Kaksi elokuvaa keräsi yli 10 Oscar-ehdokkuutta – katso tästä tärkeimmät ehdokkaat

Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti tämän vuoden Oscar-ehdokkaat tiistaina iltapäivällä.

Benedict Cumberbatch näyttelee The Power of the Dog -elokuvan pääosaa. Netflixin tuottama elokuva sai 12 Oscar-ehdokkuutta.

Elokuva-alan kuuluisimman palkinnon, Oscareiden, ehdokkaat vuonna 2021 ensi-iltansa saaneille elokuville julkistettiin tiistaina iltapäivällä.

Eniten ehdokkuuksia keräsi Jane Campionin ohjaama draama The Power of the Dog, joka sai 12 ehdokkuutta. Suomessa se sai ensi-iltansa suoratoistopalvelu Netflixissä.

Elokuvan pääosissa ovat Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee ja Kirsten Dunst, jotka saivat kaikki myös omat näyttelijäehdokkuudet. The Power of the Dog sai ehdokkuudet myös parhaasta elokuvasta, kuvauksesta, leikkauksesta, musiikista, lavastuksesta, äänitöistä ja sovitetusta käsikirjoituksesta.

Toiseksi eniten ehdokkuuksia keräsi Denis Villeneuven ohjaama tieteisseikkailu Dyyni, joka sai 10 ehdokkuutta. Parhaan elokuvan ehdokkuuden lisäksi Dyynin on ehdolla kuvauksen, puvustuksen, leikkauksen, maskeerauksen ja hiusmuotoilun, musiikin, lavastuksen, äänitöiden, erikoistehosteiden ja sovitetun käsikirjoituksen kategorioissa.

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 eteni ennakkoäänestyksissä 15 parhaan kansainvälisen elokuvan joukkoon, mutta ei saanut varsinaista Oscar-ehdokkuutta.

Katso alta tärkeimmät Oscar-ehdokkaat.

Lue lisää: Suomi ei saanut Oscar-ehdokkuutta

Paras elokuva

Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive My Car

Dyyni

King Richard: Williamsien tarina

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Dyyni-elokuva sai 10 Oscar-ehdokkuutta. Pääosissa nähdään Timothée Chalamet ja Rebecca Ferguson.

Paras naispääosa

Jessica Chastain (elokuvasta The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (elokuvasta The Lost Daughter)

Penélope Cruz (elokuvasta Rinnakkaiset äidit)

Nicole Kidman (elokuvasta Being the Ricardos)

Kristen Stewart (elokuvasta Spencer)

Kristen Stewart näyttelee Spencer-elokuvassa prinsessa Dianaa.

Paras miespääosa

Javier Bardem (elokuvasta Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (elokuvasta The Power of the Dog)

Andrew Garfield (elokuvasta Tick, Tick... Boom!)

Will Smith (elokuvasta King Richard: Williamsien tarina)

Denzel Washington (elokuvasta The Tragedy of Macbeth)

Paras naissivuosa

Jessie Buckley (elokuvasta The Lost Daughter)

Ariana DeBose (elokuvasta West Side Story)

Judi Dench (elokuvasta Belfast)

Kirsten Dunst (elokuvasta The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (elokuvasta King Richard: Williamsien tarina)

Paras miessivuosa

Ciarán Hinds (elokuvasta Belfast)

Troy Kotsur (elokuvasta Coda)

Jesse Plemons (elokuvasta The Power of the Dog)

J.K. Simmons (elokuvasta Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (elokuvasta The Power of the Dog)

The Power of the Dog -elokuvan Oscar-ehdokkuudet menivät muun muassa sen neljälle näyttelijälle, Kodi Smit-McPheelle miessivuosasta.

