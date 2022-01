Margaret, 19, katosi 1999 eikä kukaan noteerannut sitä vuosikymmeniin – huoltajat nostivat koko ajan tytön sosiaalitukia

Murhasivatko huoltajat kylmäverisesti 19-vuotiaan Margaretin? Dokumentti oikeudenkäynnistä paljastaa karmivia yksityiskohtia.

"Hän on lyhyt, lihava ja likainen. Hän on Puolassa. Kaiken takana ovat vapaamuurarit."

Näin Edward Cairney ja Avril Jones kertoivat Margaretista oikeudessa

Kuinka on mahdollista, ettei 17 vuoteen kukaan kaivannut nuorta Margaret Flemingiä? Uskomaton skotlantilainen murhatapaus on hyvin surullinen. Se kertoo 19-vuotiaasta naisesta, jota ei vuoden 1999 jälkeen nähty, mutta tämä tajuttiin vasta vuonna 2016.

Margaretin huoltajat, oikeustapauksen aikaan 76-vuotias Edward Cairney ja 57-vuotias Avril Jones, nostivat kaikkien vuosien ajan Margaretille kuuluneita sosiaalitukia ja pysyivät hipihiljaa. Ensi töikseen he väittivät poliisille Margaretin vierailevan välillä.

Alkoi vaikuttaa siltä, ettei kukaan uskonut Cairneyn ja Jonesin puheita. Eikä kukaan ollut nähnyt Margaretia lähes 20 vuoteen.

Kaksiosaisessa Matt Pinderin Murhaoikeudenkäynti-dokumentissa murhaksi epäilty käydään läpi kohta kohdalta. Vankalla BBC-laadulla tehty ohjelma on kuin dekkari: totuus toisensa jälkeen paljastuu kylmäävällä kiehtovuudella.

Margaretia kuvaillaan oppimisvaikeuksista kärsiväksi ja hieman hitaaksi. Kaukaiset koulutoverit muistavat hänet hymyilevänä, iloisena ja lämpimänä. Margaretin isä menehtyi, kun tyttö oli teini-iässä, ja tuolloin myös äitipuoli poistui Margaretin elämästä.

Nyt äitipuoli katuu, ettei tehnyt mitään, vaikka ihmetteli tytön olinpaikkaa ja huoltajaparin väitteitä.

Oikeudenkäynnin aikana Cairney puistelee päätään ja Jones on ilmeetön. Kun he kuvailevat Margaretia, läheistään, hälytyskellot alkavat soida: "Hän on lyhyt, lihava ja likainen." Paljon ei auta Cairneyn väite nykytilanteesta: "Hän on Puolassa. Kaiken takana ovat vapaamuurarit."

Ennen kuulusteluja Cairney ja Jones pidätettiin juna-asemalla. Heillä oli hallussaan liput Lontooseen ja 3000 puntaa käteistä. Pariskunnan talo joen ja metsän äärellä oli heitteillä, ränsistynyt ja törkyinen. Lipaston takaa löydettiin seinäpiirros, jossa oli tytön hahmo ja sana HELP.

Vuosien aikana Margaretista maksettiin 180000 puntaa tukia. Kun sosiaalitoimen tukijärjestelmä muuttui, joutuivat huoltajat toimittamaan uuden hakemuksen. Sen outo teksti sai aikaan käynnin huoltajien luona. Margaretia ei näkynyt missään.

"Hän viiltelee itseään ja syö koirankupista, eikä häntä voi päästää minnekään", oli Jones kirjoittanut hakemukseen. Silti huoltajat väittivät, että Margaret on matkoilla.

Alkoi alueen tarkka tutkiminen. Koko puutarha pengottiin, ja luunkappaleita löytyikin liki 300.

Oikeudenkäynnin aikana selviää kuitenkin tilanteen mutkikkuus, kuten todisteiden epävarmuus niin monen vuoden jälkeen.

Syyttäjä Iain Mcsporran QC on huolissaan. Kaikki viittaa ahneusmurhaan eikä mikään siihen, että Margaret saattaisi yhä olla elossa, kuten huoltajat väittävät.

Voittaako oikeus? Löytyykö Margaret?

Torstaina 27.1. Murhaoikeudenkäynti: Missä on Margaret? TV2 klo 21.05