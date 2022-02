Entinen Playboy-tähti esittää uutuusdokumentissa järkyttäviä yksityiskohtia Bill Cosbysta – ravintolailta päättyi karmealla tavalla tv-tähden asunnolla

Entiset mallitähdet väittävät uudessa dokumenttisarjassa, että Bill Cosby hyväksikäytti heitä asunnollaan ja tv-sarjansa kuvauksissa. Cosbyn edustajan mukaan tv-tähti kiistää kaikki syytökset.

Lukuisat naiset syyttävät tv-tähteä Bill Cosbya yhä hyväksikäytöstä, huumaamisesta tai raiskauksesta uudessa dokumenttisarjassa We Need to Talk about Cosby. Suomessa dokumenttisarjan voi katsoa suoratoistopalvelu Paramount+:sta.

Sarjassa esitetyn väitteen mukaan Cosbylla oli 1980-luvulla lähipiirissään myös henkilöitä, jotka auttoivat häntä lähentelemään naisia Suomessakin esitetyn suositun tilannekomediasarjan Bill Cosby Show’n kuvausstudiolla.

Cosbyn edustajan mukaan Cosby kiistää kaikki syytökset.

Entinen Playboy-malli ja näyttelijä Victoria Valentino, 79, syyttää sarjassa Cosbya hänen ja hänen ystävänsä huumaamisesta pillereillä ravintolassa Los Angelesissa syyskuussa 1969. Valentino sanoo Cosbyn kyydinneen heidät tämän jälkeen asunnolle, jossa hän sai estettyä Cosbya hyväksikäyttämästä ystäväänsä mutta joutui puolipökertyneenä itse tähden raiskaamaksi.

Valentinon 6-vuotias poika oli menehtynyt hukkumalla muutamaa viikkoa aiemmin.

– Hän käytti hyväksi suruani, eikä hänellä ollut myötätuntoa eikä empatiaa. Hän ei välittänyt. Olin vain uhrilammas, sivullinen uhri. Hän ei saanut haluamaansa huonetoveriltani, joten hän kosti minulle, Valentino sanoo dokumenttisarjan ensimmäisessä jaksossa.

Victoria Valentino otti osaa Bill Cosbyn rikosoikeudenkäyntiin vuonna 2017.

Valentino oli poseerannut Playboy-lehden alastonmallina syyskuun 1963 numerossa. Bill Cosby oli 1960-luvun lopussa jo iso tähti stand up -esitystensä, suositun Minä vakooja -agenttisarjan ja tv-esiintymistensä ansiosta.

Monet muutkin naiset syyttävät Cosbya sarjassa samankaltaisista tapauksista. Dokumenttisarjassa haastatellaan muun muassa näyttelijöitä, malleja ja tarjoilijoita, joita Cosby oli tavannut uransa aikana.

Bill Cosby näytteli Bill Cosby Show’ssa synnytyslääkäri Cliff Huxtablea. Tämän Clair-vaimoa esitti Phylicia Rashad.

Mallina työskennellyt Eden Tirl kertoo tavanneensa tähden Bill Cosby Show'n nauhoituksissa 1989. Seuraavana aamuna hänelle tarjottiin sarjasta pientä roolia poliisina. Kuvauksissa Tirliä painostettiin kahdesti syömään lounaansa Cosbyn pukuhuoneessa.

Tirl sanoo Cosbyn vaatineen häntä tekemään pukuhuoneessa seksuaaliselta tuntuneen mutta vaatteet päällä tehdyn näyttelemisharjoituksen. Päätteeksi Cosby oli pitänyt Tirliä pitkään syleilyssä ja kuiskinut tälle seksistä ennen kuin oli päästänyt hänet menemään.

– En usko, että näin tapahtui ensimmäistä kertaa. En usko, etteivät muut työryhmän jäsenet tienneet, mitä oli meneillään, Tirl sanoo dokumenttisarjan kolmannessa jaksossa.

– Monet tiesivät. Tällaista ei pysty tekemään, ellei apuna ole iso joukko ihmisiä.

Sarjassa haastatellaan myös Bill Cosby Show’ssa ohjaajan apulaisena työskennellyttä Steve Watkinsia. Hänen mukaansa sarjan nauhoituksiin oli perusyleisön lisäksi kutsuttu tavallisesti 20–25 mallina työskennellyttä naista. Vierailuun kuului aina tapaaminen Cosbyn kanssa.

Bill Cosby sai menestystä jo 1960-luvun puolivälissä stand up -koomikkona, joka pääsi esiintymään sekä mustalle että valkoiselle yleisölle.

Useat dokumenttisarjassa haastatelluista naisista ovat kertoneet syytöksistään Cosbya kohtaan aiemminkin – Valentino ensimmäisen kerran Washington Post -lehdessä marraskuussa 2014.

Stand up -koomikko W. Kamau Bellin työstämä laaja neliosainen dokumenttisarja kokoaa eri naisten syytökset Cosbya kohtaan yhteen ja sijoittaa ne aikajanalle osaksi Cosbyn mittavaa uraa.

Bellin mukaan Cosby olisi hyväksikäyttänyt naisia huumaamisen avulla melkein uransa alusta eli 1960-luvun puolivälistä alkaen. Hänen laskujensa mukaan yli 60 naista on syyttänyt Bill Cosby Show’n tähteä vuoden 2014 jälkeen hyväksikäytöstä.

Entisen ystävän Andrea Constandin syytökset Cosbya kohtaan johtivat vuonna 2015 oikeudenkäyntiin, joka johti vuonna 2018 Cosbyn tuomitsemiseen 3–10 vuodeksi vankeuteen.

Oikeudenkäynnin aikana julkisuuteen tuli Cosbyn oma aiempi todistajanlausunto, jossa hän myönsi antaneensa Constandille pillereitä ja että kaksikko oli tämän jälkeen harrastanut seksiä.

kesäkuussa 2021 Pennsylvanian osavaltion korkein oikeus kuitenkin kumosi Cosbyn tuomion oikeudenkäynnin teknisen virheen takia. Cosby oli tuolloin ollut vankeudessa kolme vuotta.

Päätöksen mukaan Cosbyn omaa todistajanlausuntoa ei olisi saanut käyttää häntä vastaan, sillä pennsylvanialainen syyttäjä oli näin hänelle vuonna 2005 luvannut.

Bill Cosbya itseään ei We Need to Talk about Cosby -sarjassa kuulla. Cosbyn tiedottajan lähettämän, People-lehdessä julkaistun lausunnon mukaan Cosby kiistää kaikki häntä vastaan esitetyt syytökset.

Bell kuvaa sarjassa myös Cosbyn mittavaa uraa ja muistuttaa tämän olleen palkittu viihdyttäjä, joka suosiollaan mursi mustan ja valkoisen Amerikan rajoja. Cosby paransi mustien amerikkalaisten asemaa myös kulissien takana: hän vaati tv-sarjoihinsa mukaan mustia työntekijöitä ja teki mittavia rahalahjoituksia mustien opiskelijoiden korkeakouluille. 1970-luvulla hän toimi lasten tv-ohjelmissa opettavaisena setähahmona.

Bill Cosby (oik.) vieraili Valkoisessa talossa heinäkuussa 1997 presidentti Bill Clintonin vieraana.

Viimeistään Bill Cosby Show’n pääosa tohtori Cliff Huxtablena teki Cosbysta koko Amerikan isähahmon. Bellin mukaan naisten esittämiä hyväksikäyttösyytöksiä on monen ollut tämän takia vaikea uskoa.

We Need to Talk About Cosby, suoratoistopalvelu Paramount+.