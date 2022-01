Kohusarjat Pamela Andersonista ja seksi-Sissistä, draamaa Hymy-lehden skandaaleista – tässä jättilistaus kevään odotetuimmista tv-uutuuksista

Valitsimme Netflixin, Yle Areenan, Disney+:n, C Moren ja muiden suoratoistopalveluiden keväästä 42 odotetuinta uutta draama-, jännitys- ja komediasarjaa.

Kevät tuo suoratoistopalveluihin jättimäisen määrän uusia tv-sarjoja.

Vaikka amerikkalainen sarjatarjonta hallitsee, suomalaisiakin sarjoja on joukossa iso liuta – kuten geenien ja dna-tutkimusten maailmaan sijoittuva jännäri Jälkeläiset sekä Hymy-lehden 1970-luvun alun villejä vuosia käsittelevä Hymyä!.

IS Tv-lehti valitsi Suomessa toimivien suoratoistopalveluiden kevään ohjelmiston kiinnostavimmat uutuussarjat.

Vuoden muista uutuussarjoista listassa ei ole mukana esimerkiksi Game of Thronesin tarinaa jatkavaa House of the Dragonia (HBO Max), jonka ensi-iltapäivää ei ole vielä julkistettu, eikä Taru sormusten herrasta -maailmaan sijoittuvaa suursarjaa The Lord of the Rings (Amazon Prime Video), joka saa ensi-iltansa vasta syyskuussa.

The Gilded Age

1800-luvulle sijoittuvan The Gilded Age -sarjan yhtä pääosaa esittää Sinkkuelämää-tähti Cynthia Nixon.

Downton Abbeyn luojan Julian Fellowesin uusi draamasarja sijoittuu New Yorkin seurapiireihin 1800-luvun lopussa. Päärooleissa nähdään Sinkkuelämää-sarjan tähti Cynthia Nixon sekä muun muassa The Good Fight -sarjasta tuttu Christina Baranski.

Ti 25.1. alkaen HBO Max

Chosen

The Rain -sarjan tanskalaistekijöiden tieteissarjassa nuori Emma (Malaika Berenth Mosendane) tajuaa, että hänen kotikaupunkiinsa ei 17 vuotta aiemmin iskeytynytkään meteori, vaan aivan jotain muuta.

To 27.1. alkaen Netflix

All of Us Are Dead

Kun zombit hyökkäävät, lukiolaiset jäävät loukkuun koulun tiloihin. Eteläkorealaisen sarjan pohjana on 2009–2011 ilmestynyt sarjakuva.

Pe 28.1. alkaen Netflix

Nainen talossa toisella puolella katua kuin nainen ikkunassa

Satiirisen minisarjan pääroolissa muikistelee Kristen Bell.

Anna (Kristen Bell) epäilee viinihöyryissä nähneensä murhan. Satiirinen minisarja piruilee jännäreille Nainen junassa ja Nainen ikkunassa sekä vastaaville trillereille.

Pe 28.1. alkaen Netflix

The Legend of Vox Machina

Roolipeliin perustuvassa fantasia-animaatiosarjassa ryyppäämiseen ja räyhäämiseen keskittyvät antisankarit päätyvät puolustamaan Exandriaa pimeyden taikavoimilta.

Pe 28.1. alkaen Amazon Prime Video

The Afterparty

Lego-elokuvan ohjaajan komediasarjassa luokkakokouksessa tapahtunutta murhaa ruoditaan eri osallistujien varsin erilaisista näkökulmasta. Pääosan vetää Tiffany Haddish.

Pe 28.1. alkaen AppleTV+

Jälkeläiset

Markus Volf (Elmer Bäck) tutkii Livin (Nika Savolainen) dna-näytteen varkautta Jälkeläiset-sarjassa.

Kivuista kärsivän naisen (Nika Savolainen) geenit saattavat ratkaista ihmiskunnan tulevaisuuden. Suomalais-tanskalaista jännityssarjaa on kuvattu Helsingissä ja Islannissa.

Su 30.1. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Idan taakka

Mustalla huumorilla ladatussa norjalaissarjassa psykologian opiskelija (Elli Rhiannon Müller Osborne) epäilee tuntemansa nuoren miehen ryhtyvän kouluampujaksi.

