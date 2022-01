Suomalainen Ellen, 29, paljastaa Ylellä, miten isoja eroja raskaana olemisessa on Suomessa ja Keski-Euroopassa – tieto sairaalasta oli karvas pettymys

Synnyttäminen ei ole yhtä helppoa kaikkialla kuin Suomessa. Sen tietää Ylen Raskaana-sarjassa oman tarinansa kertova Ellen.

Ylen uudessa Raskaana-sarjassa seurataan suomenruotsalaisia nuoria matkalla kohti äitiyttä. Yksi sarjassa mukana olevista on Itävallassa asuva Ellen. Hän muutti maahan viisi vuotta sitten ja seurustelee itävaltalaisen miehen kanssa.

Ellenillä, 29, ei ole mitään kokemusta vauvoista, mutta nyt hän odottaa ensimmäistä lastaan yhdessä poikaystävänsä kanssa. Hän aikoo synnyttää Itävallassa, sillä hän ei ole enää oikeutettu Suomen terveydenhuoltoon. Jo raskauden alkupuolella Ellenille tuli selväksi, että monet odotusaikaan liittyvät asiat ovat Itävallassa huomattavasti haastavampia kuin Suomessa.

– Lapsen saaminen Itävallassa ei ole mikään helppo juttu, kun lääkäreistä ja muusta on kyse. Pitää käydä sadassa eri paikassa ja hoitaa vaikka mitä juttuja, jotta saa vaaditun palvelun, Ellen sanoo Raskaana-sarjassa.

Ellenin mukaan Itävallassa ei ole samanlaista neuvolajärjestelmää kuin Suomessa, vaan odottavien äitien tulee huolehtia kaikista asioista itse. Hänen täytyy varata itse sairaalapaikka sekä kaikki ultraäänitutkimukset, laboratoriokokeet ja lääkärikäynnit. Asioissa neuvoo oma gynekologi, mutta kaiken hoitaminen jää odottajan omalle vastuulle.

– Täällä ei mennä neuvolaan, missä kaikki hoidetaan vaihe vaiheelta, Ellen sanoo kameralle.

Toinen suuri ero Suomen ja Itävallan välillä on se, että kaikki tutkimukset, ja lääkärikäynnit pitää maksaa itse. Myös Ellen on varautunut tähän.

Raskaana-sarjan toisessa jaksossa nähdään, miten Ellen valmistautuu toiseen ultrakäyntiinsä. Itävallassa äidin tulee käydä viidessä pakollisessa ultrassa, joista toinen tehdään viikkojen 18-20 aikana.

– Minua jännittää vähän, muttei niin paljon kuin ensimmäisellä kerralla. Toivon tietysti, että kaikki on kunnossa. Katsotaan, saanko tietää sikiön sukupuolen, Ellen pohtii ennen tutkimusta.

Itävallassa käytössä on myös erityinen äitiyspassi, johon lääkäri tekee merkintöjä jokaisesta tutkimuksesta. Passi pitää muistaa ottaa mukaan jokaiselle käynnille, jotta siihen saa kaikki tarvittavat tiedot.

– Kun kaikki pakolliset tutkimukset on tehty, lähetän kirjasen johonkin instanssiin, jotta saan lapsilisää. Muuten en saa sitä, Ellen selittää tv:ssä.

– Viime kerralla unohdin tämän, hän jatkaa.

Ellenin mukaan osa itävaltalaisista lääkäreistä on hieman omalaatuisia. Kun hän yritti udella omaltaan, näkyykö lapsen sukupuoli jo ultrassa, totesi lääkäri ettei hän ole täysin varma, mutta luultavasti se on poika.

– Ja sekunnin päästä: ”Ah, siinähän se on! Penis!”. Ja minä siihen, että ihan sataprosenttisen varma ei voi olla. Siihen lääkäri vastasi: ”Ei, te saatte pojan, rouva Linderborg”.

Yksi odottajan hoidettavista asioista on myös sairaalapaikan hakeminen. Tieto siitä, missä sairaalassa äiti synnyttää, saapuu postitse sen jälkeen, kun hän on ensin hakenut mieleisiinsä sairaaloihin. Ellenille paikan hakeminen oli haastavaa, koska hän ei tiennyt Wienin sairaaloista juuri mitään. Hän oletti, että kaikki ovat suunnilleen yhtä hyviä.

– Sitten sain kuulla kaikenlaista.

Ellenille kerrottiin, että osa sairaaloista on paljon parempia kuin toiset ja että toisia niistä pidetään aivan ”murjuina”. Kun hänelle lopulta saapuu kirjeellä tieto synnytyspaikasta, pettymys on suuri. Ellen päätyy juuri siihen ”murjuun”, josta häntä varoiteltiin.

– Klinik Landstrasse. Voi paska, Ellen parahtaa.

– Eihän se huono ole, hänen puolisonsa yrittää lohduttaa.

– En saanut haluamaani. Sain toivoa kolmea sairaalaa, jossa synnyttäisin mieluiten. Ne kaikki ovat täynnä, joten saan tyytyä tähän. Hitto!

Ellen oli esittänyt toiveensa gynekologinsa suositusten perusteella. Sairaala, johon hän lopulta joutuu synnyttämään, ei ollut niiden joukossa. Rauhoituttuaan hän kuitenkin ymmärtää, että kyseinen sairaala saattaa olla lopulta ihan hyvä paikka.

– On ihan järkevää, että synnytän siinä sairaalassa, koska se on niin lähellä, hän kertoo kameralle.

Ellenin mukaan itävaltalaiset ovat melko nirsoja sen suhteen, missä he suostuvat synnyttämään. Hän itse haluaa luottaa siihen, että maan terveydenhuollon osaaminen on yhtä hyvää riippumatta siitä, mikä sairaala on kyseessä – aivan kuten Suomessakin.

– Uskon, että useimmat täkäläiset sairaalat ovat tasokkaita. Tai toivon ainakin.

