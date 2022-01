Tänään tv:ssä huippujännittävä selviytymistaistelu, jossa Mads Mikkelsenin karhea karisma pääsee oikeuksiinsa

Sunnuntai-iltana tv:ssä nähdään Arctic-elokuva vuodelta 2008.

Mahdollisuus joutua yksin autiolle saarelle tai keskelle pohjoisnapaa on pienempi kuin lottovoitto. Kenties juuri siksi monet haluavat katsoa poikkeusoloihin joutuneiden ihmisten selviytymiskertomuksia.

Arctic on eräänlainen Robinson Crusoe -tarina lumisissa maisemissa. Se on myös kuin yhdistelmä Leonardo DiCaprion tähdittämää huikean hienoa Revenantia (2015) ja tositapahtumiin perustuvaa vuorikiipeilykatastrofia Kuoleman rajalla (2003). Arctic kertoo miehestä, joka on selvinnyt lento-onnettomuudesta hengissä mutta jäänyt yksin jonnekin arktiselle alueelle.

Tanskalaisen huippunäyttelijä Mads Mikkelsenin karhean komea karisma sopii pääosaan paremmin kuin hyvin, sillä tämän oloiset miehet todennäköisesti pärjäävät jäätävissä olosuhteissa silloin, kun pitää selvitä hengissä. Elokuvassa ei puhuta juuri lainkaan, mutta Mikkelsen onnistuu pitämään hyvin jännitettä yllä pelkillä jykevillä ilmeillä.

Lentokoneen hylyssä asuvan miehen päivittäinen ruokavalio rakentuu puhtaan pelkistetysti suositusta japanilaisesta herkusta, sashimista, eli raa'asta kalasta. Pientä jännitystä ankeaan elämään tuo jääkarhu. Vaikka miehen yksinäisyyttä saapuu piristämään taivaalta putoava nainen, romantiikannälkäisten on turha odottaa edes orastavaa rakkaustarinaa.

Brasilialaisen Joe Pennan ankara ja yksinkertainen esikoisohjaus on islantilaistuotanto, ja vaikkei se tarjoa juuri mitään uutta, toimii pienimuotoinen vaellus lumisissa maisemissa yllättävän hyvin. (93)

Arctic sunnuntaina TV2 klo 21.00

★★★