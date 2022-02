Presidentti Niinistö kehui nuorta Oscaria puheessaan – aikuiseksi kasvanut Oscar vaihtaa nyt kotia Aki ja Rita Mannisen kanssa

Rikkaat ja rahattomat -sarjassa 19-vuotiaat Osku ja Yasmine saavat Aki ja Rita Mannisen liki 2000 euron viikkobudjetin. Manniset taas kitkuttelevat viikon verran alle satasella.

Rikkaat ja rahattomat -sarjan toisen kauden aloitusjaksossa tavataan hyvinvointivalmentajat Aki Manninen ja Rita Niemi-Manninen, jotka vaihtavat paikkaa rahojensa kanssa sinnittelevien 19-vuotiaiden nuorten vanhempien kanssa.

Lempäälässä asuvat Manniset ovat tottuneet yli 300-neliöiseen luksustaloonsa, jonka pihan uima-allas maksoi 24000 euroa ja konttipunttisali 18000 euroa.

– Yksi asia, mikä pitää perhesovun yllä, on Mannisen kalsarit. Se, että ne eivät ole lattialla, vaan pyykkikuilussa, Aki huikkaa ja heittää kalsarinsa kuiluun.

Aki ja Rita rentoutuvat uima-altaassa.

– Raha ei tuo onnea, mutta se tuo helpotusta, ja pystyy hengittämään paremmin, Rita kuvailee.

– Mut onnelliseksi tekee Hummer ja Porsche, heittää Aki puolestaan.

Lue lisää: Aki ja Rita Manninen vaihtavat luksuselämänsä arkeen kerrostalolähiössä – naapuri saa kuulla kunniansa välittömästi, kun Aki avaa sanaisen arkkunsa

Luksuselämä vaihtuu pikkutuloilla sinnittelyyn, kun Manniset vaihtavat viikoksi paikkaa Oskun ja Yasminen kanssa. Nuorilla vanhemmilla on tyttövauva. He asuvat Mannisiin nähden vaatimattomasti pienessä asunnossaan tamperelaisessa lähiössä.

– Tällä hetkellä meidän taloudellinen tilanne on aika tiukka. Joutuu laskemaan menoja ja mitä menee laskuihin, mitä menee ruokaan. Vaikka on tiukkaa, kyllä siinä pärjää. Mutta olisi kiva, jos sitä rahaa olisi enemmän, Osku selittää.

Kun kysytään, mikä tekee nuoren miehen onnelliseksi, hänellä on vastaus valmiina:

– Eniten mut tekee onnelliseksi se, että mulla on ihana ja kaunis tyttöystävä ja maailman paras vauva.

Osku tuli julkisuuteen teini-ikäisenä, kun hänestä puhuttiin Mustikka-Oscarina. Kun kesätöitä ei löytynyt, 14-vuotias Oscar työllisti itse itsensä, lähti metsään poimimaan mustikoita ja tienasi 1700 euroa. Oskun tarinaa seurasi presidentti Sauli Niinistökin, joka muisti poikaa uudenvuodenpuheessaan 2016.

Mustikka-Oscar työllisti itse itsensä poimimalla marjoja ja sai kaverinsakin mukaan.

– Loppukesän ja syksyn myötä sain seurata nuoren miehen Oscar Taipaleen suurta tarinaa pienistä marjoista. Hänpä poimi satoja litroja metsämarjoja ja teki hyvän tilin. Siitä tulee semmoinen mielensähyvittäjän olo, että kyllä minua sitten niin ilahduttaa tällainen juttu, että poika kerää marjat maasta ja panee kaverinsa ja monet muutkin innostumaan samaan, Niinistö kehui.

Kun Manniset saapuvat perheen kotiin, he kiinnittävät ensimmäisenä huomiota kapeaan sisääntuloväylään, johon Hummerilla ei ajettaisikaan. Rita kehuu asuntoa kodikkaaksi ja lämpimäksi, mutta liian kapea sänky puistattaa.

Lue lisää: Aki ja Rita Manninen käyttävät elämiseen 7 000 euroa kuussa – tällaisiin ylellisyyksiin yrittäjäparin rahat menevät

Manniset lukevat asukkaiden jättämästä lapusta pauhaavasta naapurista, joka tykkää laulella karaokea. Koska Ritalle hyvät yöunet ovat erittäin tärkeitä, hän ei aio suvaita kenenkään mekastusta.

Pauhaava naapuri laittaa show'n päälle jo Mannisten ensimmäisenä päivänä. Aki ei sitä katsele, vaan ottaa Putin-koiran mukaansa ja lähtee naapurin ovelle.

– Sanoin, että mulla on pieni vauva ja tässä metelissä ei voi nukkua. Sitten sanoin, että teillä on naapurissa perhe, jossa on pieni lapsi. Että toivottavasti otatte sen huomioon!

95 euron viikkobudjetti vetää molemmat mietteliäiksi. Rita pohtii, miten tällaisella määrällä pystyisi edes pitämään huolta itsestään: rahat eivät riitä kampaajaan, meikkiin, ripsenpidennyksiin, kosmetologille...

– Ajatus siitä että tällainen budjetti toistuisi viikoittain. Et saisi hyvää skottilaista viskiä, et saisi ajaa semmoisella autolla, kun haluat, kyllä se ahdistaisi, Aki toteaa.

Osku ja Yasmine eivät myöskään voi uskoa silmiään nähdessään uuden asumuksensa.

– Tämä eteinenkin on hienompi kuin meidän oma kämppä!

He saavat käyttöönsä Mannisten viikkobudjetin, joka on paksu nippu rahaa: 1750 euroa!

– Tässä on aivan liikaa rahaa! Miten sä käytät näin paljon rahaa? Osku ihmettelee.

Osku ja Yasmine ovat pienen Senya-tytön vanhempia.

He käyvät muun muassa syömässä hienosti ja ostoksilla. Myöhemmin pari pohtii suomalaisten tuloeroja. Moni kitkuttelee alle satasen viikkobudjetilla, osalla taas on heittää pari tonniakin viikossa palamaan.

– On tosi jännää, että monilla on tällaista elämää. Nyt kun on opiskelijan arkea ja vanhemmuusarkea, se ei helposti onnistu, Yasmine pohtii.

Rikkaat ja rahattomat torstaina 3.2. alkaen Nelonen klo 20.00