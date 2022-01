”Sastamalan kuningas” avaa Rikulle ja Tunnalle kultaa ja kristallia tihkuvan kotinsa – yksi esine lyö parivaljakon ällikällä

– Tunna, tätä ei rikota, Riku Rantala toteaa matkakumppanilleen Madventures Suomi -ohjelmassa.

Riku Rantala ja Tunna Milonoff kohtaavat Madventures Suomen uudessa jaksossa ”Sastamalan kuninkaana” tunnetun Markku Ellalan.

Rojalisti ja sisustustaiteilija Ellala rakensi itselleen kultaa, kimallusta ja kristallia tihkuvan "kuninkaanlinnan" Villa Royalin, joka toimii Ellalan kotina sekä myös turistikohteena.

Linnan käytävillä käyskentelevä kuninkaanviittaan pukeutunut Ellala avaa kotinsa ovet Rikulle ja Tunnalle, jotka tutkivat Sastamalan kuninkaan kodin aarteita silmät selällään. Kodin sisustus on täynnä huikeita yksityiskohtia, ja esineitä on kerätty eri aikakausien kuninkaallisista hoveista.

– Kiinalainen silkki ja posliini olivat vaurauden merkki, Markku Ellala sanoo.

Katso artikkelin alussa näkyvältä videolta, kun Tunna ja Riku tunna avaavat sarkofagin.

Sastamalan kuningas kertoo parivaljakolle kuninkaallisissa olevan aivan omanalaista hohtoa ja jännitystä, joka on aina kiinnostanut häntä.

– Suomeenhan suunniteltiin kuningasta ja se jäi kesken se homma. Miksi Suomessa ei voisi olla kuningaskunta? Tää on aika tylsää tää ministerien kuuleminen päivästä toiseen samoista asioista, Ellala sanoo.

– Jos mä oisin Suomen kuningas niin nauttisin suunnattomasti siitä, että mulle hurrattaisi. Kyllä mulle hurrataan nytkin, jos menen vaikka ostoskeskukseen, niin monta tätiä haluaa tulla ottamaan selfieitä, hän hymyilee.

Egypti on Markku Ellalalle erityisen rakas paikka ja hän on vieraillut siellä 34 kertaa. Sastamalan kuningas onkin saanut kuulla runsaasti huomautuksia hänen ja Egyptiä vuosina 1936–1952 hallinneen kuningas Farukin yhdennäköisyydestä.

– On kyllä samaa näköä! Riku innostuu Ellalan esitellessä kuvaa Farukista.

Sastamalan kuninkaanlinnan erikoisin esine on kuitenkin faarao Tutankhamonin sisimmäisestä sarkofagista tehty tarkka jäljennös, joka lyö Rikun ja Tunnan ällikällä.

– Täällä on sisällä Tutankhamonin muumion rekonstruktio, eli tämä arkku pitää avata, Ellala kertoo.

Riku ja Tunna seuraavat sarkofagin esittelyä silmät suurina.

– Tunna, tätä ei rikota… You break it, you buy it, Riku heittää, kun parivaljakko avaa faaraon sarkofagin tärisevin käsin.

– Siellä on muumio sisällä... Tunna äimistelee.

Markku Ellala kertoi tarinansa Ilta-Sanomille marraskuussa 2020. Ennen ”kuninkaalliseksi” ryhtymistään Ellala ehti toimia muun muassa nuorisosihteerinä, järjestötöissä, kouluttajana ja toiminnanjohtajana pelastusalalla.

Veri veti kuitenkin siniverisiin. Myös entisöijäksi opiskellut Ellala pääsi 90-luvulla sisustamaan Tervakosken kartanon eteishallin, sitten suunnittelemaan viereistä hotelli Tervahovia.

– Se oli läpilyöntini, Ellala kertoi.

Sisustustaiteilija ja entisöijä Markku Ellala on kotoisin Ranualta.

Aidon kosketuksen hovielämään Ellala sai Sirpa-vaimonsa kanssa vuonna 1998 vuokrattuaan Mouhijärveltä Ruotsin kuninkaan Kustaa II Aadolfin vuonna 1613 perustaman Selkeen kartanon alakerran.

Muutama vuosi myöhemmin Ellalat löysivät lopulta ikioman paikan unelmansa toteuttamiseen, kun silloinen Mouhijärven kunta päätti myydä lakkauttamansa syrjäisen, vuonna 1904 Hyynilän kyläkouluna aloittaneen rakennuksen.

Koulun muuttaminen palatsiksi kesti kolmisen vuotta. Vuonna 2006 Villa Royal oli valmis avattavaksi.

Villa Royalin 465-neliöinen alakerta tarjoaa matkan barokista jugend-aikaan eli noin vuodesta 1600 viime vuosisadan alkuun. Kokonaisuuteen kuuluu kullattuja pintoja, kattomaalauksia, marmorointia, lukemattomia kauniita antiikkiesineitä, uskomattomia huonekaluja.

– Täällä on käynyt 75 000 vierasta, Ellala kertoo tilauksesta auki olevasta Villa Royalista.

Talon 200-neliöinen yläkertakin on huolella sisustettu, mutta yksityisaluetta.

– Moni luulee, että tämän laittaminen on vaatinut hurjan paljon rahaa. Onhan tähän toki mennytkin rahaa, mutta olen tehnyt paljon itse, Ellala huomautti.

Lue lisää: Persian shaahi lumosi 16-vuotiaan Markku Ellalan – nyt mies elää unelmaansa kullatussa kartanossa

Lue lisää: Markku Ellala putosi Koko Suomi leipoo -kilpailusta heti alkumetreillä – yksi seikka tuotannossa sai ”Sastamalan kuninkaan” hätääntymään

Madventuress Suomi uusi jaksossa Ruudussa keskiviikkoisin. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.