmat Oscar-ehdokkaiksi Cassavetesin elokuvasta Naisen parhaat vuodet.

Kaikki liitot eivät kestäneet: vuonna 1982 Warren Beatty sai Oscar-ehdokkuuden Punaiset-elokuvan ohjauksesta ja Diane Keaton sen naispääosasta. Kaksikko kuitenkin erosi pian tämän jälkeen.

Myös näyttelijät Jack Nicholson ja Angelina Huston seurustelivat, kun he saivat omat Oscar-ehdokkuudet Prizzin kunnia -elokuvasta. Huston sai Oscarin.

Vuonna 1996 näyttelijä Susan Sarandon sai Oscarin elokuvasta Dead Man Walking, joka oli myös ehdokkuuden saaneen aviomiehen Tim Robbinsin ohjaama.

Vuonna 1997 Fargo toi omat Oscarit sekä ohjaja Joel Coenille että tämän näyttelijävaimolle Frances McDormandille.

Myös Heath Ledger ja Michelle Williams saivat molemmat ehdokkuuden vuonna 2006, kun kaksikko oli näytellyt yhteisessä elokuvassa Brokeback Mountain.

Tähtipari Brad Pitt ja Angelina Jolie pääsivät vuonna 2009 Oscar-ehdokkaiksi yhtä aikaa, Pitt elokuvasta Benjamin Buttonin uskomaton elämä ja Jolie elokuvasta Changeling – vaihdokas.

Michael Fassbenderin ja Alicia Vikanderin vuoro oli 2016, kun edellinen sai ehdokkuuden elämäkertaelokuvasta Steve Jobs ja jälkimmäinen elokuvasta Tanskalainen tyttö. Vikander voitti.

Kaksi vuotta sitten näyttelijänäkin tunnettu Greta Gerwig sai Oscar-ehdokkuuden Pikku naisia -elokuvan sovitetusta käsikirjoituksesta ja puoliso Noah Baumbach draaman Marriage Story käsikirjoituksesta. Kumpikaan ei saanut Oscaria.

Tämän vuoden Oscar-gaalaa juhlitaan Los Angelesissa 27. maaliskuuta 2022. Oscar-gaala järjestetään nyt 94. kerran.