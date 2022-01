Hollywoodin sankaritähti iski silmänsä 15-vuotiaaseen Beverlyyn – äiti antoi siunauksena suhteelle, josta tyttö ei koskaan päässyt yli

Beverly Aadlandin suhde viisikymppiseen Hollywood-näyttelijä Errol Flynnin päättyi äkkikuolemaan. Nainen haikaili rappiotähden perään lopun ikänsä.

– Pidän siitä, että viskini on vanhaa ja naiset nuoria, totesi Hollywood-tähti Errol Flynn aikoinaan.

Mieltymys kävi lopulta kohtalokkaaksi Hollywoodin kultakaudella muun muassa Robin Hoodina tunnetuksi tulleelle valkokankaiden sankarille.

Maanantaina tv:ssä nähtävä elokuva The Last of Robin Hood kertoo viisikymppisenä kuolleen miehen viimeisistä päivistä yhdessä 17-vuotiaan tyttöystävänsä Beverly Aadlandin kanssa.

Aadland aloitti suhteen Flynnin kanssa vuonna 1957 ollessaan vain 15-vuotias. Flynnin suuruuden päivät olivat jo takana, sillä hänen maineensa oli tahrautunut reilut 10 vuotta aiemmin oikeustapauksessa, jossa häntä syytettiin kahden alaikäisen tytön hyväksikäytöstä. Kuvaan olivat astuneet myös alkoholi ja morfiini, jotka sumensivat päätä ja vaikeuttivat työntekoa.

Aadland oli kiinnittänyt Flynnin huomion Warner Brosin studioilla, kun tämä teki töitä tanssijana. Pian Aadland sai kutsun miehen kotiin koe-esiintymiseen ja illalliselle, mutta kuvio paljastui tekosyyksi, Aadland kertoi People-lehden haastattelussa vuonna 1988.

Illallisen jälkeen Flynn johdatti hänet karhuntaljalle.

– En tajunnut ensin, mitä tapahtui. Ajattelin, että hän vain yritti suudella minua. Hän tunsi niin paljon naisia, jotka suostuivat, joten kun sanoin ei, hän ajatteli en tarkoittavan kyllä, Aadland kuvaili.

Aadlandin mukaan Flynn soitti hänelle myöhemmin pyytääkseen anteeksi ja tyttö suostuikin tapaamaan miehen uudestaan. Suhde jatkui Aadlandin Florence-äidin siunauksella.

Pari yhdessä viimeisessä elokuvassaan The Cuban Rebels vuonna 1959.

Kaikki päättyi yhtenä lokakuisena iltana vuonna 1959 Vancouverissa, kun Flynn sai sydänkohtauksen ja kuoli. Aadland paikalla ja 17-vuotias.

The Daily Mirrorin mukaan Aadland löydettiin harhailemassa kaduilta yöpaidassa ja sekavan oloisena muutamaa tuntia myöhemmin.

– En ymmärrä, miksi kaikki ovat niin poissa tolaltaan Errol Flynnin takia. Hän on sairaalassa, mutta tulee kotiin aamulla, Aadlandin kerrotaan mutisseen.

Vain muutamaa kuukautta myöhemmin Aadland oli palannut Los Angelesiin ja löytänyt uuden poikaystävän, mutta vain muutaman viikon seurustelun jälkeen koitti jälleen tragedia. William Stanciu löytyi ampumahaava päässään Aadlandin asunnosta. Kuolema todettiin onnettomuudeksi, vaikka Aadlandin tarina vaihteli itsemurhasta leikkimielisen kamppailun yhteydessä tapahtuneeseen vahinkoon.

Aadlandin äidin jouduttua pidätetyksi julkijuopottelusta Beverly passitettiin edelleen alaikäisenä sijaiskotiin. Oikeus tuli lopputulokseen, että Beverly Aadland oli ollut jopa 12-vuotiaasta asti alaikäinen prostituoitu ja tämän äiti oli edesauttanut asiaa. Äidin avustuksella kirjoitettiin Beverlyn ja Errolin suhteesta myöhemmin kirja The Big Love.

Beverly Aadland jatkoi tanssi- ja laulu-uraansa itärannikolla ja palasi Kaliforniaan vuosia myöhemmin. Hän meni kaksi kertaa naimisiin ja erosi. Lopulta hän vaihtoi viihdeuran tarjoilijan ammattiin ja tapasi autovaraosaliikettä pitäneen Ronald Fisherin, jonka kanssa oli yhdessä 40 vuotta kuolemaansa asti.

– Muutin hänet kotirouvaksi, mitä hän oli aina halunnut, Fisher kertoi Los Angeles Timesin muistokirjoituksen mukaan.

Ronald Fisherin mukaan vaimo ei koskaan lakannut rakastamasta Flynniä ja oli kerran todennut, että ”jos hän olisi vielä täällä, olisin hänen kanssaan”.

The Last of Robin Hood tv-ensi-illassa maanantaina klo 21 TV5:llä.