Lukuisat näyttelijät ovat esittäneet Arthur Conan Doylen luomaa Sherlock Holmesia aivan omanlaisellaan kierteellä. Kenen tulkinta on mestarillisin?

Mestarietsivä Sherlock Holmes on selvittänyt rikoksia ilmiömäisellä päättelykyvyllään jo 135 vuotta. Skotlannissa syntynyt kirjailija Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930) esitteli hahmon sekä tämän uskollisen apurin tohtori Watsonin vuonna 1887 ilmestyneessä romaanissa Punaisten kirjainten arvoitus.

Doyle käytti Sherlock Holmesin esikuvana Edinburghin kuninkaallisessa sairaalassa työskennellyttä kirurgia Joseph Belliä, jolla oli tapana tehdä varsin laajoja päätelmiä pienten yksityiskohtien perusteella – aivan kuten Doyle itsekin teki.

Ylimielisyydestään kuuluisan Holmesin seikkailuja Doyle kynäili yhteensä neljän romaanin ja 56 novellin verran.

Ensimmäisen kerran hahmo esiintyi valkokankailla 1900 puolen minuutin lyhytelokuvassa Sherlock Holmes Baffled (suomeksi Pöllämystynyt Sherlock Holmes), mutta näyttelijän nimeä ei tunneta. Sen jälkeen mestarietsivää ovat tulkinneet kymmenet näyttelijät, kukin omalla kierteellään.

Ennätyksiä kirjaava Guinness laski Holmesin olleen elokuussa 2015 maailman toiseksi eniten elokuva- ja tv-sovituksissa esiintynyt kirjallisuuden hahmo – edellä oli vain Bram Stokerin luoma kreivi Dracula. Toukokuuhun 2012 mennessä Sherlock Holmesia oli esittänyt yli 75 näyttelijää, ja määrä on sen jälkeen vain kasvanut.

Eille Norwood

Eille Norwood esitti Holmesia 1920-luvulla yhteensä 47 kertaa: kahdessa pitkässä elokuvasa ja 45 lyhytelokuvassa.

Kuka? Englantilaisnäyttelijä, ohjaaja ja näytelmäkirjailija, syntymänimeltään Anthony Brett, esitti Holmesia kahdessa pitkässä elokuvassa ja 45 lyhytelokuvassa 1921–1923.

Erityispiirteet: Muuntautumisen mestariksi ja karismaattiseksi kuvailtu Norwood pyrki näyttelemään Holmesia mahdollisimman tarkasti Doylen tekstin mukaan.

Näistäkin hänet tunnetaan: The Tavern Knight (1920), A Gentleman of France (1921), Gwyneth of the Welsh Hills (1921).

Basil Rathbone

Universal-studion tuottama Sherlock Holmes -seikkailu Uhkaavat äänet oli Basil Rathbonen (vas.) ensimmäinen elokuvan tekoaikaan sijoittuva Holmes-tulkinta. Siinä hän yrittää pysäyttää natsien sabotöörin (Reginald Denny) tihuoimet.

Kuka? Etelä-Afrikassa syntynyt brittinäyttelijä esitti Holmesia 14 Hollywood-elokuvassa 1939–1946.

Erityispiirteet: Baskervillen koirasta käynnistyneet Fox-studion elokuvat sijoittuivat viktoriaaniseen aikaan. Myöhemmissä Universalin b-halpiksissa Holmes taisteli jopa natseja vastaan.

Näistäkin hänet tunnetaan: Kapteeni Blood (1935), Romeo ja Julia (1936), Robin Hoodin seikkailut (1938).

Peter Cushing

Baskervillen koirassa (1959) Sherlock Holmesia näytteli Peter Cushing, jonka jälkipolvet muistavat myös Hammer-studion kauhuelokuvien vakiokasvona. Tohtori Watsonia esittää André Morell.

Kuka? Kauhurooleistaan tunnettu englantilaisnäyttelijä tulkitsi hahmoa Hammer-studion 1959 tuottamassa Baskervillen koirassa sekä vuoden 1968 tv-sarjassa. Baskervillen koira oli ensimmäinen värillinen Holmes-elokuva.

Erityispiirteet: Cushing sisällytti rooliin paljon pieniä yksityiskohtia kirjoista, kuten Holmesin tavan juoda viskiä, polttaa piippua tai käydä läpi tärkeitä papereita.

Mistä katsoa: Baskervillen koira, lauantaina 29.1. Teema & Fem klo 21.00.

Näistäkin hänet tunnetaan: Hammer-studion Frankenstein- ja Dracula-elokuvia, Star Wars (1977).

Sir Robert Stephens

Sir Robert Stephensin versio Sherlock Holmesista vihjaili mestarietsivän olevan homoseksuaali.

Kuka? Englantilainen teatterinäyttelijä esitti Holmesia vain Billy Wilderin ohjaamassa Sherlock Holmesin salaisuudessa (1970).

Erityispiirteet: Tarina tekee eron todellisen Sherlockin ja Watsonin muistiinpanoihinsa kuvaileman ihannoidun etsivän välillä. Mukana on vihjeitä, että Holmes olisi ollut homoseksuaali ja hän ja Watson olisivat saattaneet olla rakastavaisia.

Mistä katsoa: Sherlock Holmesin salaisuus, lauantaina 29.1. Teema & Fem klo 22.25.

