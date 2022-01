Amy Winehousen ystävät kertovat ensi kertaa, mitä laulajan tuhoisien vuosien aikana todella tapahtui – kulissien takana kupli riipaisevia ongelmia

Ylellä nähtävä BBC:n dokumentti valottaa Amy Winehousen traagista kohtaloa. Laulajan ystävät kertovat siinä, miten Winehouse ajautui päihdekierteeseen ja vaikeni ongelmistaan.

Yle Teema & Femillä nähdään torstaina BBC:n riipaiseva dokumentti 27-vuotiaana kuolleesta laulaja Amy Winehousesta. Antakaa Amy takaisin -dokumentti paljastaa, miten erityisestä tytöstä tuli kapinoiva teini ja lopulta koko maailman tuntema päihdeongelmainen tähti.

Kertojana dokumentissa toimii Winehousen Janis-äiti ja hänen ystävänsä puhuvat siinä ensi kertaa sekavista vuosista, jotka edelsivät laulajan kuolemaa.

Winehouse kuoli kodissaan Lontoon Camdenissa 23. heinäkuuta 2011. Hänen kuolinsyykseen todettiin alkoholimyrkytys.

– En uskonut, että olisin koskaan valmis puhumaan näistä asioista. Amyn elämässä oli paljon sellaista, mistä ihmiset eivät tienneet, Winehousen hyvä ystävä ja kämppis Naomi kertoo dokumentissa.

Amy Winehousella oli kolme läheistä ystävää, joista muodostui hänen ”sisäpiirinsä” pian sen jälkeen, kun hän muutti pois kotoa: Naomi, Catriona ja Chantelle.

– Olimme kaikki erottamattomia. Olimme kuin samaa verta, Naomi sanoo.

Erityisesti Winehousen ja Catrionan suhde syventyi nopeasti. Catriona kertoo dokumentissa, että heidän välinsä olivat intensiiviset ja jopa pakkomielteiset.

– Amy kirjoitti minulle viestejä, kun nukuin: ”Olet kaunein tyttö, jonka tiedän” ja ”Miten voit näyttää nukkuessasi yhtä kauniilta kuin hereillä?”, hän sanoo.

Ystävysten välille leimahti myös intohimoa ja rakkautta.

– Se oli hassu juttu, ”ahaa, Cat ja Amy makaavat yhdessä”. Nauroimme asialle ja se oli siinä, Naomi kertoo.

Catriona oli ollut vakavassa suhteessa naisen kanssa jo ennen kuin täytti 20 vuotta. Hän uskoo, että Winehouselle tilanne oli hämmentävämpi, sillä tällä ei ollut vastaavaa kokemusta.

– Minä ymmärsin asian niin, että Amy oli hämillään siitä, minkä suhteemme teki hänestä, Catriona kertoo.

– On vaikeaa, kun elämässä on jotain määrittelemätöntä vuodesta toiseen. Minusta kyse on hyvin olennaisesta asiasta, kun yrittää ymmärtää Amya ja häntä kalvaneita asioita, hän jatkaa.

Amy Winehouse oli ystäviensä mukaan äärimmäisen rohkea ihminen. Välillä se oli jopa pelottavaa.

Ystävien mukaan yksi Winehousen suurimmista ongelmista oli se, ettei hän käsitellyt ongelmiaan, vaan ne kasaantuivat isoksi vyyhdiksi. Vielä 2000-luvun alussa mielenterveydestä, syömishäiriöstä ja päihteistä ei puhuttu yhtä avoimesti kuin nykyään. Myös omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tuli Winehouselle ystävien mukaan hämmentävä asia, josta hän ei puhunut kenellekään.

– Amylla oli paljon ongelmia elämässään ja asioita, joista hän ei pystynyt puhumaan, ystävät kertovat.

Winehousen ongelmien laajuus konkretisoitui sen jälkeen, kun hän singahti megatähdeksi Back to Black -levyllään vuonna 2006. Paineet kasvoivat, julkisuuden huonot puolet nostivat päätään ja samaan aikaan laulajan rakas Cynthia-isoäiti kuoli.

– Cynthian kuolema oli viimeinen niitti, Catriona kertoo.

– Siinä vaiheessa homma alkoi hajota käsiin.

Winehouse vuonna 2009.

Winehouse alkoi käyttää päihteitä yhä enemmän. Samaan aikaan hän sairasti bulimiaa, joka paheni.

– Amy tiesi, että me kaikki tiesimme siitä, mutta silloin bulimia oli vielä tabu. Hän yritti salata sen. Uskon, että hän ei halunnut kuormittaa muita ongelmillaan, hänen ystävänsä kertovat.

Laulaja kärsi myös mielenterveysongelmista, mutta niistäkään ei puhuttu. Ystävien mukaan Winehouse ei halunnut myöntää asiaa, sillä hän pelkäsi joutuvansa lukkojen taakse.

– Amy joi tunteakseen olonsa normaaliksi. Kun hän ei juonut, ahdistus alkoi nousta pintaan.

Tilanne paheni entisestään, kun Winehouse tapasi miehensä, huumeongelmaisen Blake Fielder-Civilin. Suhteesta tuli nopeasti tuhoisa ja myös laulaja alkoi käyttää huumeita.

Suljettujen ovien takana läheiset yrittivät kamppailla Winehousen riippuvuuksia vastaan. Laulajan isä kertoo dokumentissa yrittäneensä saada tyttärensä pakkohoitoon ja lopulta perhe teki useita väliintuloja, joiden seurauksena Winehouse lopetti huumeidenkäytön.

Huumeiden tilalle tuli kuitenkin alkoholi, jolla Winehouse turrutti pahaa oloaan.

– Alkoholismi ja riippuvuus olivat oire jostain syvemmästä, joka olisi pitänyt hoitaa, nimittäin mielenterveysongelmista, Naomi sanoo BBC:n dokumentissa.

Alkoholista tuli Winehouselle ongelma, joka koitui lopulta hänen kohtalokseen.

Naomi asui Winehousen luona tämän viimeiset ajat. Hän näki, miten talossa ravasi ihmisiä ja laulajalle yritettiin tarjota ammattiapua. Välillä näytti, että tilanne parantuisi, mutta sitten se romahti jälleen.

– Amyllä oli pitkiä raittiusjaksoja. Niiden lomassa oli viikkokausien ryyppyputkia, Naomi kertoo.

Syömishäiriön ja rajun alkoholinkäytön yhdistelmä oli tuhoisa ja Winehousen keho alkoi väsyä. Heinäkuussa 2011 se antoi periksi, kun viimeinen ryyppyputki koitui hänen kohtalokseen.

Amy Weinhousen kuolema tuli shokkina hänen ystävilleen. He valmistelivat laulajan viimeiselle matkalleen ja Naomi soitti Dolce & Cabbanalle, josta lähetettiin leopardikuvioinen mekko, jossa Amy tuhkattiin. Catriona puolestaan halusi varmistaa, ettei Amy ollut yksin.

– Menin valmistelemaan Amyn hautajaisia varten. Halusin varmistaa, että hänellä oli joku, joka rakastaa häntä, Catriona.

Amy Winehousen hautajaisia vietettiin juutalaisin menoin Lontoossa 26. heinäkuuta 2011. Paikalla oli noin 300 laulajan läheistä, ystävää ja työtoveria.

Antakaa Amy takaisin Yle Teema & Femillä torstaina klo 21.30.