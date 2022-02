Leonardo DiCaprio kävi lähellä kuolemaa 16 vuotta sitten – sukellusreissu oli päättyä karmivalla tavalla, kun valkohai hyökkäsi

Leonardo DiCaprio, 47, kuuluu sukupolvensa lahjakkaimpiin näyttelijöihin. Megatähti oli kohdata loppunsa hain hyökätessä. Tiesitkö nämä yhdeksän faktaa mystisestä miehestä?

1. Leonardo DiCapriolla on italialaisia ja saksalaisia juuria. Hän sai nimensä jo raskausaikana, kun hänen vanhempansa olivat käymässä Uffizin galleriassa Firenzessä. Vauva alkoi potkia kovaa mahassa Leonardo da Vincin taulun kohdalla, ja taiteilijaisä George päätti nimetä poikansa tämän mukaan.

2. DiCaprion ensimmäisiä roolitöitä oli Kasvukipuja- ja Samaa sukua -sarjat 1990-luvun alussa. Tämän pojan elämä (1993) -elokuvaa tehdessään hän oli 18-vuotias. Sitä seurasi Gilbert Grape (1993), jonka miessivuosasta DiCaprio ylsi peräti Oscar-ehdokkaaksi.

3. Todellisen läpimurtonsa Titanicin (1997) jälkeen DiCaprio tajusi, ettei elämä ole ennallaan. Parikymppinen nuorukainen asui tuolloin äitinsä vierashuoneessa ja näytteli leffoissa. Eräänä päivänä hän huomasi pihallaan neljä maasturia, jotka lähtivät seuraamaan häntä limonadiostoksille kauppaan. DiCaprio kiittelee saavansa nykyään elää vapaammin ilman jahtia. Hänen mottonsa on, että paparazzit saavat hänet kuitenkin kiinni keinolla tai toisella.

4. Kate Winslet ja DiCaprio ovat olleet ystäviä Titanicin ajoista asti. Noin kymmenen vuotta myöhemmin he tekivät yhdessä elokuvan Revolutionary Road. Pandemia on pitänyt ystävykset erillään. Kun he vihdoin taas tapasivat toisensa, Winslet ei pystynyt lopettamaan itkemistä.

Kate Winslet ja DiCaprio ovat olleet läheisiä ystäviä Titanicista asti.

– Olen tuntenut hänet puolet elämästäni! Ei ole ollut mahdollisuutta edes käydä kahvilla ja jutella, jos olisin sattunut New Yorkiin ja hän Lontooseen. Emme ole edes päässeet lähtemään pois maasta!

Titanicissa heitä yhdisti kuvausoloista valittaminen. Nykyään he saattavat huvitella lausumalla Titanicin kummallisimpia vuorosanoja toisilleen. Ystävykset maksoivat Titanicin viimeisen selviytyjän Millvina Deanin hoitokuluja, jottei tämän tarvitsisi myydä omaisuuttaan.

5. DiCapriolla on kaksi rescue-huskya Jack ja Jill sekä husky Sally. Kun Jack ja Jill kävivät Don't Look Up -elokuvan kuvauksissa, ne putosivat jäätyneeseen järveen. DiCaprio hyppäsi perään jäihin ja pelasti koiransa.

6. Naomi Campbell, Eva Herzigová, Bar Refaeli, Blake Lively, Miranda Kerr... DiCaprio on seurustellut maailman kuumimpien mallien kanssa. Viimeiset neljä vuotta hän on viihtynyt tummaverikkö Camila Morronen, 24, kanssa.

Tähti on ollut vuosia Camila Morronen kanssa.

7. DiCaprio rakastaa sukeltamista. Ystävät ovat nimenneet hänet siksi tyypiksi, jonka kanssa ei kannata lähteä extremematkoille, koska aina sattuu ja tapahtuu. Vuonna 2006 Etelä-Afrikassa sukeltaessa valkohai hyppäsi hänen häkkiinsä. Puolet hain kropasta oli sisällä, ja hai yritti napsia tähden päätä hampaillaan. DiCaprio makasi häkin pohjalla hädissään. Näyttelijän hengenvaarallisesta tilanteesta uutisoi muun muassa Independent-lehti.

8. DiCaprio palkittiin miespääosan Oscarilla äärirajoille menneestä suorituksestaan The Revenantissa (2015). Vaikeinta oli kulkea jäisissä joissa. Lisätuskaa aiheutti karhuturkki, joka painoi kastuessaan 45 kiloa.

Ensiapuryhmä tarkkaili The Revenantin kuvauksia.

9. Näyttelijä on puhunut muun muassa valtamerten ja harvinaisten eläinlajien suojelun puolesta jo 1990-luvulta lähtien. Ilmastonmuutosta vastaan kampanjoivan DiCaprion uusin työ, Netflixin Don't Look Up on satiiri aiheesta. Siinä alleviivataan, kuinka kukaan ei välitä, vaikka maapallo olisi tuhoutumassa. DiCaprio kehuu käsikirjoituksen ajatusta kaiken tuhoavasta komeetasta hitaasti vyöryvän ilmastotappajan sijaan.

Lue lisää: Meryl Streepin hahmo kekkaloi alasti uudessa Netflix-hitissä, mutta paljaat pakarat kuuluvat ruotsalaistaustaiselle Linille – Leonardo DiCaprio vastusti kohtausta

– Elokuva peilaa yhteiskuntaamme, kuinka emme puutu ilmastonmuutokseen ajoissa pystyäksemme pelastamaan planeettamme.

Leonardo DiCaprio sai Don’t Look Upista 26,5 miljoonaa euroa, kun taas vastanäyttelijä Jennifer Lawrence sai 22 miljoonaa euroa.

Tiedemies Dr. Mindyä esittävä DiCaprio halusi elokuvalla antaa äänen kaikille niille elämänsä ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun omistaneille tiedemiehille, joiden sanomaa ei kuunnella.

Lue lisää: Netflixin hittielokuvassa komeetta uhkaa Maata – näin toimittaisiin oikeasti

Lähteet: Wired, WTF with Marc Maron,Podcast, LadBible, Cheatsheet, E!News, Independent, Chicago Sun-Times

Don’t Look Up Netflixissä