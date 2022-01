Tässä ovat uudet MasterChef Suomi -kilpailijat: mukana muun muassa Marvel-fani, eläköitynyt lentoemäntä ja rokkaava insinööri

MasterChef Suomi palaa ruutuun helmikuussa.

Kotikokkikilpailu MasterChef Suomi alkaa jälleen helmikuussa. Tällä kertaa mittaa toisistaan ottavat tavalliset kotikokit, kun viime kaudella nähtiin julkisuudesta tuttuja kasvoja.

Tuomareina toimivat tuttu suomalaiskokki Kari Aihinen, keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén sekä yksi Suomen arvostetuimmista keittiömestareista, pitkän kansainvälisen uran luonut, ravintola Savoyn keittiömestari Helena Puolakka.

Tuomareina uudella kaudella toimivat tutut kokit ja keittiömestarit Kari Aihinen ja Henri Alén sekä kansainvälistä uraa ravintola-alalla tehnyt Helena Puolakka.

Tässä ovat uuden kauden kilpailijat:

Petra V., 21, opiskelija, Joensuu

Petralle fine dining -ruoanlaitto on intohimo.

Petra on MTV:n tiedotteen mukaan 21-vuotias Joensuusta kotoisin oleva opiskelija, jolle fine dininig -ruoanlaitto on intohimo. Opiskelujen ohella hän ylläpitää ruokablogia kaksoissiskonsa kanssa ja haaveilee siitä, että voisi jonain päivänä olla tunnettu ruokavaikuttaja.

Petralle ruoanlaitto on kuin taidetta, jossa hän miettii kaikkia aisteja. Arjessa kuitenkin ruoanlaittoa ohjaa terveellisyys, ja sydäntä lähellä on kokata aasialaisia makuja.

Teemu I., 31, myyntipäällikkö, Helsinki

Teemu rakastaa klassisia eurooppalaisia keittiöitä.

Teemu on MTV:n tiedotteen mukaan helsinkiläinen muusikko ja taiteilija, ja työskentelee paikallisessa pienpanimossa.

Hän rakastaa klassisia eurooppalaisia keittiöitä, joiden tekniikoita ja makuja hän on omaksunut myös omaan ruoanlaittoonsa.

Teemu haluaa tuoda omalla persoonallaan uutta ja erilaista näkökulmaa ruokaa ja raaka-aineiden arvostusta kohtaan, ja hän haluaa myös haastaa itsensä ruoanlaittajana.

Joonas, 39, startup-yrittäjä, Helsinki

Joonasta inspiroi erityisesti avotulella kokkaaminen.

Joonas on helsinkiläinen perheenisä, tuore startup-yrittäjä ja innokas uusien asioiden kokeilija. Hän on valmistunut kauppakorkeakoulusta ja tehnyt uraa media- ja kaupan alalla. Vuoden 2019 lopussa Joonas päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa yrittäjyydestä, ja samoihin aikoihin hän löysi myös piilossa olleen intohimonsa, ruoanlaiton.

Joonakselle ruoanlaittoon panostaminen on vielä hieman uutta, ja hän haluaa kokeilla jatkuvasti uusia tekniikoita ja makuja silläkin uhalla, että epäonnistumisia voi tulla. Joonas harrastaa metsästystä ja tällä hetkellä häntä inspiroi erityisesti ulkona ja avotulella kokkaaminen.

Jenny, 30, markkinointipäällikkö, Vantaa

Jenny kuvailee itseään MTV:n tiedotteessa sesonkikokkaajaksi.

Jennylle elämässä tärkeintä ovat tiedotteen mukaan uudet kokemukset ja elämykset. Ruoanlaittajana Jenny on kokeilija, taiteilija, testailija ja ”saas nähdä mitä tästä tulee” -tyyppi.

Jenny on sesonkikokkaaja ja kulloinenkin bravuuri riippuu vuodenajasta. Vaikka ruonlaitto on Jennylle tärkeä osa arkea ja suuri intohimo, ei hän kuitenkaan unelmoi kokin ammatista tai ravintolassa työskentelemisestä. Markkinoinnin ammattilaisena Jennyn suurin ammatillinen haave olisi ravintolakonseptien suunnitteleminen, jossa pääsisi työstämään kaikkea ravintolan brändistä ja sisustuksesta menuihin ja palvelukokonaisuuksiin.

Ella, 30, myymäläpäällikkö, Jyväskylä

Ellan unelmana olisi oma pieni bistro.

Luontoa ja käsitöitä rakastava Ella on kotoisin Jyväskylästä ja työskentelee myymäläpäällikkönä vaateliikkeessä.

Ella kokee ruoanlaiton meditatiiviseksi – silloin ei tule ajateltua huolia ja murheita, vaan on läsnä siinä hetkessä.

Ruoanlaitossa Ella on itseoppinut. Hän lopetti 12-vuotiaana punaisen lihan syömisen ja tajusi, että jos haluaa saada maukasta kasvisruokaa, sitä pitää opetella tekemään itse. Hänen ruokaunelmanaan olisi oma pieni bistro, jossa voisi tarjota asiakkaille itsetehtyä hapanjuurileipää ja paikallista ja sesongin mukaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa.

Siri, 35, kouluvalmentaja ja neuropsykiatrinen valmentaja, Kangasala

Siri on haaveillut MasterChefiin osallistumisesta jo pitkään.

Marvelin sarjakuvia rakastava Siri on 5-vuotiaana adoptoitu Thaimaasta Suomeen. Rauhalliseksi ja huolettomaksi itseään kuvaileva Siri on jo pidempään haaveillut MasterChefiin osallistumisesta, mutta vasta nyt vaimon rohkaisemana hän uskalsi hakea mukaan.