Su 30.1. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Zone B

Zone B -sarjan pääosissa on itähelsinkiläisiä nuoria.

Musiikkikilpailuun pyrkiminen saa itähelsinkiläiset nuoret perustamaan viikossa bändin, tekemään musiikkivideon ja treenaamaan esiintymistä, vaikka kaveriporukka on vaarassa hajota. Draamasarjan ovat ohjanneet Juho Kuosmanen, Khadar Aydarus Ahmed ja Siiri Halko.

Lue lisää: Suomalaiselokuva voitti Cannesin Grand Prix'n – ohjaaja paljastaa nyt poikkeuksellisen tapansa näyttelijöiden kanssa

Ke 2.2. alkaen Yle Areena

Pam & Tommy

Pamela Andersonin roolissa nähdään brittiläinen Lily James.

Kepeä draamasarja käy läpi, miten näyttelijä-malli Pamela Andersonin ja rokkari Tommy Leen häämatkalla kuvattu kotipornovideo päätyi 1990-luvun puolivälissä julkisuuteen. Kaksikkoa näyttelevät Downton Abbeysta tuttu Lily James sekä Sebastian Stan.

Lue lisää: Kohusarjan kulisseissa kuohuu: Lily James toivoi yhteistyötä Pamela Andersonin kanssa – useat yhteydenotot saivat tylyn vastaanoton

Ke 2.2. alkaen Disney+

Murderville

Will Arnettin näyttelemä etsivä ratkoo rikoskomediasarjassa tapauksia apunaan itseään esittävät ja improvisoimaan joutuvat julkkikset (mm. Conan O’Brien ja Sharon Stone).

To 3.2. alkaen Netflix

Reacher

Lee Childin romaanien sankaria Jack Reacheria esittää nyt Alan Ritchson.

Lee Childin jännitysromaanien sankaria, rikoksia ratkovaa koditonta entistä sotilaspoliisia, ei esitä enää Tom Cruise vaan Smallville-sarjan Aquamanina tunnettu Alan Ritchson. Jack Reacher selvittää pikkukaupungissa murhaa, josta hän itse on epäiltynä.

Pe 4.2. alkaen Amazon Prime Video

Suspicion

Uma Thurman esittää bisnesnaista, jonka poika kaapataan New Yorkissa hotellista.

Turvallisuuspalvelujen agentit etsivät bisnesnaisen (Uma Thurman) New Yorkista kaapattua poikaa, mutta epäiltynä on pelkkiä tavallisia turisteja. Pohjana on israelilainen trillerisarja False Flag.

Pe 4.2. alkaen AppleTV+

The Gulf

Kuollutta miestään sureva ja muistinmenestyksestä kärsivä rikosetsivä ratkoo kadonneen pikkupojan tapausta. Uusiseelantilaisen sarjan tyyliä on verrattu nordic noiriin.

Ma 7.2. alkaen C More

Code 37 – Sex Crimes

Belgialainen rikosdraamasarja seuraa raiskauksia, insestiä, hyväksikäyttöä, pedofiliaa ja muita seksuaalirikoksia tutkivan tiimin työtä naisetsivän (Veerle Baetens) näkökulmasta.

Ma 7.2. alkaen C More

Etuoikeutetut

Lukion jääkiekkojoukkueen kapteeni ja taitoluistelutähti menettävät ylimielisyyteen perustuvan valtansa, kun oikeudenmukaisuutta vaativa uhkailija ottaa heidät kadalaisessa nuortensarjassa tähtäimeensä.

Ti 8.2. alkaen Yle Areena

Heartbeats

Suositussa norjalaissarjassa kahden nuoren elämä muuttuu, kun he yhden yön suhteen jälkeen odottavat vauvaa. Ei pidä sekoittaa myöhemmin alkaneeseen ruotsalaissarjaan, joka alkoi C Morella tammikuussa.

Ke 9.2. alkaen C More

Inventing Anna

Ozark-sarjan Julia Garner näyttelee tositapahtumiin perustuvassa draamasarjassa naista, joka huijaa New Yorkin seurapiirejä.

