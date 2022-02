Oululaisyhtiön dokumenttisarja paljastaa toisen maailmansodan kauheudet pohjoisessa – ”Niistä on kerrottava, jottei historia toistu”

Kansainvälisiä tv-sarjoja tuottava Teemu Hostikka ehkäisee loppuun palamista lyhyellä työviikolla ja Lapin maisemilla.

Teemu Hostikka muutti Kittilään syksyllä 2021. Nelipäiväinen työviikko ja Lapin maisemat auttavat irtautumaan työstä, joka vie helposti mennessään, kun tuotanto on kesken.

Käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja ja yrittäjä Teemu Hostikka aloitti uransa Kärppä-pelien monikameraohjaajana Raksilan jäähallissa Oulussa. Sieltä tie on vienyt Lappiin, Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Norjaan.

Hostikan tuorein saavutus on Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarja (Untold Arctic Wars), joka julkaistaan Yle Areenassa 14. helmikuuta. Aikaisemmin mies on tullut tutuksi neljä Kultaista Venlaa voittaneesta Eränkävijät-sarjasta.

Hostikka perusti intranze-toiminimen 2004. Se muuttui NTRNZ media Oy:ksi vuonna 2012. Yritys työllistää nyt noin 27 henkilöä. Yrityksen hallitukseen kuuluu muun muassa suomalainen näyttelijä Peter Franzén, joka on kertojaäänenä uudessa sotadokumenttisarjassa.

Vaietut arktiset sodat -sarjaa on tehty yli kaksi vuotta. Arkistojen kätköistä on kaivettu monenlaista materiaalia, osa siitä palauttaa mieliin sodan kauhut.

Hostikka aloitti yrityksessään graafisena suunnittelijana sekä web-designerina. Nyt hän toimii kansainvälisten sarjojen vastaavana tuottajana.

– En olisi uran alussa uskonut, että nyt ollaan tässä. Oli pitkä tie edes päästä tarjoamaan mitään ideoita rahoituksesta puhumattakaan, mutta Eränkävijät avasi monia ovia. Nyt voi ajatella laajasti, Hostikka sanoo.

Eränkävijöiden kansainvälisen menestyksen ja laajan levityksen taustalla ovat vuosien aikana solmitut yhteistyösuhteet ja tietysti pohjoisen maisemat.

– Pohjoisen luonto, sen maisemat sekä ilmakuvat arktisista, upeista paikoista vetosivat yleisöön. Toimme vapaalaskukuvauksen puolelta tutun tyylin ja dronekuvaamisen mukaan tv-sarjaan. Se avasi ihan uusia kuvakulmia perinteiseen eräilyyn.

Vaietut arktiset sodat on ollut tuotantoyhtiölle yli kahden vuoden ponnistus. Arkistojen kätköistä on avautunut silmien eteen kauheitakin tarinoita toisen maailmansodan pohjoisista tapahtumista.

Sarjaa on kuvattu Suomessa, Venäjällä, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Hostikkaan ovat jättäneet syvän muistijäljen ainakin Pohjois-Norjan arkistoista paljastuneet vankileirien materiaalit.

– Norjassa tapahtui kauheita asioita. Siellä oli vankileirejä, joissa vangit söivät toisiaan nälissään. Ihmisiä pitää muistuttaa tällaisista asioista, etteivät historian kauheudet toistu.

Hostikka aloitti uransa monikameraohjaajana Oulun Kärppien peleissä. Nyt hän ei tee viihdettä viihteen tai rahan vuoksi. Sisällöllä pitää olla merkitystä.

Kuusiosaisen sarjan keskeisintä antia on suurvaltojen taistelu siitä, kuka saa pohjoisen ja sen luonnonvarat haltuunsa.

Uutta tietoa ja näkökulmia tapahtumiin tarjoavat lukuisat kansainväliset asiantuntijat, kenttätutkimukset sekä vasta avautuneet arkistot ja osittain ennennäkemätön kuvamateriaali.

Valtavaa sisältömäärää Hostikka on muokannut käsikirjoituksen muotoon yhdessä Anna-Reeta Eksymän kanssa.

Sarjan asiantuntijoina ovat torniolainen sotahistorioitsija Mika Kulju ja ruotsalainen sotakirjailija Lars Gyllenhaal. Heidän lisäkseen ohjelmaan on haastateltu noin 30 asiantuntijaa eri puolilta maailmaa.

Sarjan tunnusmusiikin on säveltänyt kemiläinen Jutta Ruonansuu, joka esittää kappaleen artistinimellä Irene.

Wars Untold -kappaleen taustatiimiin on saatu kansainvälisesti tunnettuja tekijöitä. Mukana on muun muassa Grammy-palkittu italialainen orkestroija Davide Rossi, joka tekee yhteisyötä muun muassa Coldplayn ja Alicia Keysin kanssa.

Kahden vuoden intensiivisen työrupeaman jälkeen Hostikka aikoo rauhoittua Lapissa. Hän muutti puolisonsa kanssa syksyllä 2021 Kittilään.

– Sitä ennen olin viikon Oulussa, pari viikkoa Euroopassa ja viikon Kittilässä. Kun korona iski, olin Italiassa ja tulin sieltä Kittilään, jonne sitten jäin.

Hostikka on siirtynyt tekemään nelipäiväistä työviikkoa. Lappiin muuttaminen ja työajan lyhentäminen ovat hänelle ”sydänkohtauksen ehkäisemistyötä”.

– Dokumenttien ja tv-sarjojen tekeminen on niin intensiivistä työtä, että on repäistävä itsensä välillä vapaalle. Työ ja vapaa-aika tahtovat sekoittua, kun on saanut tehdä harrastuksesta työn, hän sanoo.

Hengähdystauon jälkeen Hostikka aikoo jatkaa vakavien ja merkittävien aiheiden parissa.

– Perustelen kaiken työn sillä, että sisällössä pitää olla syy miksi se on tehty, sillä on merkitys. En tee viihdettä viihteen tai rahan vuoksi. Merkittävä syy voi olla ympäristöllinen tai yhteiskunnallinen. Ennen kaikkea sisällön pitää olla vahva.

Kuusiosainen historiadokumenttisarja Vaietut arktiset sodat Yle Areenassa 14.2. ja Yle TV1:ssä 16.2. alkaen keskiviikkoisin klo 19.00.

Arkistokuva sotavankileiriltä Norjasta.