Paras animaatioelokuva

Encanto

Flee

Luca

Mitchellin perhe ja koneiden kapina

Raya ja viimeinen lohikäärme

Paras ohjaus

Kenneth Branagh (elokuvasta Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (elokuvasta Drive My Car)

Paul Thomas Anderson (elokuvasta Licorice Pizza)

Jane Campion (elokuvasta The Power of the Dog)

Steven Spielberg (elokuvasta West Side Story)

Paras alkuperäiskäsikirjoitus

Kenneth Branagh (elokuvasta Belfast)

Adam McKay ja David Sirota (elokuvasta Don't Look Up)

Zach Baylin (elokuvasta King Richard: Williamsien tarina)

Paul Thomas Anderson (elokuvasta Licorice Pizza)

Eskil Vogt ja Joachim Trier (elokuvasta The Worst Person in the World)

Paras sovitettu käsikirjoitus

Siân Heder (elokuvasta Coda)

Ryusuke Hamaguchi ja Takamasa Oe (elokuvasta Drive My Car)

Jon Spaihts, Denis Villeneuve ja Eric Roth (elokuvasta Dyyni)

Maggie Gyllenhaal (elokuvasta The Lost Daughter)

Jane Campion (elokuvasta The Power of the Dog)

Paras kuvaus

Bruno Delbonnel (elokuvasta The Tragedy of Macbeth)

Greig Fraser (elokuvasta Dyyni)

Janusz Kaminski (elokuvasta West Side Story)

Dan Laustsen (elokuvasta Nightmare Alley)

Ari Wegner (elokuvasta The Power of the Dog)

Paras musiikki

Nicholas Britell (elokuvasta Don't Look Up)

Germaine Franco (elokuvasta Encanto)

Jonny Greenwood (elokuvasta The Power of the Dog)

Alberto Iglesias (elokuvasta Rinnakkaiset äidit)

Hans Zimmer (elokuvasta Dyyni)

Paras alkuperäiskappale

Be Alive elokuvasta King Richard: Williamsien tarina (sävel ja sanat Dixson and Beyoncé Knowles-Carter)

Dos Oruguitas elokuvasta Encanto (sävel ja sanat Lin-Manuel Miranda)

Down To Joy elokuvasta Belfast (sävel ja sanat Van Morrison)

No Time To Die elokuvasta 007 No Time to Die (sävel ja sanat Billie Eilish ja Finneas O'Connell)

Somehow You Do elokuvasta Four Good Days (sävel ja sanat Diane Warren)

Paras kansainvälinen elokuva

Drive My Car (Japani)

Flee (Tanska)

The Hand of God (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The Worst Person in the World (Norja)

Paras puvustus

Cruella (Jenny Beavan)

Cyrano (Massimo Cantini Parrini ja Jacqueline Durran)

Dyyni (Jacqueline West ja Robert Morgan)

Nightmare Alley (Luis Sequeira)

West Side Story (Paul Tazewell)

Paras leikkaus

Don't Look Up (Hank Corwin)

Dyyni (Joe Walker)

King Richard: Williamsien tarina (Pamela Martin)

The Power of the Dog (Peter Sciberras)

Tick, Tick... Boom!" (Myron Kerstein ja Andrew Weisblum)

Paras maskeeraus ja hiusmuotoilu

Coming 2 America (Mike Marino, Stacey Morris and Carla Farmer)

Cruella (Nadia Stacey, Naomi Donne ja Julia Vernon)

Dyyni (Donald Mowat, Love Larson ja Eva von Bahr)

The Eyes of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram ja Justin Raleigh)

House of Gucci (Göran Lundström, Anna Carin Lock ja Frederic Aspiras)

Paras lavastus

Dyyni (Patrice Vermette ja Zsuzsanna Sipos)

Nightmare Alley (Tamara Deverell ja Shane Vieau)

The Power of the Dog (Grant Major ja Amber Richards)

The Tragedy of Macbeth (Stefan Dechant ja Nancy Haigh)

West Side Story (Adam Stockhausen ja Rena DeAngelo)

Paras dokumenttielokuva

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire

Paras lyhyt dokumenttielokuva

Johdata minut kotiin

Kolme laulua Benazirille

Meistä kuullaan vielä

The Queen of Basketball

When We Were Bullies

Paras lyhyt animaatioelokuva

Affairs of the Art (Joanna Quinn ja Les Mills)

Bestia (Hugo Covarrubias ja Tevo Díaz)

Boxballet (Anton Dyakov)

Robin Punarinta (Dan Ojari ja Mikey Please)

The Windshield Wiper (Alberto Mielgo ja Leo Sanchez)

Tämän vuoden Oscar-palkinnot jaetaan 94. kerran järjestettävässä Oscar-gaalassa, joka pidetään Los Angelesissa 27. maaliskuuta 2022.