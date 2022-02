Temptation Islandilla seksiä harrastanut Eetu kohtaa tekojensa seuraukset iltanuotiolla – Julialta jääkylmä vastaanotto

Julia ja Eetu kohtaavat hyytävissä tunnelmissa Temptation Islandilla.

Temptation Island Suomi -ohjelmassa iltanuotio syttyy keskiviikkona viimeistä kertaa tällä kaudella.

Julian ja Eetun viimeinen iltanuotio alkaa hyytävissä tunnelmissa, ja ilmapiiri on niin jännittynyt, että sitä voisi leikata veitsellä.

– Kumpi haluaa aloittaa? Sami Kuronen kysyy.

Eetu ei vaikuta halukkaalta puhumaan, joten hetken hiljaisuuden jälkeen Julia kertoo haluavansa puhua ensin. Julia ottaa esille listan, joka on täynnä kysymyksiä, joihin hän haluaa saada Eetulta vastauksia.

– Mitä sulla on ollut mielessäs tän reissun ajan? Julia kysyy Eetulta.

– Oikeestaan mulla on ollut tän reissun ajan paljon mielessä kaikkee. Säkin oot pyörinyt mielessä täällä, Eetu pyörittelee.

Julia jatkaa kuulustelua.

– Kadutko sä sun tekoas, mitä sä teit täällä?

– No tota… Oikeestaan tällä hetkellä en kadu sitä mitä mä tein, vaan kadun sitä, minkä olon tuotin sulle, Eetu sanoo.

– Kiva… Julia hymähtää.

Julia laukoo suorat sanat siitä, kuinka Eetun käytös on muuttunut viettelysten saarella niin paljon, ettei hän ole tunnistaa miestä.

– Kuka sä oot? ootko sä oikeesti se, kenet mä tunsin? Musta tuntuu, etten oo koskaan tuntenut sua, Julia ihmettelee.

– Kyllä mä koen, että oon edelleen se sama jätkä, joka tänne tulikin… Eetu kiemurtelee.

Julia ottaa esille silpuksi revityn kirjeen, jonka Eetu kirjoitti hänelle matkan alussa. Miehen rustaamat ruusuiset rakkaudentunnustukset tuntuvat Juliasta kuin vieraan ihmisen kirjoittamilta.

– Sä kirjotit nää mulle ja mä oon miettinyt, että kuka nämä on kirjoittanut, Julia sanoo ääni särkyen.

Sami kysyy Eetulta, haluaisiko hän kertoa miksi hänen ja Julian suhde on ajautunut tähän pisteeseen.

Eetun mielestä tilanne eskaloitui erään iltanuotiovideon jälkeen, jossa Julia oli moittinut puolisoaan tyhmäksi.

– Ei se millään tavalla kannustanut mitään tekemään, mutta kun se yksikin video tuli, jossa sain niskaani et oon helvetin tyhmä ja perseestä, kun oikeesti koin, etten oo täällä mitään väärää tehnyt, Eetu selittää.

– Mitä sä luulet, Julia? Mikä on se suurin syy, minkä takia tilanne on tää? Sami kysyy.

– En yhtään osaa sanoa. Ehkä se on se puhumattomuus ja ehkä ne rajat ei oo olleet niin selkeet mitä luultiin. Ei tunnettu toisiamme vaan tarpeeks hyvin, Julia toteaa.

Sami pureutuu tarkemmin lähtötilanteeseen ja siihen, että vahvalta vaikuttanut parisuhde musertui kolmessa viikossa.

– Luulitsä aidosti sillon kun tänne tulitte, että kaikki on hyvin? Sami kysyy Julialta.

– Kyllä mä aidosti luulin, et kaikki on hyvin. Tiedostin, että meillä on pieniä ongelmia ja arjen riitoja, mut en tiennyt, että ne voi oikeesti vaikuttaa näin paljon meidän suhteeseen täällä, Julia pohtii.

Julian ja Eetun viimeinen iltanuotio nähdään keskiviikko-iltana. Torstaina esitettävässä jaksossa kuullaan, mitä pareille kuuluu nyt.