Tositapahtumiin perustuvassa trillerisarjassa journalisti (Anna Chlumsky) tutustuu New Yorkin seurapiirejä huijanneeseen ”saksalaisperijättäreen” (Ozark-sarjan Julia Garner). Tuottajana on Scandalin ja Bridgertonin tehnyt Shonda Rhimes.

Pe 11.2. alkaen Netflix

Trom

Färsaarilla kuvatussa tanskalaisessa rikossarjassa toimittaja Hannis Martinsson (Ulrich Thomsen) tutkii pikkupaikkakunnalla nuoren tytön kuolemaa. Uhri saattaa olla hänen oma tyttärensä.

Su 13.2. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Sisi

Uuden sarjan kuninkaalliset: Sissi (Dominique Devenport) ja Franz (Jannik Schümann).

Draamasarja kertoo Itävallan keisarinna Sissin tarinan tämän lähimpien näkökulmasta. Saksalais-itävaltalaisen sarjan suorasukaisuus seksin kuvaamisessa on ehtinyt herättää jo kohua.

Ma 14.2. alkaen MTV-palvelu

Harjunpää

Olli Rahkonen ja Olga Temonen ovat nyt Timo Harjunpää ja Onerva Nykänen.

Matti Yrjänä Joensuun suosittuihin rikoskirjoihin perustuvassa sarjassa murharyhmän tutkijoita Timo Harjunpäätä ja Onerva Nykästä esittävät Olli Rahkonen ja Olga Temonen.

Lue lisää: Harjunpää-dekkareista uusi tv-sarja

To 17.2. alkaen C More

Severance

Tiiminvetäjä (Adam Scott) alkaa epäillä, että jokin on vinossa.

Työntekijöiden muistot työstä ja vapaa-ajasta erotetaan tieteistrillerisarjassa aivokirurgian keinoin, mutta jokin on vinossa. Mukana ovat Adam Scott, Patricia Arquette ja Christopher Walken, ja Ben Stiller ohjaa.

Pe 18.2. alkaen AppleTV+

Harmonica

Suursuosion hiivuttua kantripariskunta (sarjan luonut Josephine Bornebusch ja Jonas Karlsson) yrittää pelastaa liittonsa lähtemällä kiertueelle Saksaan.

Su 20.2. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Ice Cold Murders: Rocco Schiavone

Italialainen rikossarja kurittomasta roomalaispoliisista, joka passitetaan tutkijaksi halveksumaansa pikkukylään.

Ma 21.2. alkaen C More

Bright Minds

Ranskalaisessa rikossarjassa etsivä saa työparikseen Aspergeristä kärsivän Astridin, jonka hämmästyttävä muisti auttaa monimutkaisen tapauksen ratkaisemisessa.

Ma 21.2. alkaen C More

Dark Angel

1800-luvun Englantiin sijoittuva rikosminisarja Britannian ensimmäisestä naispuolisesta sarjamurhaajasta (Downton Abbeyn Joanne Froggatt).

Ke 23.2. alkaen C More

Viikingit: Valhalla

Sam Corlett esittää tutkimusmatkoja tekevää viikinkiä uudessa toimintadraamasarjassa Viikingit: Valhalla.

Viikingit-sarjan luojan Michael Hirstin uutuus seuraa viikingin (Sam Corlett), tämän sisaren (Frida Gustavsson) ja prinssi Harald Sigurdssonin (Leo Suter) reissua Kattegatista Englantiin.

Pe 25.2. alkaen Netflix

Kultakala

Tuottaja Essi Hellénin ja käsikirjoittaja Tatiana Elfin omiin kokemuksiin perustuva kepeä draamasarja Alzheimeriin sairastuvan äidin (Katariina Kaitue) ja tyttären (Miila Virtanen) suhteesta.

Su 6.3. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Moon Knight

Lempeä lahjakaupan myyjä huomaa Marvelin seikkailusarjassa kärsivänsä dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä ja jakavansa kehonsa palkkasotilaan kanssa. Pääosaa näyttelee Oscar Isaac. Muissa rooleissa nähdään Ethan Hawke sekä hiljattain edesmennyt ranskalaisnäyttelijä Garpard Ulliel.

Lue lisää: 37-vuotias ranskalaisnäyttelijä menehtyi lasketteluonnettomuudessa

Ke 30.3. alkaen Disney+

Hymyä!

