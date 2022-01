HBO:n hittisarjan tähti puhuu suunsa puhtaaksi alastonkohtauksistaan – silmien eteen lävähti kuva, joka satutti valtavasti

Euphoria-tähti Sydney Sweeney harmittelee, että hänen roolisuorituksensa Euphoriassa jäi kriitikoilta huomaamatta. Hän uskoo syyn löytyvän hahmon runsaasta alastomuuden määrästä.

Sydney Sweeney on nouseva näyttelijätähti.

Euphoria-tv-sarjan tähti, Cassieta esittävä Sydney Sweeney, puhuu avoimesti The Independentille lukuisista alastonkohtauksistaan sarjassa.

Sweeney on esiintynyt myös useissa muissa tv-sarjoissa Euphorian lisäksi. Hänet nähdään muun muassa Handmaids Talessa ja The White Lotuksessa. Kriitikot ovat kehuneet Sweeneyta vasta The White Lotuksen roolista.

Erityisen ylpeä Sweeney itse kertoo olevansa roolistaan Euphoriassa, mutta kriitikoilta kova roolisuoritus jäi huomioimatta.

Sweeney kertoo The Independentille, että hän uskoo tietävänsä, mistä huomioimattomuus saattaisi johtua.

– Naisille, jotka esiintyvät elokuvissa tai tv-sarjoissa alasti, syntyy stigma, hän sanoo.

– Kun miesnäyttelijä esiintyy samalla tavalla alasti, hän saa silti ylistystä ja palkintoja. Kun nainen tekee niin, tilanne onkin yhtäkkiä aivan erilainen, Sweeney kuvailee epätasa-arvoista asetelmaa lehdelle.

Sydney Sweeney esittää uudessa HBO:n hittisarjassa teini-ikäistä Cassieta, joka hakee kipeästi huomiota pojilta ja miehiltä ulkonäöllään.

Uusi hittisarja on jo tunnettu hyvin seksuaalisesta ja väkivaltaisesta sisällöstään. Nouseva näyttelijätähti Sydney Sweeney esiintyy sarjassa runsaasti yläosattomissa tai alasti. Sweeneyllä oli toisen kauden kuvauksissa kuitenkin sanottavaa lukuisista alastonkohtauksista, ja hän rohkeni sanoa mielipiteensä niistä sarjan luojalle Sam Levinsoille.

– Cassielle oli kirjoitettu Euphorian kakkoskaudelle paljon enemmän yläosattomia kohtauksia kuin mitä sarjassa nähdään, Sweeney kertoo.

– Sanoin Samille, että minusta yläosattomuus ei ole kaikissa kohtauksissa olennaista. Sam suostui pyyntööni heti, eikä ole koskaan painostanut minua olemaan alasti kohtauksissa, jos en ole halunnut, Sweeney toteaa The Independentille.

Sweeney kertoo, että vaikka Euphoriassa on hyvin seksuaalisia kohtauksia alastomana, hän ei ole koskaan kokenut oloaan ahdistuneeksi sarjan kuvauksissa, erityisesti kun paikalla on ollut intiimien kohtausten koordinaattori.

Hän kuitenkin sanoo, että kaikissa tv-tuotannoissa alastonkohtaukset tai yläosattomuus eivät ole olleet niin helppoja.

– Minulla on kokemuksia, joiden jälkeen olen vain halunnut mennä kotiin, ja pestä ja puhdistaa itseni vereslihalle, koska olen tuntenut oloni niin inhottavaksi, Sweeney kertoo.

Euphoriassa Sydney Sweeney esiintyy useasti alasti tai yläosattomissa.

Sweeney toteaa, että Euphorian alastonkohtaukset lähtivät nopeasti kiertämään sosiaalisessa mediassa, mutta pahin kommentti osui hänen perheeseensä. Sweeneyn pikkuveli oli merkattu yhteen sosiaalisen median julkaisuun, jossa Sweeney oli alasti.

– Se oli satuttavinta, mitä joku voi tehdä. Näyttelemiseni on täysin erillään perheestäni, ja hahmoni ovat täysin erillisiä asioita minusta itsestäni ihmisenä, Sweeney kertoo.

– Sosiaalisen median keskusteluihin, ja siihen, että minut yhdistetään alastonkohtauksiin, ei oikeastaan ole minkäänlaista selviytymismekanismia. Siihen vain tottuu, Sweeney lisää.

Ilta-Sanomat uutisoi 20. tammikuuta, kuinka HBO:n ja HBO Maxin uusin hittisarja, Euphoria, rikkoi HBO:n katsojaennätyksiä: toisen kauden ensimmäistä jaksoa katsoi jopa 2,4 miljoonaa ihmistä. Ennätyksestä kertoi tuolloin muun muassa Variety-lehti.

Visuaalisesti upea tv-sarja kertoo East Highlandissa asuvista amerikkalaisteineistä, jotka bilettävät, juovat, käyttävät huumeita, harrastavat seksiä ja yrittävät löytää rakkautta. Sarjaa on myös kuvailtu keskustelupalstoilla brittiläisen Skins-teinisarjan (2007–2013) seuraajaksi.

Euphorian näyttelijät sarjan ensi-illassa vuonna 2019. Keskellä Sydney Sweeney.

Euphoria on kuitenkin paljon hurjempi ja visuaalisesti rehellisempi kuin esimerkiksi ”leppoisa” Skins. Kaiken paljastavat seksikohtaukset kulkevat läpi sarjan, unohtamatta kovaa huumeiden käyttöä ja veristä väkivaltaa. Kaiken graafisen sisällön taustalla kulkevat kuitenkin suuremmat tarinat ja hahmojen kohtalot, jotka varsin kehutun castingin myötä koukuttavat katsojaa.

Entertainment Weeklyssä pohdittiin tuolloin, kuinka paljon esimerkiksi teini-ikäisten lasten vanhemmat järkyttyvät sarjasta. The Guardian -lehden arvion mukaan sarjan toinen kausi on ensimmäiseenkin verrattuna aivan liian väkivaltainen, ja sisältää liikaa huumeita ja seksiä.

Sarjan luoja Sam Levinson toivoo kuitenkin, että sarja avaisi keskustelun teinien ja vanhempien välillä.

– On vaikeaa olla teini-ikäinen, erityisesti silloin, jos on päihdeaddikti. Olen varma, että osa ihmisistä on sarjasta kauhuissaan. Osa pystyy samaistumaan siihen, Levinson kertoi haastattelussa sarjan ensimmäisen kauden aikana.

Otsikkoa muokattu 28.1. kello 14.47. Euphoria on HBO:n sarja, ei Netflixin.