Eteläkorealainen uutuussarja järkyttää häikäilemättömällä väkivallallaan – kostofantasian pääosassa maan supertähti

Tänään alkaa eteläkorealainen Taxi Driver -sarja, joka on noussut kotimaassaan suureen suosioon.

Taxi Driverin pääosassa on Lee Je-hoon, joka esittää taistelulajit hallitsevaa kostajaa.

Korealaisen K-draaman kansainvälinen suosio on viime vuosina laajentunut elokuvista televisioon, ja etenkin Squid Gamen (Netflix) megamenestyksen myötä kysyntä kasvaa.

Väistämättä vanavedessä tulee myös keskinkertaisempaa tuotantoa, kuten Subilla nyt alkava Taxi Driver (2021). Tämäkin kotimaassaan hyvin menestynyt sarja on löytänyt maailmalta kiitollista yleisöä.

16-osainen sarja kertoo taksifirman sisällä toimivasta salaisesta yksiköstä, joka tekee tilauksesta kosto-operaatioita rikosten uhreille ja heidän omaisilleen.

Jan Sung-chui (Kim Eui-sung) tarjoaa kostopalvelua rikosten uhreille ja omaisille.

Toimintaa johtaa vanhempiensa murhan katkeroittama Jang Sung-chul (Kim Eui-sung). Rainbow Taxin ykkösnyrkki on mystinen Kim Do-gi, jolla myös on henkilökohtainen syy auttaa kaltoin kohdeltuja. Häntä esittää Lee Je-hoon, joka on nykyisin Etelä-Koreassa supertähti.

Tarinaan liittyvät myös taksifirman touhuista kiinnostuva nuori ja kärkäs syyttäjä (mallina tunnettu Esom) sekä ”Kummitädiksi” kutsuttu koronkiskuri (Cha Ji-yeon), jota kostajat käyttävät yhteistyökumppaninaan.

Syyttäjä Kang Ha-na (Esom) kiinnostuu taksifirman touhuista.

– Yhteiskuntamme luo hirviöitä olemalla liian armollinen, kiteyttää kostofirman johtaja sarjan moniin vetoavan ydinajatuksen.

Sinänsä vetävästi etenevän sarjan maailmankuva on tympeän mustavalkoinen, järkyttävän väkivaltainen ja lapsellisen alleviivaava.

Ei riitä, että roistot esitetään yksiulotteisen pahoina: he ovat niin pahoja, että rääkkäävät kehitysvammaisia ja repivät pikkulasten nallekarhun riekaleiksi ja uhkailevat heitä aseella.

Sarja on lainannut nimensä 12. helmikuuta Teema & Femillä klo 21.05 esitettävältä Taksikuski-klassikkoelokuvalta, mutta laadullisesti se on lähempänä Ritari Ässää.

Taxi Driver, sunnuntaina 6.2. Sub klo 23.20