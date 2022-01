Sami Kuronen pamauttaa Viiville ja Valtterille suoran kysymyksen Temptation Islandilla – parin salainen suunnitelma paljastuu vihdoin

Temptation Island -parisuhdereality on tullut viimein yhteisten iltanuotioiden vaiheeseen. Ensimmäisenä toisensa kolmen viikon jälkeen kohtaavat Viivi ja Valtteri.

Temptation Island -parisuhderealityssa iltanuotio sytytetään torstaina viimeisen kerran Viivin ja Valtterin osalta.

Parin Temppari-taival on sujunut pitkälti ilman minkäänlaisia houkutuksia tai ongelmia. Molempien osalta vain ikävä omaa kumppania kohtaan on noussut esiin sinkkujen kanssa keskustellessa.

Osa sinkuista onkin pohtinut, voiko parin suhde olla niin täydellinen kuin Viivi ja Valtteri antavat ymmärtää. Valtteri on kieltäytynyt osallistumasta sinkkubileissä tutuksi tulleisiin peleihin ja leikkeihin, mikä on herättänyt kummastusta etenkin sinkkunaisten keskuudessa.

Sinkut ovat epäilleet jo pitkään, että Valtteri on vetänyt Temppareissa jonkinlaista roolia, ja osallistunut ohjelmaan vain julkisuuden takia.

– Eilen sain sellaisen jutun selville, mikä on ollut kaikkien huulilla ja sitä on hirveästi kyseltykin, että minkä takia he ovat tulleet tänne. Valtteri sitten kertoi minulle, että kyllä he ovat tulleet tänne hakemaan julkisuutta, Valtterin kanssa 24 tunnin unelmatreffejä viettänyt sinkku-Juulia totesi kameroille.

Viimeisellä iltanuotiolla ohjelman juontaja, Sami Kuronen, tarttuu tähän, ja yrittää saada selvyyden Valtterin käytökselle.

– Kuinka paljon teillä on tällä reissulla ollut julkisuushakuisuutta? Sami Kuronen kysyy.

Valtteri sanoo, ettei hän tai Viivi ole kumpikaan vetäneet kuvauksissa mitään roolia.

– Mut pyritään kuitenkin antamaan hyvä kuva, Valtteri selventää.

– Jos me ei Suomessakaan tehdä tuollaisia juomapelejä, niin ei me täälläkään.

Viivin kanssa kahden kesken keskustellessaan Sami nostaa esille, että sinkkunaiset ovat epäilleet Valtterin piilottelevan epävarmuuttaan muun muassa merkkivaatteiden taakse.

– Roosa epäili jo aika alkuvaiheessa, että joku epävarmuus sieltä paistaa, ja niiden merkkivaatteiden ja tuon täällä nähdyn roolin taakse mennään piilottelemaan. Oliko Roosan analyysissa mitään perää? Sami kysyy Viiviltä.

– No onhan siinä. Valtteri käyttää paljon merkkivaatteita ja tällaista. Varmasti se tuo hänelle itselleen lisää itsevarmuutta, jonka takia hän varmaan käyttää niitä enemmän, Viivi pohtii.

Sami Kuronen huomauttaa Viiville, että Valtteri on unelmatreffeillä tunnustanut parin osallistuneen parisuhderealityyn julkisuuden haussa.

– Onko se totta? Kuronen kysyy.

– No ei suorastaan, mutta onhan se sellainen, että vetää tämän kunnolla, niin on hyvä kuva tuolla ulkomaailmassa, Viivi muotoilee.

– Mikä fiilis on, että oletteko onnistuneet tässä suunnitelmassa? Sami kysyy.

– Kyllä mä sanoisin, että ollaan onnistuttu vetää tämä oikeasti hyvin, Viivi sanoo.

Viivi ja Valtteri nauttivat luksuselämästä.

Ilta-Sanomat uutisoi marraskuussa, kuinka Temptation Islandille osallistunut Viivi oli aiemmin vannonut, ettei koskaan lähtisi kyseiseen ohjelmaan.

– Valtteri oli varmempi lähtemään tänne. Mä olen joskus sanonut, etten ikinä lähtisi tähän ohjelmaan. Mä en tue tällaista, että lähdetään testaamaan parisuhdetta. Mutta me emme lähteneet tänne siksi, että meillä olisi jotakin ongelmia, mitä pitäisi ratkoa. Eikä ne ongelmat selviä sillä, että erotaan kolmeksi viikoksi vaan puhumalla, Viivi kertoi tuolloin Ilta-Sanomille.

Viivi ja Valtteri kertoivat jo kauden avausjaksossa elävänsä luksuselämää ja haluavansa sitä myös tulevaisuudelta. Pariskunta kehuikin marraskuussa Ilta-Sanomille Marbellan puitteita ja totesi, että kaupungissa kuvattava juhlakausi sopi heidän elämäntyyliinsä ja oli osasyy ohjelmaan lähtemiselle.

– Nyt kun kerran oli mahdollisuus, niin miksi ei. Tämä Marbella sopii meidän elämäntyyliin. Ehkä koronakin saattoi olla pieni sysäys. Me tykätään matkustella ja käydä paljon ulkona syömässä. Tämä oli vähän niin kuin pakettimatka, Viivi iloitsi.

– Mä haluan elää elämää täysillä. Eiköhän tämän reissun tule muistamaan koko loppuelämänsä. Kaikkia ei voi miellyttää, joten mitä sitä turhia miettimään, Valtteri komppasi tuolloin.

