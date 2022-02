Legendaarinen Huippumalli haussa palaa ruutuun vuosien jälkeen – ohjelmassa historiallinen muutos

Ikonisen formaatin suomalaisversio nähdään jälleen tv:ssä.

Uudella kaudella etsitään 2020-luvun huippumallia, jolla on edellytykset luoda uraa myös kansainvälisesti.

Legendaarinen Huippumalli haussa -ohjelma palaa ruutuun. Viimeksi sarjaa esitettiin Suomessa vuonna 2017.

Uudella Huippumalli haussa -kaudella etsitään 2020-luvun huippumallia, jolla on edellytykset luoda uraa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

MTV:n tiedotteen mukaan vuoden 2022 Huippumalli haussa haluaa olla monimuotoinen, aidosti inklusiivinen ja avoin kaikille, joilla on intohimoa ja potentiaalia työllistyä mallina. Kokoon, ikään ja sukupuoleen liittyviä käsityksiä halutaan laajentaa ja niiden sijaan korostaa ihmisten persoonaa, kiinnostavuutta ja muuntautumiskykyä.

– Huippumalli haussa on tehnyt näyttävän paluun useissa eri maissa ja olemmekin erittäin iloisia ja ylpeitä saadessamme tämän kansainvälisen megahitin kanavillemme. Vuoden 2022 Huippumalli haussa -ohjelmassa yhdistyy laadukas visuaalisuus ja muotimaailman glamour koukuttavaa realityviihdettä ja draamaa unohtamatta, sanoo MTV:n vastaava tuottaja Marjukka Laurila tiedotteessa.

Ohjelman aikana mallit pääsevät näyttämään potentiaalinsa erilaisissa haastetehtävissä, photoshooteissa ja muissa kuvauksissa sekä tietysti catwalkilla. Kaudella mallit saavat mentorointia ammattiin, ja ohjelmassa nähdään laaja kattaus alan huippuammattilaisia valokuvaajina, stylisteinä ja tuomareina.

Ohjelman haku on parhaillaan auki.

Huippumalli haussa -sarja on ollut yksi yhdysvaltojen kestosuosikeista. Amerikan seuraavaa huippumallia on etsitty Tyra Banksin luotsaamassa ohjelmassa jo vuodesta 2003 ja peräti 24 tuotantokauden ajan. Sarja on ollut yksi yhdysvaltojen kestosuosikeista.

Ohjelma on kuitenkin joutunut vuosien varrella myös ikävään valokeilaan erilaisten kohujen takia.

Suomessa Huippumalli haussa -formaattia on esitetty kuuden tuotantokauden verran vuoteen 2017.

