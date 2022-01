Tämä hittisarja teki Catherine Zeta-Jonesista tähden – nyt hänen roolinsa nappasi lähes identtinen brunette Netflix-suosikista

Netflix-hitti Bridgertonista tuttu Sabrina Bartlett nappasi halutun roolin 50-luvulle sijoittuvan Oi ihana toukokuu -sarjan uudesta versiosta. Catherine Zeta-Jonesille rooli oli avain Hollywood-tähteyteen.

Muistatko vielä Larkinin perheen tv-sarjasta Oi ihana toukokuu (The Darling Buds of May)?

Vuonna 1991–1993 pyörinyt brittisarja sijoittui 1950-luvun Englantiin ja kertoi Larkinien elämästä maaseudulla.

Lämminhenkisessä alkuperäissarjassa perheen vanhinta tytärtä Mariettea näytteli Catherine Zeta-Jones, jolle sarja oli lähtölaukaus Hollywood-tähteyteen.

Myös muissa rooleissa oli tunnettuja näyttelijöitä.

Isänä oli David Jason, joka tunnetaan esimerkiksi Komisario Frost -sarjasta. Äitiä näytteli lukuisista elokuva- ja tv-rooleista tunnettu Pam Ferris (Sydämen asialla, Hakekaa kätilö!, Puutarhaetsivät).

Verovirkailija Charley Charltonia esitti Philip Franks, joka niin ikään muistetaan Sydämen asialla -sarjasta.

Oi ihana toukokuu -sarja näytti tältä vuosina 1991–1993. Vasemmalla verotarkastaja Charley (Philip Franks), joka rakastui Larkinin vanhimpaan tyttäreen Marietteen (Catherine Zeta-Jones). Oikealla Larkinin perheen vanhemmat (David Jason ja Pam Ferris).

Parasta oli komediallisen draamasarjan ikuinen kevättunnelma, huoleton suhtautuminen elämään ja jatkuva herkuttelu.

Kyseinen H. E. Batesin romaaneihin pohjautuva sarja on nyt kuvattu ja myös nimetty uudelleen. Larkinin perhe (The Larkins, Britannia 2021) vie katsojat jälleen 1950-luvulle ja pieneen, suloiseen kyläyhteisöön Kentin kreivikuntaan.

Perheen vanhemmat, isä Pop ja äiti Ma Larkin (Bradley Walsh, Joanna Scanlan), kasvattavat isoa lapsikatrastaan sydämellisesti ja avarakatseisesti.

Kuvassa vasemmalla ovat perheen vanhemmat Pop ja Ma Larkin, jotka pyrkivät kasvattamaan suurta lapsikatrastaan ilman huolenhäivää.

Täysi-ikäisen Marietten toiveena on jo lähtö pois kotoa. Avausjaksossa hänelle tarjotaan kotiapulaisen työtä Ranskasta.

Tällä kertaa roolissa nähdään Zeta-Jonesia hämmästyttävästi muistuttava tummatukkainen Sabrina Bartlett, joka on tuttu muun muassa Siena Rosson roolista Netflix-hitti Bridgertonissa.

Sarjassa seurataan Marietten ja perheen tilalle saapuvan verovirkailijan Charley Charltonin keskinäistä kisailua. Charley (Tok Stephen) koettaa säilyttää ammattimaisuutensa ja tarkistaa tilan raha-asioita, mutta joutuu pian tunnelman, ruokien, juomien ja hyvän seuran viettelemäksi.

Charley (Tok Stephen) ajautuu Marietten (Sabrina Bartlett) pauloihin.

Charleyn lisäksi kylän uusi tulokas Tom Fisher (Stephen Hagan) viehättyy Mariettesta.

Avausjakso tulvii ihanan kesäisiä maalaismaisemia, joissa hevoset kirmaavat vehreällä pellolla ja lämminsävyiset maalaistalot täyttyvät kukista ja kauniista astioista.

1950-luvun vaatetus ja autot viehättävät katsojaa, mutta kaikkein viehättävintä on Larkinin perheen jatkuva ilottelu.

Tosin olut kuuluu isä ja äiti Larkinin päivittäiseen huolettomaan elämään. Nykypäivänä saattaisi olla outoa, jos oluesta nauttiva isäpappa päästäisi 12-vuotiaan poikansa autonrattiin vain saadakseen juoda pari olutta kylällä – kuten avausjaksossa tapahtuu.

Epäsovinnaisuudessaan Larkinit ovat valtaosalle kyläläisistä varsin rakkaita, mutta toisille taas halveksuttavia huijareita.

Kun Pop Larkinia kutsutaan avausjaksossa petkuttajaksi ja romukauppiaaksi, rakastava Ma-vaimo puolustautuu jyrkästi ja kehuu miestään herrasmieheksi.

Tällä kertaa Larkinin vanhempien rooleissa nähdään brittisuosikit Bradley Walsh ja Joanna Scanlan.

Vaikka tunteet saattavat hieman roihahtaa, sarjan perusvire on hyväntuulisuus.

Larkinit ovat omalla tavallaan myös koko kylän auttajia, ja monista yhteisön ongelmista selvitään huumorilla.

Larkinin perhe perjantaisin 21.1. alkaen TV1 klo 19.00.