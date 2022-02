Sinkkuelämää-tähden puheet osoittautuivat täysin perättömiksi – uutuussarjan tuotanto tylyttää näyttelijää rankasti

Juttu sisältää juonipaljastuksia! Uutuussarjan tekijät eivät ole tyytyväisiä John Corbettin antamaan lausuntoon.

Rakastetun Sinkkuelämää-sarjan And Just Like That... -nimeä kantavan jatko-osan päätösjakso julkaistiin torstaina. Viimeinen jakso osoittautui pettymykseksi monelle vannoutuneelle fanille, sillä suurista odotuksista huolimatta siinä ei nähty päähenkilö Carrie Bradshaw’n (Sarah Jessica Parker) entistä heilaa Aidan Shaw’ta (John Corbett).

Huhtikuussa 2021 julkaistussa Page Sixin haastattelussa Corbett vakuutti, että hänen roolihahmonsa olisi osa HBO:n uutuussarjaa.

– Olen mukana ohjelmassa, mies totesi ja kertoi olevansa hyvin innoissaan uudesta projektista.

Samalla Corbett sanoi, ettei hänellä ole varmuutta siitä, monessako jaksossa Aidan on lopulta mukana.

– Luulen, että olen mukana aika monessa jaksossa, hän sanoi ja jatkoi:

– Pidän kaikista (tuotannon) ihmisistä. He ovat olleet erittäin mukavia minulle.

Carrie (Sarah Jessica Parker) ja Aidan (John Corbett) olivat yhdessä useaan otteeseen Sinkkuelämää-sarjan aikana.

Nyt, kun kaikki uuden sarjan jaksot on julkaistu, Corbettin huhtikuiset puheet ovat osoittautuneet täysin perättömiksi. Brittilehti Daily Mailin mukaan uutuussarjan tuotannossa ollaankin nyt suivaantuneita näyttelijän sepitetystä lausunnosta.

– John Corbettin pitäisi kirjoittaa (faneille) henkilökohtainen anteeksipyyntö, sarjan kirjoittaja Julie Rottenberg totesi Deadlinen haastattelussa.

– Emme sanoneet hänelle mitään sen suuntaista, hän jatkoi tiukkaan sävyyn.

Myös sarjan päätuottaja Michael Patrick King kertoi hämmentyneensä Corbettin lausunnosta.

– Fakta on se, ettemme ole puhuneet hänelle mitään Aidanista.

Kingin mukaan Aidanin palaaminen takaisin kuvioihin olisi saattanut olla liikaa juuri miehensä menettäneelle Carrielle. Hän toteaa, että viimeisen jakson nimi Seeing the Light, suomeksi valoa tunnelissa, ei ollut tarkoitus viitata millään tapaa Aidaniin.

Sen sijaan jakson nimen oli tarkoitus kuvata sitä, miten Carrie onnistui viimein pääsemään yli miehensä Mr. Bigin (Chris Noth) kuolemasta.

Uutuussarjan luoja Michael Patrick King ei ole tyytyväinen John Corbettin lausuntoon.

Vaikka viimeisessä jaksossa ei nähty Aidania, sarjan päätökseen mahtui silti toinen toistaan yllättävämpiä käänteitä. Yksi alkuperäissarjan rakastetuimmista hahmoista teki ohjelmaan pienimuotoisen paluun, vaikkakin vain tekstiviestien muodossa.

Uutuussarjan tekemistä varjosti alusta asti Carrien parasta ystävää Standford Blatchia näyttelevän Willie Garsonin haimasyöpä. Vaikka näyttelijä pyrki salaamaan vakavan sairautensa kollegoiltaan, hän joutui jättäytymään pois kuvauksista kesken kaiken.

Sarjan luoja Michael Patrick King kertoi hiljattain Varietyn haastattelussa, että Garsonin roolihahmolle oltiin alun perin varattu ruutuaikaa ohjelman kaikissa kymmenessä jaksossa.

– Stanford olisi potenut uudessa sarjassa keski-iän kriisiä. Tarkoituksena olisi ollut, että Stanford ja Anthony Marentino (Mario Cantone) olisivat eronneet, mutta kaikki olisivat olleet tyytyväisiä, sillä avioparilla ei mennyt suhteessaan hyvin.