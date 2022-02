Roope Salminen esittää tv:ssä hyvin henkilökohtaisen kappaleen, jota ei ole aiemmin kuultu – kasvattiäiti Riitta Havukainen yllättyi täysin ja puhkesi itkuun

Roope Salminen teki niin koskettavan kappaleen kasvattiäidilleen Riitta Havukaiselle, että tämä alkaa itkeä Laulu rakkaudelle -ohjelman avausjaksossa. Salminen kertoo nyt, miksi hän halusi tehdä juuri kyseisen kappaleen.

– Mikään julkaisu ei ole näin paljon jännittänyt.

Näin toteaa Roope Salminen nyt, kun Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -kuvauksista on jo hetki aikaa.

Ohjelman toisen kauden avausjaksossa nähdään nimittäin yksi sarjan koskettavimmista hetkistä, kun Roope Salminen yllättää kasvattiäitinsä, näyttelijä Riitta Havukaisen.

Salminen on kirjoittanut Havukaiselle kappaleen, jonka kertosäe saa paitsi Havukaisen, myös koko studioyleisön kyyneliin.

”Oot niin paljon muuttanut, sillä sä teit musta mut. Mä tein tän sun takii, sä pidit loppuun asti kii, enkä mä unohda koskaan.”

Lisäksi kappaleessa lauletaan, että ”toisinaan puolet voi olla kokonaan, mun sydän tietää, milloin se on kotona.”

Roopen esittämä kappale on kiitos kasvattiäidille siitä, miten tämä on aina ollut läsnä.

Idean kappaleeseen Salminen kertoo saaneensa siitä, ettei kasvattivanhempia huomioida hänen mielestään tarpeeksi, vaikka nämä ovat lapsille usein aivan yhtä tärkeitä kuin biologiset vanhemmat.

– Kun mietin, kuka ansaitsisi oman biisin eniten tässä maailmassa, mietin omaa kasvattiäitiäni ja kaikkia muitakin kasvattiäitejä ja -isiä, sillä heille ei ole tehty biisejä. Se on käsittämätöntä, kun miettii, mikä vaikutus heillä on lasten elämään, Roope pohtii.

– Tämä biisi on minulle super super tärkeä. Riitta todella ansaitsi tämän kappaleen.

Laulu rakkaudelle -ohjelmassa Salminen kutsuu Riittaa Havukaista äidiksi. Havukainen saikin Salmisen elämässä äidin paikan jo varhain tämän ollessa vain 4-vuotias, sillä oma äiti ei ollut Salmisen lapsuudessa samalla tavalla läsnä.

– Riitta on ollut elämässäni aikalailla niin pitkään kuin muistan, ja hän on äitini kaikilla muilla tavoilla, paitsi biologisesti. Tämän biisin myötä pääsen kertomaan Riitalle suoraan, että sä oot mun äiti, Roope toteaa ohjelmassa.

– Hän on yksi niistä ihmisistä, joita ihailen tässä maailmassa eniten.

Roope Salminen sai Riitta Havukaisen tärkeäksi osaksi elämäänsä ollessaan 4-vuotias.

Salminen on kirjoittanut jo aiemmin kappaleen biologiselle äidilleen Minna Turuselle. Nyt äideille kirjoitettuja lauluja on kaksin kappalein.

– Molemmat heistä ovat ansainneet omat oman biisinsä ja kummatkin kappaleista ovat todella totta ja myös oman aikansa kuva. Molemmat ansaitsevat tulla kuulluksi, Roope sanoo.

Salminen kertoo, että hänellä ja Havukaisella on aina ollut läheiset välit.

– Lapsuuden suosikkimuistojani on se, kun Riitta keräsi perheen yhteen ruuan ääreen ja iltateelle, ja kävimme läpi päivän kuulumiset, Salminen muistelee.

Yhteys ei katkennut, kun Salminen muutti 16-vuotiaana pois kotoa ja Havukainen erosi Roopen isästä Eppu Salmisesta.

– Useinhan on vaarana, että etenkin eron jälkeen kasvattivanhempi jää pois elämästä. Riitalle halusin tehdä selväksi, että ero ei vaikuta minun ja hänen väleihin millään tavalla, Salminen sanoo.

– Vanhemmat ovat ne, jotka ovat paikalla, kun lapset ovat pieniä, ja hän oli siinä. Sitä paikkaa ei kukaan voi enää myöhemmin ottaa.

