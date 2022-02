Variety: Netflix ja Yle tuottavat yhdessä kansainvälisen sarjan

Amerikkalaislehden mukaan asia paljastui Göteborgissa järjestetyssä tv-alan tapahtumassa.

Yhdysvaltalainen Variety-lehti kertoo, että kansainvälinen suoratoistojätti Netflix ja Yleisradio tuottavat yhdessä Endemol Shine Finland -tuotantoyhtiöltä tilatun kansainvälisen sarjan. Lehden mukaan Dance Brothers -niminen sarja sisältää kymmenen suomenkielistä jaksoa, jotka kuvataan Suomessa.

Varietyn mukaan sarjan vastaavana tuottajana toimii sen luoja ja Endemol Shinen draamapuolen johtaja Max Malka ja sen ohjaa Taito Kawata. Käsikirjoituksesta vastaa Reeta Ruotsalainen. Kansainvälisille markkinoille tähtäävän sarjan kuvausten on määrä alkaa Helsingissä keväällä.

Max Malka on tuottanut aiemmin muun muassa Aurora- ja Tatu ja Patu -elokuvat ja Kawata on ohjannut JVG – Vuodet ollut tuulisii -elokuvan. Ruotsalainen on puolestaan käsikirjoittanut muun muassa Ivalo-sarjaa.

Sarjan toteutuksesta vastaava Endemol Shine -tuotantoyhtiö on osa kansainvälistä Banijay-konsernia. Konsernin draamatuotannon johtaja Lars Blomgren kertoi uudesta suomalaistuotannosta Göteborgissa järjestetyssä alan tapahtumassa. Blomgrenin mukaan sarja kertoo parikymppisistä veljeksistä, jotka perustavat tanssiyrityksen.

– Nykytanssi on tärkeä osa sarjaa, Blomgren sanoi Varietyn mukaan.

Varietyn mukaan Blomberg kiitteli Max Malkaa siitä, että tuotantoon on saatu mukaan sekä Netflix että Yle.

– Se on kunnianhimoinen sarja ja tarina, joka on todellakin laatikon ulkopuolelta, joten oikein kumppanien löytäminen oli tärkeää. Max Malka onnistui tekemään sen kiitos hänen loistavien onnistumistensa, Blomgren totesi Vartietyn mukaan.

Varietyn mukaan Banijayn draamatuotannon johtaja ylisti Göteborgissa pitämässään puheenvuorossa suomalaista elokuva- ja tv-alaa ”äärimmäisen luovaksi”. Hän kehui suomalaisten ammattilaisten olevan loistavia tarinankertojia ja tottuneita työskentelemään pienten budjettien kanssa ja etsimään luovia ratkaisuja.