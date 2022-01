Illalla tv:ssä: Kahden tähden Bruce Willis -leffa, jota kuvattiin myös Suomessa

Sunnuntaina 16.1. näytetään illalla tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Reija Karkkonen (RK), Taneli Topelius (TT) ja Timo Malmi (TM).

Agatha Christie: Lomahotellin murhat (2013)

MTV3 klo 20.00

Dekkaritrilleri ★½

Aiemmin valkokankaille kerran ja televisiolle kolmesti siirretyn Agatha Christien murhamysteerin filmatisointi on ITV-yhtiön liukuhihnatuotantoa. Rutiiniohjaaja Charles Palmer on vaihteeksi päässyt hommiin tropiikkiin, Karibianmerelle. Dekkaritäti Marplea näyttelee väritön Julia McKenzie. Tykkään vain hänen rypyistään - mutta nekin ovat keinotekoista meikkausta. (88) TM

The Hitman's Bodyguard (2017)

Nelonen klo 21.00

Toimintakomedia ★★

Ryan Reynolds ja Samuel L. Jackson panevat railakkaasti haisemaan turvamiehenä ja palkkatappajana Patrick Hughesin komediallisessa toimintarymistelyssä. Haagin rikostuomioistuimeen todistajan hommiin matkaavan, levotonta läppää heittävän kaksikon eteneminen eurooppalaisissa kaupungeissa tuottaa runsaasti ruumiita. Törkeän väkivaltaisen toiminnan maustaminen hilpeän kepeällä komediallisuudella ei kuitenkaan toimi kuin ajoittain. (113) TK

Harry Potter ja Azkabanin vanki (2004)

Sub klo 21.00

Velhoseikkailu ★★

Ohjaaja Alfonso Cuarón ei onnistunut tuomaan teini-iän saavuttavan Harryn (Daniel Radcliffe) kasvutarinaan uutta. Sivuosissa vilahtelevat näyttelijät jäävät Gary Oldmania myöten statisteiksi. (141) TK

Sakaali (1997)

TV5 klo 21.00

Jännitys ★★

Salamurhaajaa näyttelevä Bruce Willis esittelee pääroolissa taitavia muodonmuutoksia. Frederick Forsythin romaanille uskollisessa vuoden 1973 filmatisoinnissa yritettiin murhata Ranskan presidentti, mutta nyt tappajan kiikarissa on korkea-arvoinen Amerikan kansalainen. Nihkeästi etenevän tusinajännärin alkupuolella on kohtauksia, joita on kuvattu Helsingissä ja Porvoossa. (124) TK

The Expendables 2 (2012)

Hero klo 21.00

Toiminta ★★

Mahtuvatko Sylvester Stallone, Jason Statham, Bruce Willis, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude van Damme ja Chuck Norris samaan elokuvaan? Juuri ja juuri. Jatko-osassa äijät ovat silmin nähden vanhoja, mutta aseet isoja. Toimintakohtaukset ovat kohtuullisen mallikkaita, väliin jäävät ylipitkät suvantokohdat piinaavan pitkäveteisiä. (98) TK

Maria Wern: Pelon väreet (2018)

Ava klo 21.10

Poliisijännitys ★★

Anna Janssonin suosittuihin romaaneihin perustuvan ruotsalaisen dekkarisarjan päähenkilö on poliisi Maria Wern, jota Eva Röse on pitkään näytellyt. Työasioiden ja parisuhdepaineiden kanssa painiva poliisi ei ole kovin persoonallinen idea, heitä kun riittää pohjoismaisissa dekkareissa. Pinnaltaan arkiseen mutta verisiä tappoja vilisevään Gotlantiin sijoittuva Pelon väreet toimii kuitenkin aivan asiallisesti lievästä kuivakkuudestaan huolimatta. (89) TK

Marley ja minä (2008)

TV2 klo 22.00

Draamakomedia ★★

Sympaattisena koirakomediana alkavassa, vetisteleväksi perhedraamaksi muuttuvassa elokuvassa Jennifer Aniston ja Owen Wilson näyttelevät paria, joka ottaa lemmikikseen koiran. (110) TK

Langennut (2016)

Hero klo 23.00

Romanttinen fantasia ★ .5

Teinidraamassa rakkautta etsivät ihmisten joukossa elävät, langenneiksi kutsutut enkelit. Sisäoppilaitoksen uusin tulokas, ihmistyttö Lucinda (Addison Timlin) kiinnittää kahden enkelipojan huomion. Köykäisestä käsikirjoituksesta, näyttelemisestä ja toteutuksesta kärsivä filmatisointi maistuu Twilight-kopiolta. (87) RK

Logan Lucky (2017)

Nelonen klo 23.30

Kepeä ryöstöelokuva ★★

Viileiden Ocean's-elokuvien (2001-2007) vastapainoksi ohjaaja Steven Soderbergh latasi myöhempään ryöstökomediaansa junttikomiikkaa ja traagisen pohjavireen. Channing Tatum ja Adam Driver esittävät veljeksiä Jimmy ja Clyde Logania, jotka suunnittelevat autoradan kassan ryöstön. Tyhmyydelle ja Bond-tähti Daniel Craigin imagolle lämpimästi naureskeleva elokuva ylistää viehättävästi perhesuhteita, mutta kepeäksi keikkafilmiksi se on sittenkin liian löysä. (114) TT

Daylight - paniikki tunnelissa (1996)

TV5 su-ma yö klo 0.35

Katastrofielokuva ★★★

Kun New Yorkin Hudson-joen alittava tunneli romahtaa, ex-pelastustyöntekijä (Sylvester Stallone ) ja vuorikiipeilyekspertti (Viggo Mortensen) ovat loukkua purkavien ihmisten joukossa. Rob Cohenin ohjaama pelastustrilleri sykkii katastrofielokuvien tuttuun tahtiin niiden käänteitä sujuvasti hyödyntäen. (104) TT