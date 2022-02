Tinder-huijari Simon vei naisilta miljoonia uskomattomilla tarinoillaan Suomessa ja ympäri maailmaa – kuvat näyttävät, millaista elämää hän elää nyt

Timanttikauppiaana esiintynyt Tinder-hurmuri Simon Leviev kahmi miljoonia ja joutui vankilaan, mutta elää jälleen vapaana miehenä. Osa uhreista maksaa edelleen velkojaan, paljastuu uudesta Netflix-dokumentista.

Israelilaisen Shimon Hayutin härskit temput nousivat julkisuuteen vuonna 2019, kun norjalaismedia paljasti miehen huijanneen deittisovellus Tinderissä tapaamiltaan naisilta suuria summia rahaa ja eläneen sitten leveää elämää luksushotelleissa ja reissaillen ympäri maailmaa.

Uutisen yhteydessä kävi ilmi, että uhreiksi oli jo vuosia aiemmin joutunut myös ainakin kolme suomalaisnaista, ja mies oli jopa saanut rötöksistään tuomion Suomessa.

Simon Leviev -nimeä käyttäneen ja timanttikauppiaana esiintyneen miehen vaiheet kerrataan nyt Netflixin katsotuimpien ohjelmien joukkoon nousseessa The Tinder Swindler -dokumentissa.

Suomessa 2016 saamansa tuomion jälkeen Leviev palautettiin Israeliin, mutta hän häipyi maasta pian uudestaan. Mies jatkoi häpeilemättä samoja puuhiaan. Kokonaisuudessaan miehen epäillään huijanneen lähes 9 miljoonaa euroa ihmisiltä ympäri maailmaa.

Dokumentissa kuvataan tyypillinen toimintatapa: Tammikuussa 2018 Leviev vei Cecilie Fjellhøyn ensimmäisillä treffeillä yksityiskoneella Lontoosta Bulgariaan vain yhden yön vuoksi. He olivat tavanneet Tinderissä ja kahvittelun jälkeen mies oli kertonut murheellisena joutuvansa työmatkalle, mutta ajatteli kysyä lähtisikö nainen mukaan. Fjellhøy googlasi miehen ja tulosten mukaan hän oli upporikkaan timanttioligarkin poika. Nainen pakkasi laukkunsa ja siitä alkoi romanssi, jonka päätteeksi nainen päätyi yli 170 000 euron velkoihin.

Cecilie Fjellhøy kertoo dokumentissa, miten lankesi huijaukseen.

Mies otettiin uudestaan kiinni Kreikassa väärennetyn passin käytöstä kesällä 2019 ja hänet luovutettiin Israeliin, jossa hän oli etsintäkuulutettuna muista petoksista ja aiempiin oikeudenkäynteihin tulematta jättämisistä. Joulukuussa 2019 israelilainen tuomioistuin tuomitsi hänet 15 kuukauden vankeusrangaistukseen maksuvälinepetoksesta ja väärentämisestä.

Leviev pääsi kuitenkin vapaaksi vain viiden kuukauden rangaistuksen jälkeen koronakriisin aikana voimaantulleen säännön vuoksi. Vankien määrää tahdottiin vähentää tartuttamisriskin vuoksi.

– Olin shokissa vapautuspäätöksestä. Olen hyvin pettynyt Israelin oikeusjärjestelmään, joka lyhentää tuollaisen miehen tuomion. Hän petti ihmisiä ja pääsi vankilasta viidessä kuukaudessa? Ollaanko Israelissa ihan hulluja? Pernilla Sjöholm, yksi dokumentissakin nähtävistä uhreista, totesi kuultuaan päätöksestä.

Pernilla Sjöholm järkyttyi Levievin pääsemisestä vapaaksi.

Tuon jälkeen Leviev on ollut edelleen hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja julkaissut ahkerasti kuvia itsestään muun muassa yksityislentokoneissa, luksusvaatteissa ja kalliiden autojen kanssa. Viime syksynä mies julkaisi kuvan muun muassa luksusjahdin kannelta.

People-lehden mukaan hänellä on myös verkkosivut, joilla tarjotaan ”bisnesneuvontaa”, mutta ne eivät parhaillaan toimi.

Dokumentissa esiintyvät kolme uhria maksavat edelleen pois velkojaan eikä Levieviä ole koskaan virallisesti syytetty heidän huijauksestaan.

Leviev kieltäytyi osallistumasta dokumentin tekoon millään tavalla. Joidenkin tietojen mukaan Leviev olisi palannut Tinderiin, mutta deittisovelluksen edustajat ovat The Sunin mukaan kiistäneet asian.

The Sun -lehden mukaan Levievin tämänhetkinen tyttöystävä olisi muuan israelilaismalli ”Polina”, mutta hänestä ei ole kuvia miehen Instagramissa ei naisesta tiedetä tarkemmin.

Levievin Instagram-tilillä on kasvava määrä seuraajia, tällä hetkellä 200 000 ja sen sisältö on vaihdettu aina välillä yksityiseksi. Viimeisimmissä kuvissa mies nojailee punaiseen Ferrariin ja on kirjoittanut oheen: ”Mitä tahansa ihmiset ajattelevat sinusta, ole aina oma itsesi”.

Lähteet: People, Times of Israel, The Sun, Deseret News, Esquire, IS-arkisto