Näistäkin hänet tunnetaan: Hunajan maku (1961), Kleopatra (1963), Romeo ja Julia (1968).

Jeremy Brett

1980-luvun kuuluisin Sherlock Holmesin näyttelijä oli Jeremy Brett, joka paneutui mestarietsivän esittämiseen viimeistä piirtoa myöten.

Kuka? Englantilaisnäyttelijä, syntymänimeltään Peter Jeremy Huggins, esitti mestarietsivää 1984–1994 Granada-yhtiön tv-sarjassa, jota varten Machesteriin rakennettiin Sherlockin kotikadun Baker Streetin täyskokoinen jäljitelmä.

Erityispiirteet: Brett kirjoitti roolinsa tueksi 77-sivuiset muistiinpanot, lisäsi äkkinäisiä liikkeitä käsillä sekä lyhyitä teräviä naurunpurskahduksia. Hän myös teki selväksi Holmesin pakkomielteisyyden ja masentuneisuuden. Osan esittäminen meni tiettävästi Brettillä luihin ja ytimiin ja oli henkisesti rankkaa.

Näistäkin hänet tunnetaan: Sota ja rauha (1955), My Fair Lady (1964), Moll Flanders (1996).

Robert Downey, Jr.

Tohtori Watson (Jude Law) ja Sherlock Holmes (Robert Downey, Jr.) esiteltiin vuosikymmen sitten toimintasankareina.

Kuka? New Yorkissa syntynyt Hollywood-tähti on näytellyt mestarietsivää kahdesti brittiohjaaja Guy Ritchien Sherlock Holmes -toimintaseikkailuissa (2009 & 2011).

Erityispiirteet: Downey loi Holmesista boheemin ja hieman kajahtaneen eksentrikon, joka hallitsee myös itämaiset taistelulajit.

Mistä katsoa: Sherlock Holmes ja Sherlock Holmes: A Game of Shadows, suoratoistopalvelu HBO Max.

Näistäkin hänet tunnetaan: Chaplin (1992), Iron Man (2008) sekä muita Marvel-seikkailuja, The Nice Guys (2016).

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch teki Uusi Sherlock -sarjalla kansainvälisen läpimurtonsa.

Kuka? Sittemmin isoksi tähdeksi noussut Cumberbatch teki kansainvälisen läpimurtonsa nykyaikaan sijoittuvassa Uusi Sherlock -sarjassa (2010–2017).

Erityispiirteet: Nopeaälyinen Sherlock kutsuu itseään ”hyvin pärjääväksi sosiopaatiksi” ja käyttää apunaan tämän päivän apuvälineitä, kuten gps-paikannusta ja nettiä. Piippu on vaihtunut nikotiinilaastareihin.

Näistäkin hänet tunnetaan: 12 Years a Slave (2013), The Imitation Game (2015), Doctor Strange (2016) sekä muita Marvel-seikkailuja.

Johnny Lee Miller

Holmes NYC -sarjassa Sherlock (Johnny Lee Miller) on saanut valvojakseen naispuolisen tohtori Watsonin (Lucy Liu).

Kuka? Englantilaisnäyttelijä esitti Holmesia nykyaikaan sijoittuvassa amerikkalaissarjassa Holmes NYC (2012–2019).

Erityispiirteet: Päättelytaidoistaan tunnettu etsivä on muuttanut huumevieroituksen jälkeen New Yorkiin, jossa hän saa inhoamansa isänsä vaatimuksesta rinnalleen naispuolisen tohtori Watsonin (Lucy Liu).

Mistä katsoa: Holmes NYC, kauden 7 jaksot keskiviikkoisin Liv klo 21.00 sekä suoratoistopalvelut Elisa Viihde Viaplay ja Amazon Prime Video.

Näistäkin hänet tunnetaan: Hackers (1995), Trainspotting-elokuvat (1996 & 2017), Mindhunters (2004).

Sir Ian McKellen

Sir Ian McKellen esitti Sherlock Holmesin olevan 18 vuotta todellista ikäänsä vanhempi ja kärsivän muistiongelmista.

Kuka? Englantilainen näyttelijälegenda oli itse 75-vuotias näytellessään huomattavasti iäkkäämpää etsivää Mr. Holmes -elokuvassa (2015).

Erityispiirteet: Eläköitynyt 93-vuotias Holmes taistelee rikoksen ratkaisemisen lisäksi oman muistinsa menettämistä vastaan.

Mistä katsoa: Mr. Holmes, perjantaina 28.1. Teema & Fem klo 21.00.

Näistäkin hänet tunnetaan: Richard III (1995), X-Men-elokuvasarja (2000–2014), Taru sormusten herrasta -elokuvasarja (2001–2003) ja Hobitti-elokuvasarja (2012–2014).

Sherlock Holmesia lapsille

Animaatiosarjassa Sherlock Jakki mestarietsivä näyttää yhä tutulta. Maanantaina 31.1. esitettävässä jaksossa joku on käpälöinyt Sherlock Jakin säkkipilliä.

Sherlock Holmes seikkailee myös Lucky Lucken uudet seikkailut -animaatiosarjan jaksossa Lucky Luke vastaan Sherlock Holmes maanantaina 31.1. Subilla klo 7.40.

Sherlock Jakki puolestaan seikkailee TV2:ssa omassa animaatiosarjassaan maanantaisin viikosta riippuen klo 8.10 tai 8.23.

