Sinkkuelämää-uutuussarjan päätösjakso pursuaa radikaaleja käänteitä – yksi suosikkihahmo palaa kuvioihin yllättävällä tavalla

And Just Like That... -sarjan viimeinen jakso julkaistiin torstaina.

Huippusuositun Sinkkuelämää-sarjan jatko-osa And Just Like That... on puhututtanut katsojia viime kuukaudet. Kymmenosainen minisarja pyörähti käyntiin joulukuun alkupuolella, ja heti ensimmäisen jakson aikana sarjan vannoutuneet fanit joutuivat järkyttymään pahemman kerran.

Ensimmäinen jakso päättyi dramaattiseen kohtaukseen, jossa päähenkilö Carrie Bradshaw’n (Sarah Jessica Parker) aviomies Mr. Big (Chris Noth) tuupertuu kylpyhuoneen lattialle. Lopulta sydänkohtauksen saanut mies menehtyy vaimonsa käsivarsille.

Mr. Bigin yllättävä kuolema ja Carrien tapa käsitellä asiaa ovat yksi sarjan kantavista teemoista. Lisäksi jaksoissa sukelletaan mukaan Carrien parhaiden ystävien Miranda Hobbesin (Cynthia Nixon) ja Charlotte Yorkin (Kristin Davis) elämään.

Alkuperäisestä sarjasta tuttu Samantha Jones (Kim Cattrall) ei ole mukana uusissa jaksoissa.

Artikkeli sisältää tästä eteenpäin juonipaljastuksia! Älä lue artikkelia pidemmälle, ellet halua tietää oleellisia juonenkäänteitä!

Carrien ja Peterin rakkaustarina päättyi lyhyeen.

Torstaiaamuna minisarjan kymmenes, eli viimeinen, jakso ilmestyi nähtäville HBO Max -suoratoistopalveluun. Vaikka sarja alkoi mitä yllättävimmällä tavalla, riitti odottamattomia juonenkäänteitä aivan sen viime metreille asti.

Päätösjakson alussa Carrie suuntaa treffeille leskeksi jääneen matematiikan opettajan Peterin kanssa. Illan päätteeksi kaksikko vaihtaa pikaisen suudelman Carrien kotitalon edustalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Carrie suutelee ketään aviomiehensä Mr. Bigin kuoleman jälkeen.

Treffejä seuraavana päivänä Carrie toteaa ystävilleen, ettei kaksikon välillä ollut sen suurempaa kipinää. Hän kertoo suudelmasta viestitse myös Samanthalle, joka asuu tätä nykyä Pariisissa.

Jakson edetessä Mr. Bigin veli ottaa yhteyttä Carrieen ja tiedustelee, mihin tämän aviomiehen jäänteet on haudattu. Veli ehdottaa, että Mr. Bigin uurna voitaisiin laskea suvun yhteiseen hautaan. Carrie kiittää miestä tarjouksesta, mutta haluaa vielä pohtia tarkemmin sitä, mihin Mr. Big olisi halunnut tulla haudatuksi.

Lopulta Carrie päätyy sirottelemaan miehensä tuhkat Pariisin läpi virtaavaan Seineen. Hän laskee ne virran vietäväksi Pont des Arts -kävelysillalta.

Miranda suuntaa Los Angelesiin rakkaansa Chen perässä.

Pariisissa vieraillessaan Carrie ottaa toistamiseen yhteyttä Samanthaan, joka suostuu tapaamaan ystävänsä drinkkien äärellä. Vaikka kaksikon tapaamista ei näytetä jaksossa, Samanthan hahmo on haluttu tuoda selkeästi osaksi päätösjaksoa.

Jakson lopussa Carrie ryhtyy luotsaamaan omaa Sinkkuelämää-nimistä podcastia. Juuri ennen jakson päättymistä hän antautuu intohimoiseen suudelmaan podcastin tuottajan Franklinin kanssa.

Carrien rakas ystävä Miranda Hobbes tekee yllättävän suunnanmuutoksen elämässään. Hän kieltäytyy pitkään himoitsemastaan harjoittelupaikasta ja muuttaa Kaliforniaan naisystävänsä Che Diazin (Sara Ramirez) perässä.

Jakson lopussa nähdään, miten harmaita hiuksiaan ylpeydellä kantanut Miranda on värjännyt hiuskuontalonsa takaisin punaiseksi.

Charlotte järjestää päätösjaksossaan lapselleen Rock’lle they mitsva -juhlaa.

Charlotte York on keskittänyt kaiken huomionsa lapsensa Rock’n (Alexa Swinton) they mitsvan järjestämiseen. Lapselle ei järjestetä tavallista juutalaisiin perinteisiin kuuluvaa bat mitsva -juhlaa, sillä hän on ei-binäärinen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Rock koe itseään naiseksi eikä mieheksi.

Kun juhla on jo hyvässä vauhdissa, Rock kertoo äidilleen, ettei ole halukas nousemaan lavalle tunnustaakseen juutalaista uskoa. Lopulta Charlotte itse päätyy lukemaan Tooraa yleisön eteen.

Carrien uusi ystävä Seema Patel (Sarita Choudhury) vaikuttaa löytäneen itselleen viimein elämänsä miehen. Hän viihtyy tiiviisti yhdessä ravintoloitsija Zedin (William Abadie) kanssa.

Mirandan opettaja Nya Wallace (Karen Pittman) taas kertoo puntaroivansa parisuhteensa tilaa ja viettävänsä hieman aikaa erillään miehestään Andresta (LeRoy McClain).

Carrien uusi ystävä Seena vaikuttaa löytäneen viimein rakkauden.

Monet päätösjakson käänteet jäävät jokseenkin avoimiksi. Yhdysvaltalaissivusto TooFabin artikkelissa pohditaankin, saako Carrien, Mirandan ja Charloten tarina vielä jatkoa uuden kauden merkeissä.

Ainakaan toistaiseksi ei ole uutisoitu, että And Just Like That... -sarjasta tehtäisiin enempää kuin yksi tuotantokausi.

Sitkeistä huhuista huolimatta Carrien entinen rakas Aidan Shaw (John Corbett) ei ollut mukana uusissa jaksoissa. Viime keväänä Corbett vakuutti Page Sixin haastattelussa, että hahmo olisi osana uutuussarjaa.

– Olen mukana ohjelmassa, Corbett totesi haastattelussa ja jatkoi kertomalla, että Aidan nähtäisiin todennäköisesti muutamassa jaksossa.

Uuden sarjan julkaisua ovat varjostaneet Mr. Bigin näyttelijään Chris Nothiin kohdistuneet seksuaalirikossyytökset. Joulukuussa kaksi yhdysvaltalaisnaista syytti miestä vuosina 2004 ja 2015 tapahtuneista raiskauksista. Sittemmin myös kaksi muuta naista esitti seksuaalisen ahdisteluun liittyviä syytöksiä näyttelijää vastaan.

Syytösten esiin tulemisen jälkeen Nothin osuutta sarjassa pienennettiin, ja hänen kohtaustaan päätösjaksossa leikattiin kovalla kädellä.