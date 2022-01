Odottamaton käänne viimeisellä iltanuotiolla: Siiri ehdottaa avointa suhdetta – Janilta tyly reaktio

Siirillä on Janille painavaa sanottavaa Temptation Islandin viimeisellä iltanuotiolla.

Torstai-illan jaksossa Temptation Islandin viimeiselle iltanuotiolle istahtavat turkulaiset Siiri ja Jani.

Jo matkan alussa Siirin luottamus mieheen mureni, kun hän näki Janin nukkuvan samassa sängyssä sinkku-Roosan kanssa. Nukkumisepisodin lisäksi parin suhdetta on varjostanut se, ettei Siiri omien sanojensa mukaan ole lainkaan kiinnostunut läheisyydestä. Jani sen sijaan kaipaisi enemmän hellyyttä.

– Minkälaista te teidän arki kotona on? Ootteko te enemmän kämppiksiä, juontaja Sami Kuronen kysyy Siiriltä.

– On seurustelun piirteet, eli ollaan tosi läheisii henkisesti ja välillä fyysisesti. Tykätään kattoo toisen kainalossa ohjelmia ja näin. Se toinen puoli puuttuu, mut se on munlainen tapa, Siiri kuvailee.

Siirin ja Janin viimeinen iltanuotio saakin yllättävän käänteen, kun pari pohtii erilaisia keinoja täyttää Janin läheisyydenkaipuuta. Siiri sanoo olevansa valmis kokeilemaan avointa suhdetta, eli Jani hakisi seksiä ja läheisyyttä kodin ulkopuolelta.

– Miltä sellainen vaihtoehto sulle kuulostaisi, Kuronen kysyy Janilta.

Jani ei innostu ajatuksesta.

– Ei se oo mulle ees vaihtoehto oikeestaan. En mä lähde semmoseen, Jani sanoo.

– Miks se kuulostaa huonolta? Jos sun tarvii saada läheisyyttä tai tarvitset sitä enemmän, mä jatkan normaalii elämää suhteessa, mut sä saisit hakee sen tuntemattomilta henkilöiltä. Eiks silleen se ongelma kuopattaisi? Siiri ehdottaa.

Jani sanoo, ettei järjestely kuulosta hänen korvaansa kovinkaan toimivalta.

– Ei se tunnu oikeelta, että me eletään sun kaa arkea ja mä hakisin huomioo jostain muualta, hän sanoo.

Parin toiveet parisuhteelta eivät näytä kohtaavan laisinkaan.

– Onks tässä sitten mitään tehtävissä, Kuronen kysyy.

Siiri sanoo, ettei voi jatkaa suhdetta entiseen tapaan, mutta hänellä on Janille ehdotus.

– En koe, että tässä kohtaa pystyn jatkamaan iloista arkee sun kaa. Oon miettinyt sitä ratkaisua, et kun viihdyn tosi paljon sun kaa ja tykkään olla, niin haluisin kumminkin toistaseks asua yhdessä ja kattoo, et mitä siitä tulis, Siiri muotoilee.

Siiri ja Jani olivat seurustelleet ennen ohjelmaan osallistumistaan noin vuoden ajan. IS tapasi pariskunnan Marbellassa viime kesänä ennen kuvausten alkamista. Tuolloin he olivat vakuuttuneita, että suhde tulee kestämään houkutukset ja saarelta poistutaan yhdessä. Mitään ongelmia he eivät parisuhteessaan nähneet.

– Kyllä mua vähän jännittää, että miten ilman toista tulee toimeen. Onhan meillä vähän mustasukkaisuutta, mutta ei se oli oikein vaikuttanut mihinkään. Me tiedämme, mistä toinen ei tykkää, niin ne asiat kannattaa jättää tekemättä, Siiri sanoi.

Hakemuksen Temptation Islandille parin puolesta täytti Siirin Inkku-sisko, joka oli itse mukana ohjelman kahdeksannella kaudella. Siiri innostui ajatuksesta heti, mutta Jania piti hetki houkutella mukaan, kun kutsu Marbellaan tuli.

– Inkku oli sitä mieltä, että meidänkin pitäisi kokea tämä. Hän oli varma, että me tykättäisiin ja hoitaisimme homman hyvin. Mutta kyllä Jania piti hetki taivutella mukaan, Siiri tunnusti.

– Ei mua kiinnostanut lähteä telkkariin. En mä oikein tiedä, mikä muutti lopulta mieleni. Mutta täällä sitä nyt ollaan. Onhan tämä varmasti hieno kokemus, Jani arveli ennen kuvausten alkamista.

