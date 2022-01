Kommentti: Nyt se alkaa! Downton Abbey -faneille tarjotaan todellista herkkua – New Yorkin ökyrikkaiden röyhkeää elämää kuvaava uutuussarja on loistokas

Meryl Streepin tytär hurmaa terävästi kirjoitetun The Gilded Agen pääroolissa, Sinkkuelämää-tähti tuo lempeyttä ja The Good Fightin tähti säväyttää sihisevänä snobina, kirjoittaa Taneli Topelius.

The Gilded Age -draamasarjan pääosia näyttelevät Meryl Streepin tytär Louisa Jacobson, Denée Benton sekä Sinkkuelämää-tähti Cynthia Nixon.

Draamaherkkua tarjolla! 1800-luvun viimeisten vuosikymmenten New Yorkiin sijoittuva uusi draamasarja The Gilded Age on helppo kuvailla: se on amerikkalainen versio brittiläisestä suosikkisarjasta Downton Abbey.

Tietenkin The Gilded Age on paljon muutakin, mutta vertaus Downton Abbey -sarjaan antaa hyvän pohjan. Laadun takeena on sama luoja, Kairossa syntynyt brittiläinen käsikirjoittaja Julian Fellowes, joka osoittaa uudella sarjalla olevansa elämänsä terässä vielä 72-vuotiaanakin.

The Gilded Age käsittelee jälleen ökyrikkaan yläluokan takakireää ja röyhkeän snobia tapakulttuuria, jota vasten peilataan muiden ihmetystä. Mausteina käytetään ihmisluonteen eri puolia, kuten jalomielisyyttä, kateutta ja katkeruutta.

Perinteisen isännät vastaan palvelijat -asetelman lisäksi uutuussarja esittelee astetta hienovaraisemman erittelyn, jossa silläkin on väliä, miten raha on tehty. Yläluokan tapojaan jo sukupolvien ajan hioneet ”vanhat” rikkaat eivät voi sietää uusrikkaiden esittelemiä uusia kotkotuksia, saati näiden vaatimusta tulla otetuksi yhtä tosissaan perinteisten rahasukujen kanssa.

The Gilded Age -sarjan eriluonteisia tätejä esittävät Sinkkuelämää-sarjan tähti Cynthia Nixon ja The Good Fight -sarjasta tuttu Christine Baranski.

Elokuvan pituisessa ensimmäisessä jaksossa Fellowes esittelee oman aseman varjelemiseen liittyvän kitkeryyden kuitenkin lempein ottein. Päähenkilönä on neuvokas nuori nainen Marian Brook, joka isänsä kuoltua joutuu rahattomana muuttamaan New Yorkiin, keskuspuiston laidalla kartanon kokoisessa kerrostalossa asuvien sukulaistätiensä luokse.

Mariania näyttelee päättäväisyyttä puhkuen näyttelijälegenda Meryl Streepin nuorin tytär Louisa Jacobson, jolle The Gilded Age on uran ensimmäinen tv-rooli. Hän on roolissaan hurmaava.

Tämän toista tätiä Ada Brookia näyttelee Sinkkuelämää-sarjan Mirandana tunnettu Cynthia Nixon, jonka osana The Guilded Agessa on olla lempeyden ja ymmärryksen ääni.

Jälkimmäisen siskoa, omaisuuttaan ja kunniaansa henkeen ja vereen varjelevaa kyynikkotanttaa Agnes van Rhijniä, esittää Christine Baranski, joka on tuttu muun muassa Mamma Mia! -elokuvasta ja The Good Fight -sarjasta. Baranski pääsee irrottelemaan kunnolla roolin sarjan suurimpana snobina, joka sihisee kaikelle, mikä ei täytä hänen vaalimaansa ja erittäin korkealle asettamaansa rimaa.

Sarjan keskushenkilö on New Yorkiin tätiensä luo muuttava Marian Brook, jota näyttelee Meryl Streepin nuorin tytär Louisa Jacobson.

Sarjan nimi antaa osviittaa tarinan mahdollistamista jännitteistä. Yhdysvaltojen kultakausi eli the gilded age oli ajanjakso maan sisällissodan päättymisestä eli 1870-luvulta vuosisadan taitteeseen.

Se oli varallisuuden kasvun mutta myös törmäysten ja ristiriitojen repimää aikaa. Talous, teollisuus ja tekniikka kehittyivät. Samalla korruptio ja työntekijöiden riisto kukoistivat. Muiden Yhdysvaltojen suurkaupunkien tavoin New Yorkiin virtasi näinä vuosikymmeninä uutta väkeä sekä maahanmuuttajina että muista osavaltioista.

