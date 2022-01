Tämän hetken puhutuin hittisarja teinien elämästä alkaa rajulla seksikohtauksella ja hurjempaa seuraa – "Olen varma, että osa on kauhuissaan"

HBO:n draamasarja Euphoria rikkoi katsojaennätyksiä toisella tuotantokaudellaan.

HBO:n ja HBO Maxin uusin hittisarja, Euphoria, rikkoi HBO:n katsojaennätyksiä: toisen kauden ensimmäistä jaksoa katsoi jopa 2,4 miljoonaa ihmistä, kertoo Variety-lehti.

Katseluluvut nousivat Varietyn mukaan yhdeksän kertaa korkeammiksi kuin ensimmäisen kauden ensi-illassa, ja neljä kertaa suuremmiksi kuin ensimmäisen kauden finaalijaksossa.

Sarjan suosion voisi sanoa räjähtäneen.

Visuaalisesti upea tv-sarja kertoo East Highlandissa asuvista amerikkalaisteineistä, jotka bilettävät, juovat, käyttävät huumeita, harrastavat seksiä ja yrittävät löytää rakkautta. Sarjassa seurataan muutaman päähahmon elämää parisuhteiden, seksikokeilujen, traumojen ja addiktioiden ympäröimänä, ja sarjaa on myös kuvailtu keskustelupalstoilla brittiläisen Skins-teinisarjan (2007–2013) seuraajaksi.

Euphoria-sarja kietoutuu teini-ikäisten parisuhde- ja seksikokeilujen ympärille unohtamatta kovaa biletystä ja huumeiden käyttöä. Kuvassa Hunter Schafer ja Zendaya Coleman hahmoissaan Jules ja Rue.

Sarjassa nähdään teinien painiskelua erilaisissa suhteissa.

Päätähteä, Rue Bennettiä, sarjassa esittää muun muassa Hämähäkkimies-elokuvista sekä Dyyni-elokuvasta tuttu Zendaya Coleman. Näyttelijälupaus voitti Euphorian ensimmäisestä kaudesta Emmy-palkinnon.

Muun muassa Greyn Anatomiasta tuttu Eric Dane esittää sarjassa keski-ikäistä perheenisää, jolla on kuitenkin seksuaalinen mieltymys teini-ikäisiin.

Euphoria on kuitenkin paljon hurjempi ja visuaalisesti rehellisempi kuin esimerkiksi ”leppoisa” Skins. Heti sarjan avausjaksossa nähdään raju ja paikoitellen ahdistava seksikohtaus, jossa keski-ikäinen perheenisä Cal Jacobs (Eric Dane) harrastaa seksiä 16-vuotiaan transsukupuolisen Julesin (Hunter Schafer) kanssa. Sarja onkin saanut ikäsuosituksen 18+.

Samanlaiset, kaiken paljastavat seksikohtaukset kulkevat läpi sarjan, unohtamatta kovaa huumeiden käyttöä ja veristä väkivaltaa. Kaiken graafisen sisällön taustalla kulkevat kuitenkin suuremmat tarinat ja hahmojen kohtalot, jotka varsin kehutun castingin myötä koukuttavat katsojaa.

Sarjassa teinit elävät bileistä bileisiin erilaisten draamojen keskellä. Kuvassa sarjassa Fezco-huumediileriä esittävä Angus Cloud ja Lexiä esittävä Maude Apatow.

Sarjan luoja Sam Levinson kertoo Entertainment Weeklylle huippusuositun sarjan tekoprosessista. Hän toteaa, että oli itsekin nuoruudessaan huumeongelmainen, ja sarjassa hän haluaa kuvata nuoruuden vaikeaa elämää parisuhteiden, tunnekuohujen ja päihteiden keskellä.

Levinson kertoo, että osa kohtauksista perustuu hänen oman elämänsä tositapahtumiin. Sarjan alussa Jules menee kotibileisiin, joissa sarjan yksi päähahmoista, Nate (Jacob Elordi), alkaa huutamaan hänelle vihaisena. Jules nappaa keittiöstä veitsen, ja viiltää rannettaan säikäyttääkseen Naten.

– Se on tositarina. Minä olin se tyyppi, joka ei halunnut, että minut hakataan henkihieveriin, Levinson kertoo.

Sam Levinson haluaa kuvata sarjassa, kuinka vaikeaa teini-ikäisyys voi olla erityisesti päihdeongelmaisena.

Entertainment Weeklyssä pohditaan, kuinka paljon esimerkiksi teini-ikäisten lasten vanhemmat järkyttyvät sarjasta. The Guardian -lehden arvion mukaan sarjan toinen kausi on ensimmäiseenkin verrattuna aivan liian väkivaltainen, ja sisältää liikaa huumeita ja seksiä.

Levinson toivoo kuitenkin, että sarja avaisi keskustelun teinien ja vanhempien välillä.

– On vaikeaa olla teini-ikäinen, erityisesti silloin, jos on päihdeaddikti. Olen varma, että osa ihmisistä on sarjasta kauhuissaan. Osa pystyy samaistumaan siihen, Levinson kertoi haastattelussa sarjan ensimmäisen kauden aikana.

Euphorian voi nähdä HBO Max -kanavalla. Uusi jakso aina sunnuntaisin.