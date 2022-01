Kari Hotakainen jättää television suosikkiohjelman

MTV:n tiedotteen mukaan Kari Hotakainen haluaa keskittyä jatkossa omiin projekteihinsa.

Huippusuosittu keskusteluohjelma Pitääkö olla huolissaan? palaa ruutuihin jälleen helmikuussa. MTV:n juuri julkaistun tiedotteen mukaan tuleva kausi jää kirjailija Kari Hotakaisen, 65, viimeiseksi.

Hotakaisen rinnalta suomalaisten murheita pohtivat aiemmilta kausilta tutut juontaja Jenni Pääskysaari, toimittaja Miika Nousiainen ja kirjailija Tuomas Kyrö.

Kyseinen nelikko on luotsannut huumorin sävyttämää paneeliohjelmaa vuodesta 2016, ja tuleva kausi on järjestyksessään jo 11.

Uuden kauden ensimmäisenä vieraana nähdään kieltentutkija Janne Saarikivi. Seuraavissa jaksoissa pöydän ääreen istahtavat Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra, toimittaja Laura Friman ja kirjailija-ohjaaja Paavo Westerberg.

Kari Hotakainen (vas.), Tuomas Kyrö, Miika Nousiainen ja Jenni Pääskysaari luotsaavat suosikkiohjelmaa myös uudella kaudella.

MTV:n tiedotteen mukaan katsojien ei tarvitse kantaa suurta huolta Hotakaisen poisjäännistä.

– Ohjelman perusidea on niin vahva, että jos sieltä häviää yksi pälvikalju, ei ohjelma siihen kaadu. Sitä paitsi jäljelle jää monta hyvää tuuheatukkaisempaa, kirjailija totesi tiedotteessa.

Samalla Hotakainen kehui ohjelman tekemistä virkistäväksi ja hauskaksi prosessiksi. Hän perusteli lähtöään sillä, että haluaa keskittyä tulevaisuudessa omiin kirjoitusprojekteihinsa.

– Päiväni ovat numeroidut eli haluan keskittyä loppuelämäni kirjoittamaan mitä huvittaa, ilman ainuttakaan aikataulua. Katson, että olen antanut kaikkeni ja lähden hyvillä mielin, tosin haikeana.

Kari Hotakainen on palkittu Finlandia-palkinnolla romaanista Juoksuhaudantie. Kirjasta on tehty myös elokuva. Hotakainen on myös saanut Pro Finlandia mitalin vuonna 2013.

Yksi Hotakaisen tunnetuimmista teoksista on runsaasti julkisuutta saanut, syksyllä 2018 ilmestynyt elämäkerta formulakuski Kimi Räikkösestä. Tuntematon Kimi Räikkönen -kirja paljastaa yksityiskohtia Räikkösen elämästä, ja Hotakainen vietti sitä varten runsaasti aikaa formulatähden kanssa.

Pitääkö olla huolissaan? -ohjelman uusi kausi alkaa MTV3-kanavalle ja MTV-palvelussa sunnuntaina 13.2. klo 21.