Vaikka Roope muutti jo teini-iässä pois kotoa, hänelle jäi Riitan kanssa erittäin lämpimät välit ja hän käy edelleen Riitan luona lapsuudenkodissaan.

Salminen kehuu Havukaiselta saamaansa varauksetonta tukea.

– Lapsuudenkotini on aina turvallinen paikka, johon mennä. Minulla on Riitan luona edelleen oma huoneeni ja pomppunalleni.

Viime vuosina suhde Havukaiseen on jopa korostunut.

– Isäni perhe on asunut pitkään ulkomailla, ja samaan aikaan minulla on ollut juomisen ja ihmissuhteiden kanssa välillä vakaviakin haasteita. Onneksi silloin on ollut toinen vanhempi, jonka luokse olen voinut mennä. Riitan arvo on viime vuosina ollut jopa arvokkaampi kuin lapsuudessa, Salminen sanoo.

– Riitalla on sopivasti auktoriteettia, mutta hän on aina kohdellut meitä jo lapsina keskustelun tasolla tasa-arvoisesti ja ollut kiinnostunut siitä, mitä ajattelen.

Lähtiessään lavalle esittämään kappaletta Salminen on vakuuttunut siitä, ettei Havukainen ala itkeä ja tunteilla, koska ”Riitta on aika cool mimmi, joten en odota mitään vesiputousta tai mitään sellaista”.

Riitta murtuu kyyneliin heti, kun hän näkee Roopen Laulu rakkaudelle -ohjelman lavalla.

Toisin käy, sillä Havukainen alkaa kyynelehtiä välittömästi, kun hän näkee Salmisen ja kuulee kappaleen ensimmäiset sanat. Se pääsee yllättämään Salmisen, mutta hän pystyy jatkamaan ilman suurta tunnevyöryä.

– Minun teki mieli mennä halaamaan Riittaa, että ei mitään hätää, tämä on kiva juttu! Salminen muistelee.

– Minulla itselläni meni sellainen suoritusmoodi päälle, että tämä on nyt Riitan hetki ja minun pitää pystyä sanomaan kaikki, mitä olen tullut sanomaan. En voinut itse murtua siinä tilanteessa.

Hän kertoo käyttäneensä tilanteessa Havukaisen neuvomaa metodia.

– Itse asiassa juuri Riitta on opettanut minulle sen, että vaikka itsellä olisi mikä tilanne tai kuinka hankalaa juuri sillä hetkellä elämässä, niin lavalle mennään niin, ettei kukaan katsoja arvaa, millainen tunnemyrsky sisällä on, Salminen kertoo.

– Moni tuotannon henkilökin kysyi, miten pystyin olemaan itse itkemättä. Purin suurimmat tunnereaktioni tästä kappaleesta jo studiolla, kun teimme sitä yhdessä Los Rollosin ja Jarkko Ehnqvistin kanssa, Salminen sanoo.

Esiintymistilanne jännitti Salmista, sillä yleensä räppäämään tottuneen miehen piti yhtäkkiä laulaa kokonainen kappale. Lisäksi ”edellisestä julkisesta lauluesityksestä on aikaa vuosia”.

– En olisi itse edes uskaltanut laulaa kertosäettä, sillä en pidä itseäni kovin hyvänä laulajana. Mutta Los Rollos haastoi minua, että kyllä sä pystyt tähän, Salminen kertoo.

Kappale vaati sen, että Salmisen piti esiintyä hyvin avoimena. Biisistä tuli hänen mukaansa kaunis erityisesti sävellyksen ansiosta.

– Siitä olen tosi kiitollinen Los Rollosille ja Ehnqvistille. Kappaleen sanat kirjoitin yhdeltä istumalta, sillä tunne oli niin vahva ja riitti, että sanon sen, mitä ajattelen.

”Minä rakastan sinua”, Riitta lausuu Roopelle tämän lauluesityksen jälkeen.

Tulos on näkemisen ja kuulemisen arvoinen. Havukainen häkeltyy ja halaa lopuksi Salmista lujaa.

– Tämä on uskomatonta! Kukaan ei ole ennen tehnyt mulle biisiä. Tämä oli älyttömän hieno kokemus! Kiitos Roope-rakas, Havukainen kiittelee.

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -ohjelman avausjakso nähdään sunnuntaina 13.2. MTV3-kanavalla klo 19.30.