Ruoanlaitto merkitsee Sirille rentoutumista ja irtiottoa arjesta. Omien sanojensa mukaan hän on ”haaveileva” kokki, joka kuvittelee mielessään miltä mikäkin asia voisi maistua ja näyttää.

Santtu, 34, hankinta-asiantuntija, Helsinki

Santun vahvuudet ovat lihan ja kalan käsittelyssä.

Santulle ruoanlaitto on tiedotteen mukaan jalkapallon ja matkustelun ohessa rakas harrastus ja henkireikä, jonka avulla hän pääsee yli stressistä, kokee onnistumisia, oppii ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja kehittämään aistejaan.

Varsinainen vihkiytyminen ruoanlaittoon Santulla alkoi täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Tähän vaikuttivat tietysti tv-ohjelmat kuten Kokkisota, mutta myös kavereiden samanlaiset taipumukset.

Santtu kokee olevansa impulsiivinen ruoanlaittaja. Santun vahvuudet ovat lihan ja kalan käsittelyssä. Lisäksi hän on viime aikoina kehittynyt kastikkeiden valmistuksessa.

Tiia, 43, tutkimuskoordinaattori, Ulvila

Rooma on Tiian lempikaupunki, ja sen myötä myös italialainen keittiö on kotikokin mieleen.

Perheensä kanssa paljon harrastavalle Tiialle ruoanlaitto merkitsee MTV:n tiedotteen mukaan omaa aikaa ja rauhoittumista.

Tiia on kehittelijä, jonka ideat saattavat muuttua lennosta kesken ruoanlaiton. Vahvoilla hän kokee olevansa italialaisen keittiön äärellä, sillä Rooma on hänen lempikaupunkinsa, ja hän on matkustanut siellä perheensä kanssa kymmeniä kertoja.

Tiian suurin ruokaunelma olisi luoda oma pieni pitopalvelufirma.

Olli, 39, insinööri, Pyhtää

Ollin mielestä keittiössä pitää aina olla hauskaa ja rentoa.

Olli on ruokaa rakastava pitkätukkainen rokahtava insinööri Pyhtäältä, jolle kokkaus on tapa hengähtää ja osoittaa rakkautta perheelle ja ystäville.

Olli on ruoanlaittajana kokeileva, periksiantamaton ja hänellä on asenne, jossa epäonnistumisista ei tarvitse pettyä tai lannistua, vaan jatkaa eteenpäin. Keittiössä pitää Ollin mielestä olla hauskaa ja rentoa. Aikoinaan Alaskassa vaihto-oppilasvuosia viettänyt Olli on vahvoilla kalaruuissa ja paljon Kaakkois-Aasiassa työnsä puolesta reissanneena aasilaiset maut ovat lähellä hänen makunystyröitään. Syksyisin Olli viihtyy sienimetsässä ja hänen haaveensa olisikin kouluttaa koirastaan sienikoira.

Petra S., 28, opiskelija, Helsinki

Petra haluaa kokkina soveltaa ja oppia uutta kokeilemalla.

Helsinkiläinen Petra kuvailee tiedotteessa itseään rauhalliseksi ja tarkkailevaksi kuuntelijaksi. Hän pitää muutoksesta ja haluaa kokea uusia-asioita. Petra ei ruoanlaittajana noudata hirveästi sääntöjä vaan haluaa soveltaa ja oppia uutta kokeilemalla.

Petran ruoanlaittohistoria on alkanut 10-vuotiaana mokkapaljojen ja lettujen tekemisellä, jonka jälkeen reseptien vaikeustaso on pikkuhiljaa noussut. Visuaalisesti kauniiden annosten tekeminen tuottaa suurta iloa.

Petra haaveilee olevansa joku päivä ruokavaikuttaja.

Marina, 62, eläköitynyt lentoemäntä, Espoo

Marina on entisenä lentoemäntänä syönyt sadoissa ravintoloissa ympäri maailmaa.

Marina on eläköitynyt first- ja business-luokan lentoemäntä, joka rakastan Italiaa, jääkiekkoa, puutarhanhoitoa, matkustamista, lapsiaan ja tietenkin hyvää ruokaa ja viiniä. Marina on ison perheen äiti, jonka lapset käyvät mielellään kotona syömässä. Ruoanlaitto merkitseekin hänelle tapaa koota perhettä ja ystäviä yhteen.

Lentoemäntänä maailmalla reissatessaan Marina on syönyt sadoissa ravintoloissa ja saanut niistä vaikutteita omaan ruoanlaittoon.

Teemu V., 32, myyntipäällikkö, Lahti

Teemun unelma on oman ravintolan ja keittokirjan lisäksi se, että hän voisi opettaa lapselleen maailmasta ruoanlaiton ja yhdessä syömisen kautta.

Teemu kuvailee tiedotteessa itseään kotona leppoisaksi perheen isäksi, ja työurallaan kunnianhimoiseksi. Teemulle ruoka, kokkaus ja viinit merkkaavat erityisesti yhdessä oloa ja rentoutumista perheen ja ystävien kanssa.

Varsinaisia ruoanlaittoperinteitä Teemulla ei ole, mutta ruoanlaittotraditiona hänellä on kaataa lasillinen hyvää viiniä ja laittaa hyvää musiikkia soimaan.

Teemun ruokaunelma oman ravintolan tai keittokirjan lisäksi on se, että hän voisi opettaa omalle lapselleen maailmasta ruoanlaiton ja yhdessä syömisen kautta.

MasterChef Suomi palaa MTV3-kanavalle ja mtv-palveluun tiistaina 15.helmikuuta. MTV3-kanavalla nähdään 15. ja 22.2. ohjelman tuplajaksot.

Juttua muokattu 18.1.2022 klo 15:55: Helena Puolakan titteli Chef Patron käännetty suomeksi keittiömestari.