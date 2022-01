Katsojat sekosivat tajutessaan Sinkkuelämää-sarjan naisten iät – seurasi hämmentävä havainto: ”Uskomatonta”

Legendaarisen Tyttökullat-sarjan alussa sen päähenkilöt ovat viisissäkymmenissä. Siis saman ikäisiä kuin Sinkkuelämää-sarjan uuden jatko-osan hahmot nyt. Mutta kuinka eri tavalla heidät esitettiin.

Näyttelijä Betty Whiten, 99, taannoinen kuolema sai monet katsomaan 1980-luvun ikonista Tyttökullat-komediasarjaa uudelleen. Ei mennyt kauaakaan, kun fanit tekivät mullistavan havainnon: hahmot ovat suunnilleen samanikäisiä kuin joulukuussa julkaistun Sinkkuelämää-sarjan jatko-osan And just like that... päähenkilöt.

Useat katsojat päivittelivät Twitterissä asiaa, josta ihmeellisen tekee se, että hahmojen ulkoinen olemus on aivan erilainen. Tyttökultien Dorothy (Beatrice Arthur), Blanche (Rue McClanahan) ja Rose (Betty White) näyttivät vuonna 1985 reilusti vanhemmilta kuin Sinkkuelämää-vastineensa Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) ja Charlotte (Kristin Davis) nyt. Heidät myös kuvataan elävän jonkinlaisessa eläkeläisyhteisössä Floridassa. Ainoastaan miesongelmissa voi nähdä paljonkin yhtäläisyyksiä.

Peoplen selvityksen mukaan eronnut Dorothy ja leskeytynyt Rose ovat sarjan alussa 55-vuotiaita ja miestennielijä Blanche noin 50-vuotias. Uudessa Sinkkuelämää-jatko-osassa Miranda ja Charlotte ovat 54-vuotiaita ja Carrie 55-vuotias.

– Se fakta, että Sinkkuelämää-hahmot ovat samanikäisiä kuin Tyttökullat-hahmot sekoittaa pääni, eräs twiittaaja toteaa.

– Uskomatonta, miten eri tavalla näemme tuon ikäiset naiset nykyään, toimittaja Flora Gill pohtii.

– Lol, Sinkkuelämää-hahmot ovat samanikäisiä kuin Tyttökullat-hahmot. Mikä yhteiskunnallinen muutos, eräs päivittelee.

– Käsityksemme siitä, mitä on olla 50-vuotias, 60-vuotias, jne. on ilmeisesti muuttunut melko tavalla viimeisen 35 vuoden aikana, mutta stailauksella ja hiusten värjäämisellä on myös paljon tekemistä asian kanssa, Best Life -lehden päätoimittaja Louis Peitzman kirjoittaa.

Lähes kaikki Tyttökultien näyttelijät olivat sarjan alkaessa iäkkäämpiä kuin Sinkkuelämää-tähdet nyt. Beatrice Arthur ja Betty White olivat 63-vuotiaita vuonna 1985 ja Rue McClanahan 51-vuotias. Dorothyn yli 80-vuotiasta äitiä Sophiaa näytellyt Estelle Getty oli puolestaan 62-vuotias.

Tällä hetkellä Sarah Jessica Parker ja Kristin Davis ovat 56-vuotiaita ja Cynthia Nixon 55-vuotias.

Tyttökultia esitettiin vuosina 1985-1992 seitsemän tuotantokauden ajan. Uudenvuodenaattona kuollut Betty White oli päätähdistä viimeinen, joka oli elossa. Estelle Getty kuoli vuonna 2008, Beatrice Arthur vuonna 2009 ja Rue McClanahan vuonna 2010.