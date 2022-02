Tunna Milonoff kohtaa tv:ssä inhokkiruokansa – tavallinen suomalainen grilliherkku saa aikaan rajun reaktion

Tunna Milonoff joutuu kokemaan Madventuresissa kauhunsekaisia tuntemuksia.

Madventuresin eeppinen road trip jatkuu läpi kesäisen Suomen. Keskiviikon jaksossa Riku Rantala ja Tunna eli Tuomas Milonoff suuntaavat erämaahan nauttimaan luonnon antimista ja hiljaisuudesta.

Luvassa on myös yllätysten Mad cook, sillä Riku on salakuljettanut Tunnan tietämättä leiriin erään Tunnan inhokkiruoan, jota päästään eräkeittiössä kokkailemaan.

– Mad cookhan on perehtynyt katuruokiin eri puolella planeettaa, mutta on suuri synti ja häpeä, ettei sitä ole koskaan tehty vielä Suomessa, Riku pohjustaa.

Mad cookissa kokkaillaan suomalaisten nakkikioskien klassikkoa, lihapiirakkaa.

Riku esittelee kameroille eineslihistä kahdella nakilla, joka kuorrutetaan ketsupilla, sinapilla, raa’alla sipulilla ja sinappikurkkusalaatilla.

– Valmistus ei voisi olla helpompaa. Otetaan kaupan hyllystä kaikkein p*skin eineslihis. Tänne on saatava ihan saatanasti mausteita, Riku ohjeistaa.

Pahaa-aavistamattoman Tunnan hymy hyytyy, kun hän näkee, mitä Riku on keksinyt hänen päänmenokseen.

– Tadaa! Riku esittelee sinapissa ja ketsupissa uivaa luomustaan.

– Hei älä viitti, Tunna puuskahtaa.

– Mad cookissa on kyse siitä, että isäntä tarjoaa jotain ruokaa, josta et voi kieltäytyy. Ensinnäkin sä et oo isäntä ja tää ei kuulu millään tavalla kulttuuriin, Tunna painottaa.

Riku ilmoittaa, että kyse on suomalaisesta nakkikioskikulttuurista, joten Tunnan on pakko maistaa perinneherkkua.

– Hyi v*ttu minkä näkönen, Tunna nyrpistelee nenäänsä lihapiirakalle.

– En ole nakkikioskiruoan ystävä. Vihaan ketsuppia, vihaan sinappia ja kurkkurelissiä.

Tunna ottaa yhden haukun lihapiirakasta ja yökkää rajusti samantien.

– Ei tuolla lailla syödä missään! Ei ole noin vaikeaa! Riku huutaa.

– Ihan v*ttu hirveetä! Tunna parahtaa yökköysten välissä.

Riku ja Tunna pääsevät herkuttelemaan suomalaisella grillikioskien klassikkoannoksella.

Riku on Tunnan reaktiosta ihmeissään, sillä kyseessä on tuiki tavallinen nakkikioskiannos.

– Toi on normiannos! Tiedätkö mitä? Tolla asenteella sä dissaat satojatuhansia, ellet jopa miljoonia suomalaisia, jotka nauttii tollaisen annoksen sillon tällön saadakseen energiaa ja hieman kulinaarisia nautintoja, Riku sanoo.

Madventures Suomi uusi jakso Ruudussa keskiviikkoisin. Nelosen Ruutu-palvelu ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.