Vähävarainen Satu ja 13 000 euroa kuussa käyttävä Henkka vaihtavat koteja Rikkaat ja rahattomat -sarjan toisessa jaksossa.

–Olenko mä laskeutunut taivaaseen? parahtaa vähävarainen Satu ovella, kun hän astuu bisnesmies Henry Aflechtin eli Henkan tuhannen neliön poikamieskotiin Vantaan Martinlaaksossa.

Satu Järvinen, 53, on tehnyt pitkään kokin uran, mutta on joutunut vaihtamaan alaa terveysongelmien vuoksi. Nyt häntä kiinnostaisi freelance-näyttelijän työt, mutta korona-aikaan tämäkin suunnitelma on ollut vastatuulessa.

Satu elää 75 eurolla viikossa. Jääkaappi on täynnä punalapputuotteita, jota hän hakee myöhäisillassa kaupoista. Se on ainoa tapa säästää käyttörahaa. Puhelimen näyttö on ollut pitkään rikki, mutta Sadulla ei ole ollut varaa ostaa uutta. Aiemmista paremmista ajoista muistuttavat ympäri maailmaa matkoilta kertyneet matkamuistot.

Henkan koti mykistää Sadun, joka hämmästelee kahta kuntosalia, spa-osastoa, porealtaita, kotiteatteria, rahapelikoneita ja yksityistä alakerran ”yökerhoa” tanssilattioineen.

– Oma poreallas! Mullahan mahtuu tänne vaikka hunksi! rempseä Satu innostuu.

Uusi viikkobudjetti tuottaa vielä suuremman yllätyksen.

–3250 euroa! En ole edes kuukaudessa tienannut ton verran! Satu huudahtaa.

Ensimmäisenä aamun Satu aloittaa ihan tavallisella kaurapuurolla, mutta uskaltautuu nyt lisäämään sinne tuoreita vadelmia, joiden rasia ”maksaa femman”. Viikon mittaan Satu tekee myös muita tarpeellisia hankintoja, kuten uuden polkupyörän sekä uuden, ehjän puhelimen. Hän käy myös syömässä ravintolassa pitkästä aikaa.

Satu nautiskelee jättibudjetillaan muun muassa veneilystä.

Tekemisen puutteesta Sadun pienessä Vuosaaren asunnossa kärsivä Henkka havaitsee Sadun kylpyammeen tiivisteiden olevan homeessa ja päättää ajan kulukseen korjata asian.

Kun Satu saapuu viikon luksuslomailun jälkeen kotiin, hän puhkeaa itkuun nähdessään valkoisena kiiltävän, raikkaan ammeen.

– Ei sitä voi käsittää, että ventovieras ihminen tekee pyyteettömästi sulle hyvää. Koska se on Suomessa oikeasti aika harvinaista. Ei mulla olis ollut varaa tuollaisiin.

Lopuksi kohdatessaan toisensa Henkka ja Satu puhuvat syvällisiä rahasta. Henkan on vaikea luottaa ihmisiin, koska aina on epäilyksenä se, ovatko ihmiset kiinnostuneita hänestä itsestään vai rahasta. Sadulla ystäviä on puolestaan paljon.

– Raha ei tuo mulle onnea, mutta se tuo turvaa ja sitä helppoutta elämään. Mahdollisuuksia tehdä eri asioita, Satu toteaa.

Henkka yllättää Sadun lopuksi vielä uudestaan. Hän on säilyttänyt pitkään kotonaan pahan päivän varalle salkkua, joka on täynnä kolikoita, jotta ”ei koskaan tarvitsisi miettiä millä maksaa laskut”. Nyt hän haluaa antaa sen Sadulle, joka häkeltyy täysin.

– Olen lucky lady, Satu saa sanotuksi.

Rikkaat ja rahattomat Ruudussa ja Nelosella torstaisin klo 20.