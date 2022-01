Netflixin kohusarjan kisaajan jalkovälissä alkoi tapahtua epämiellyttäviä asioita – pian tarvittiin lääkäriä

Vuosi 2022 on suurten odotusten Netflix-vuosi. Keväällä Bridgerton, kesällä Stranger Things, syksyllä The Crown... Yksi suoratoistopalvelun suosituimmista tosi-tv-sarjoista palasi jo nyt tammikuussa, kun Too Hot to Handlen kolmoskausi alkoi.

Too Hot to Handle on roisi ja suosittu tosi-tv-sarja, joka saa jälleen jatkoa.

Kiimaisimmaksi Netflix-sarjaksi kutsutussa Too Hot to Handlessa kymmenen kuumaa sinkkua laitetaan seksikieltoon paratiisimaisemiin Turks- ja Caicossaarille. Sarjan juju piilee siinä, että sinkkujen pitää pitää näppinsä irti toisistaan tavoitellakseen 100 000 dollarin megapalkintoa. Summa hiipuu sitä mukaa, kun sinkut antautuvat vieteilleen. Perimmäinen tavoite olisi saada kilpailijat etsimään syvempiä merkityksiä parisuhteista kuin pelkkää säätöä.

Sarjan kaikkien kausien kisaajat on houkuteltu paikalle kuvitteellisen tv-sarjan Parties in Paradisen kuvauksiin. Todellisuudessa heitä odottaa Too Hot to Handle, joka on lopulta yhtä ronski tai jopa ronskimpi kuin muut vastaavan kaavan deittailurealityt.

AMERIKKALAINEN Buzzfeed-sivusto haastatteli toiselta kaudelta tutun Cam Holmesin, joka paljasti, miten ohjelmaa tehdään. Casting-videopuheluissa häneltä kysyttiin seksielämästä sekä siitä, olisiko hän kiinnostunut luomaan syvempiä suhteita.

Cam Holmes kertoi kulissipaljastuksia Buzzfeedille.

Holmesille vakuuteltiin alussa kyseessä olevan Parties in Paradisen kuvaukset, mutta takaraivossaan hän pohti, olisiko sittenkin menossa Too Hot to Handleen.

– Valehtelematta he viilasivat meitä linssiin todella hyvin. Kun minut haettiin karanteenista huvilalle, työntekijöillä oli Parties in Paraside -hatutkin. Kun juontaja ”Jeff” tuli ulos, ajattelin, että mikä show tämä nyt onkaan.

Holmes oli aiemmin päässyt mukaan Love Islandille ja Ex on the Beachille, mutta pitää Too Hot to Handlea parempana formaattina.

Koska paikka oli täynnä kameroita, ne oli helppo unohtaa. Sen sijaan deiteillä kameraryhmä pyöri mukana.

Puitteet ovat upeat.

– On outoa olla treffeillä tytön kanssa, kun ympärillä pyörii kahdeksan hikistä miestä kameroidensa kanssa eivätkä he ota mitään kontaktia sinuun. Täytyy vain ajatella, että tämä on heidän työtään, ja he ovat tottuneet kaikkeen.

ALKOHOLILLA ei läträtä kuvauksissa, vaan Holmesin mukaan heistä jokaiselle oli tarjolla vain kaksi vapaavalintaista alkoholijuomaa per ilta.

Holmes joutui turvautumaan kolmesti lääkärin apuun niin kutsutun seksuaalisen turhautumisen takia, kun hänen kiveksensä alkoivat sinertää kuvauksissa.

– Se oli oikeasti tosi tuskaisaa. En voinut syödä, mahaani koski ja minulla oli paha olla. En edes pystynyt kävelemään yhtenä päivänä. Se tuntui ihan kamalalta, ja sillä tilalla on nimityskin, hän selittää.

Meno on hikistä.

Kisaajien käytöstä analysoi ja hommaa johtaa valkoinen robotti Lana. Sen tv:stä tuttu ääni on sama, jonka kilpailijat kuulevat. Tekijät ovat luonnehtineet Lanaa Supernannyksi, joka tietää kaikesta kaiken ja pitää kisaajat kurissa.

SARJAN kehittäjä Laura Gibson paljasti saaneensa idean Too Hot to Handleen legendaarisesta 1990-luvun Seinfeld-sarjasta, sen vuonna 1992 esitetystä jaksosta nimeltään The Contest. Jaksossa päähenkilöt Jerry, George, Elaine ja Kramer päättivät pidättäytyä itsetyydytyksestä rahavedon takia, mutta jokainen heistä antoi lopulta periksi.

– Sanoin, että tuosta pitää saada sarja! Gibson muisteli Entertainment Weeklylle.

Too Hot to Handle Netflixissä