Fellowesin tarinassa törmäyksistä vastaavat voimakkaasti kasvavan kaupungin toisilleen vihoittelevat naapurit, kun ”vanhat” ja ”uudet” newyorkilaiset päätyvät saman kadun eri puolille.

Käytännössä tässä erottelussa oli kyse siitä, missä vaiheessa omat tai suvun rahat oli tehty: vanha raha oli peräisin ajalta ennen 1861–1865 sodittua sisällissotaa, uusi sen jälkeen.

Vanhojen newyorkilaisten, rahansa perineiden Agnesin ja Adan kiusaksi kadun toiselle puolelle ovat nyt rakentaneet oman kerrostalopalatsinsa aivan vääränlaiset ihmiset. Ikkunasta kurkkiessa takaisin katsovat häikäilemätön rautatiepohatta George Russell (Morgan Spector) sekä tämän kunnianhimoinen vaimo Bertha (Carrie Coon).

Väliin jää maaseudulta Pennsylvaniasta New Yorkiin muuttava nuori Marian, joka joutuu tasapainottelemaan konservatiivisten sukulaistensa ja kiinnostavien naapurien välissä.

The Gilded Age -sarja sijoittuu 1800-luvun loppuun, New Yorkin voimakkaiden kasvuvuosikymmenten aikaan.

Kultakauden vuosikymmenet saivat nimensä Mark Twainin satiirisesta romaanista The Gilded Age: A Tale of Today (1873), joka satirisoi ajan ahneutta ja korruptiota.

Tätä suursarjaa Fellowes kehitteli pitkään Downton Abbeyn sivuprojektina. Ensimmäisen kerran The Gilded Age -sarja julkistettiin jo kymmenen vuotta sitten. Yhdysvaltojen uusrikkaiden historiasta Fellowes on ollut kiinnostunut jo vuosia.

– On helppo nähdä, miten uusrikkaat säikäyttivät vanhan kaartin väen, sillä heillä ei ollut rajoja. Jos he halusivat rakentaa palatsin, sellaisen he myös rakensivat, Fellowes kertoi Los Angeles Timesille 2016.

– He määrittelivät uudestaan sen, miten olla rikas.

Rautatiepohatan vaimoa Berthaa esittävä Carrie Coon näkee tarinassa yhtymäkohtia tähän päivään.

– Tuolloin uudet miljardöörit muuttivat kaupunkiin, ja samalla monista tuli köyhempiä ja köyhempiä, Coon kertoi Colliderille syksyllä 2020.

Paheksuntaa herättäviä uusrikkaita, George ja Bertha Russellia, näyttelevät Morgan Spector ja Carrie Coon.

Uudessa sarjassa ei tietenkään suoraan viitata nykyaikaan. Kun sarjaa on kuitenkin kirjoitettu ja kuvattu presidentti Donald Trumpin, Amazonin perustajan ja suuromistajan Jeff Bezosin sekä Facebookin perustajan Mark Zuckerbergin aikakaudella, ei toki vaadi suurta mielikuvitusta vetää yhtymäkohtia 1800-luvun rahasukujen röyhkeyden ja tämän päivän bisnespohatoiden pyrkimysten välille.

Tästä päivästä kertoo myös The Gilded Agen räyhäkäs henkilögalleria. Sarjan rikkaimmat ja julmimmat henkilöt ovat valkoisia, mutta keskeisissä rooleissa on mukana muunkin näköisiä ihmisiä – ensimmäisessä jaksossa tärkeimpänä kirjailijan ammatista haaveileva itsenäinen musta Peggy Scott (Denée Benton).

Näyttää siltä, että tulevissa jaksoissa käsittelyyn saadaan 1800-luvun lopun näkemykset seksuaalisesta suuntautumisestakin. Heti ensimmäisessä jaksossa eräs miespäähenkilöistä saa makuukamariinsa miesvieraan.

Vaikka pääpaino on terävästi kirjoitetuissa vuorosanoissa, ihmisten välisissä valtasuhteissa ja tunteissa, aikakauden tarkassa kuvauksessa sekä loisteiliaissa lavasteissa, Fellowes näyttää pitävän visun huolen siitä, ettei sitä voi kukaan kutsua The Gilded Agea pölyttyneeksi.

The Gilded Age, tiistaista 25.1. alkaen HBO Max -suoratoistopalvelussa.