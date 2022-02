Main ContentPlaceholder

Australialainen Jane istuu vankeustuomiota Suomessa – yhden vangin käytös jäi pysyvästi mieleen

Moderni suomalainen naisvankila on toista kuin Orange Is the New Black -sarjan draama. Dokumenttisarja Linna kertoo Hämeenlinnan naisvankilan arjesta.

Jane, 67, (oik.) on päätynyt istumaan vajaan kolmen vuoden vankeustuomiota Suomessa, koska jäi kiinni huumekuriirina lentokentällä puolitoista kiloa metamfetamiinia hallussaan. Taustalla Minna.

Viime aikojen monien työpaikkarealityiksi verhottujen mainosohjelmien rinnalla Ylen uusi dokumenttisarja Linna on tervetullutta vaihtelua, vaikka senkin voi halutessaan tulkita Rikosseuraamuslaitoksen markkinoinniksi. 8-osaisessa sarjassa seurataan Hämeenlinnan loppuvuonna 2020 avatun uuden naisvankilan arkea vuoden ajan. Piia Ketopaikan ja Minna-Ella Aaltosen käsikirjoittama ja Ketopaikan ohjaama sarja alkaa vanhan ja ahtaan vankilan puolelta ja seuraa aluksi muutto-operaatiota uusiin tiloihin. Henkilökuntaa sarjassa edustavat vankilanjohtaja ja yksi vartijoista. mutta painotus on viiden vangin elämässä. 31-vuotias Lilja istuu elinkautista henkirikoksesta. Hänellä on vielä pitkä aika vapautumiseen, mutta rauhallinen näkemys tilanteestaan: hän kokee tuomion pelastaneen hänet syöksykierteeltä. – Mulle vankeus merkitsee uutta alkua. Vaikka täällä on todella huonona puolena, ettei pääse olemaan tekemisissä läheisten kanssa niin paljon kuin haluaa, niin toisaalta tämä on antanut paljon mahdollisuuksiakin. Henkisesti ja fyysisesti olen paljon paremmassa kunnossa kuin ennen. Kahdeksan kuukauden tuomionsa viimeisiä kuukausia istuva Mirella, 24, tunnustautuu "villiksi persoonaksi". Hän on kolmatta kertaa vankilassa, ja on kerran karannutkin. Nyt hänkin uskoo olevansa "hyvällä tiellä", vaikka vankeus ruokkii levottomuutta. Hän kaipaa poikaansa ja miestään. Mirella ja Lilja tupakalla. Erikoisin tapaus on australialainen 67-vuotias Jane, tavallisen lempeältä eläkeläisrouvalta vaikuttava nainen. Hän on päätynyt istumaan vajaan kolmen vuoden vankeustuomiota Suomessa, koska jäi kiinni huumekuriirina lentokentällä puolitoista kiloa metamfetamiinia hallussaan. – Australiassa istuisin tästä kymmenen vuotta, Jane arvioi. Suomalainen vankila oli onni onnettomuudessa, mutta Jane myöntää, että vankeus vieraassa maassa oli aluksi shokki. – En haluaisi kenenkään koskaan tuntevan itseään niin yksinäiseksi kuin minä tullessani tänne, hän sanoo. – Selvisin, kun joku lopulta otti kontaktin minuun. Olin sivummalla, ja hän sanoi englanniksi "Hello". Sen jälkeen pari muutakin vankia, jotka osasivat englantia, alkoivat puhua minulle. – Seuraavana päivänä tämä sama vanki leipoi kakun, ja antoi minulle palasen. Puhkesin kyyneliin, koska oli niin hienoa, että joku teki jotain ystävällistä minulle, Jane kertoo edelleen liikuttuneena. Myöhemmissä jaksoissa sarjassa tutustutaan lähemmin myös vasta-avioituneen Tiinaan, 34, sekä kotiäiti Lindan, 31, tarinoihin. Korona-aika jättää jälkensä myös vankilaan, mutta suurempi asia staattisuuteen tottuneessa yhteisössä on muutto uuteen, maailmanmitassakin huippumoderniin "älyvankilaan". Muutto herättää suuria odotuksia, sillä uusissa selleissä on muun muassa omat suihkut sekä kannettavat tietokoneet, joilla saa rajatusti yhteyden internetiin. Luvassa on myös entistä parempi kirjasto ja liikuntasali sekä oma kappeli. Ikkunoissakaan ei ole enää kaltereita. – Nämähän menee huonosta hotellista nämä huoneet. Ei varmaan missään Suomessa ole näin siistejä sellejä, Mirella arvelee. Nurinaa sekä vangeissa että henkilökunnassa aiheuttaa se, että muutto joudutaan tekemään keskeneräisiin tiloihin ja vajailla resursseilla. Henkilöstöpulan vuoksi aluksi voidaan avata vain viisi kahdeksasta osastosta, ja nekin joudutaan välillä sulkemaan jo iltapäivällä. Vankilanjohtajan mukaan naisvangeilla on lähes poikkeuksetta traumaattinen tausta, joka taas on lähes poikkeuksetta jonkun läheisen aiheuttama. – Onhan meillä vahva naishallitus, niin luulisi, että naisvankien olosuhteet saadaan vihdoin ja viimein kuntoon, vankilanjohtaja Tuomo Kärjenmäki murjaisee paikallismedian haastattelussa. Puutteista huolimatta useimmat ovat helpottuneita muutosta. Lilja sanoo odottavansa erityisesti uutta kirjastoa, sillä ahkerana lukijana hän on kolunnut vanhat kirjat jo "sataan kertaan". Hän uskoo, että inhimilliset olosuhteet auttavat vankeja parempaan siviilielämään. – Jos ihminen laitetaan oikeasti johonkin kunnon tyrmään, niin sehän katkeroituu siellä niin pahasti, että on ihan varmasti yhteiskunnalle paljon haitallisempi kun vapautuu sieltä, koska se vihaa kaikkia auktoriteetteja sen jälkeen. Henkilöstöä kouluttava Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen pitää tärkeänä, ettei "yksikään vanki ainakaan vaurioituisi lisää vankilassa". – Vankilassa ei kuuluisi kokea enää kovia, ja se tapahtuu henkilökunnan osaamisen kautta. Tammi-Moilanen huomauttaa, että naisvangeilla on lähes poikkeuksetta traumaattinen tausta, joka taas on lähes poikkeuksetta jonkun läheisen aiheuttama. Naisvanki on aina poikkeusyksilö, joka Tammi-Moilasen sanoin "on tullut tosi monen siivilän läpi, ja tosi harva on tullut hänen kanssaan". Vangeista naisia on 7-8 prosenttia, ja heistä noin kahdella kolmasosalla on pieniä lapsia. – Kaikki neuvot, apu ja kohennus, mitä nainen voi vankila-aikana elämäänsä saada, sataa sen seuraavan sukupolven laariin, Tammi-Moilanen huomauttaa. Linna maanantaina 7.2. alkaen Yle Areena, torstaina 10.2. alkaen TV1 klo 20.00