Lehtikeisari Urpo Lahtista esittää Aku Hirviniemi.

Draamasarja skandaaleilla herkutelleen Hymy-lehden 1970-luvun menestysvuosista ja lehden perustajan Urpo Lahtisen (Aku Hirviniemi) perhe-elämän hajoamisesta. Monsieur Mossena Janne Kataja.

Maaliskuussa C More

Sisterhood

Naiskolmikko – sairaanhoitaja, ministeri ja kokki – tietävät jotain 25 vuotta aiemmin kadonneen tytön tapauksesta ja yrittävät islantilaisessa rikostrillerisarjassa estää totuuden selviämisen.

Su 3.4. alkaen Elisa Viihde Viaplay

The Offer

Tositapahtumiin perustuva sarja kertoo ensimmäisen Kummisetä-elokuvan tekemisen erikoisista käänteistä tuottaja Al Ruddyn (Miles Teller) silmin. Ohjaaja Francis Coppolaa esittää Walking Dead -sarjan Dan Fogler ja Marlon Brandona nähdään Greyn anatomian Justin Chambers.

Pe 29.4. alkaen Paramount+

Poikani Joel

Brittisarjaan perustuvassa ja Saara Cantellin ohjaamassa minisarjassa Roosa on muuttanut uuden miehensä luo, kun kaupungissa murhataan nuori tyttö. Psykologisen trillerin pääosissa nähdään Laura Malmivaara, Ilkka Villi ja Turkka Mastomäki.

Huhtikuussa Elisa Viihde Viaplay

The First Lady

Draamasarja Michelle Obaman (Viola Davis), Betty Fordin (Michelle Pfeiffer) ja Eleanor Rooseveltin (Gillian Anderson) ajoista Valkoisessa talossa.

Keväällä Paramount+

Halo

Suosittuihin tietokonepeleihin perustuva tieteistoimintasarja. Pääosia esittävät Pablo Schreiber ja Natascha McElhone.

Keväällä Paramount+

I Love That for You

Koomikko Vanessa Bayerin omiin lapsuudenkokemuksiin perustuvassa komediasarjassa leukemiasta selviävä nainen päätyy ostos-tv:n juontajaksi. Sivuroolissa on Cybill Shepherd.

Keväällä Paramount+

Kansan vihollinen

Toimittaja (Kreeta Salminen) joutuu draamasarjassa maalittamisen kohteeksi.

Kun rakastettu jalkapallotähti löytyy kuolleena, tämän epäilyttävistä bisneksistä raportoinut toimittaja (Kreeta Salminen) joutuu rikosdraamasarjassa maalittamisen ja vihan kohteeksi. Mukana myös Tobias Zilliacus.

Keväällä C More

Lust

Keski-ikäiset tukholmalaisnaiset (Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius ja Elin Klinga) intoutuvat komediasarjassa miettimään suhdettaan seksiin.

Keväällä HBO Max

Made in Finland – tarina Nokiasta

Maarit Lallin draamasarja Nokian ensimmäisistä askelista kohti maailmanlaajuista kännykkäbisnestä. Pääosassa on Satu Tuuli Karhu.

Keväällä C More

The Man Who Fell to Earth

Walter Tevisin tieteisromaanin minisarjaversiossa avaruusolento (Chiwetel Ejiofor) yrittää pelastaa lajinsa opettelemalla Maassa ihmiseksi. Tarina on tuttu elokuvasta Mies toisesta maailmasta (1976), jossa avaruusolentoa esitti David Bowie.

Keväällä Paramount+

Super Pumped

Draamasarja kuljetusyhtiö Uberin perustajan Travis Kalanickin myrskyisistä alkuvaiheista Piilaakson pyörityksessä. Tähtinä ovat Joseph Gordon-Levitt ja Kyle Chandler.

Keväällä Paramount+

The Tourist

Kadonnut-sarjan käsikirjoittajien Harry ja Jack Williamsin uutuudessa australialaisessa sairaalassa herää muistinsa menettänyt mies, joka yrittää selvittää, kuka hän on ennen kuin hänelle käy huonosti. Pääosassa on Fifty Shades -elokuvien tähti Jamie Dornan.

Keväällä HBO Max