Lauantaina tv:ssä monta neljän tähden elokuvaa – yksi niistä on Indiana Jones -klassikko

Lauantaina 15.1. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Siru Valleala (SV), Reija Karkkonen (RK), Taneli Topelius (TT) ja Timo Malmi (TM).

Madagascar 2 (2008)

Nelonen klo 10.30

Eläinanimaatio ★★½

New Yorkin eläintarhan vauhtinelikko - Alex-leijona, Melman-kirahvi, Gloria-virtahepo ja Marty-seepra - päätyi Madagascar-sarjan avausosassa eteläiselle saarelle. Kakkososassa eläimet päättävät lähteä takaisin New Yorkiin. Aikuiseenkin makuun istuva animaatio pursuaa näppärää sanailua ja toimintaa. Mekastuksen keskellä se kertoo erilleen joutuneiden isä- ja poikaleijonan kohtaamisesta. (91) TK

Smurffit 2 (2013)

MTV3 klo 11.50

Lastenelokuva ★

Smurffit palaavat valkokankaalle. Digianimaation ja näytelmäelokuvan epäonnistuneessa yhdistelmässä sinihahmoihin liittyy pari velhon työstämää harmaata ja ilkeää smurffia. Tolkuton toiminta ja sekava tarina eivät tuo sarjaan uutta. (105) TK

Kaikki kaikessa (2017)

Nelonen la 12.15 & Hero su 15.20

Draama ★★

Stella Meghien nyyhkydraama kertoo Maddysta (Amandla Stenberg), jonka vakava oireyhtymä estää normaalin elämän. Kun eristyksissä elänyt nuori nainen rakastuu naapuriin (Nick Robinson), ei esteenä ole enää edes hengenvaara. Kuolemansairas rakastuu -genreen ei onnistuta tuomaan mitään uutta, ja dialogin patetia puistattaa, mutta ensirakkauden huuma on osuvasti kuvattu, ja kirkas visuaalisuus virkistää. Tarina pohjautuu Nicola Yoonin romaaniin. (96) SV

Agatha Christie: Syyttömyyden taakka (2007)

Ava klo 13.00

Dekkaritrilleri ★½

Geraldine McEwan matkustaa neiti Marplena ex-palvelijansa häihin ja joutuu selvittämään sulhasen aiemman avioliiton aikaista murhaa. (91) TM

Rock Dog (2016)

TV5 klo 14.10

Animaatio ★★

Suomessa ilman levitystä jäänyt, flopannut amerikkalais-kiinalainen tietokoneanimaatio perustuu kiinalaisen rockstaran Zheng Junin sarjakuva-albumiin Tibetan Rock Dog. Tuttuakin tutumpia vaikeuksien kautta voittoon -käänteitä noudattava tarina kertoo tiibetiläisessä vuoristokylässä asuvista, ihmismäisesti käyttäytyvistä eläimistä. Pipopäinen koira saa rockherätyksen ja lähtee kaupunkiin toteuttamaan unelmaansa. Rock-kliseitä väsyneesti viljelevä animaatio ei ole tehty aivan pienimmille. (90) TK

Autot (2006)

Nelonen la klo 15.35 & su 13.40

Autoseikkailu ★★★

Pixar jatkaa onnistuneiden digianimaatioiden sarjaa hillittömän hauskalla Autot-leffalla. Ympäristöystävällisyys on tipotiessään, kun ihmishahmoiset autot kaasuttelevat vilkkaasti. Pääosassa on omahyväinen ralliauto Salama McQueen, jonka ajokisamatka katkeaa pölyiseen kyläpahaseen Kaasarikunnan Syylari Cityssä. Peltikoslista on saatu irti yllättävän erilaisia persoonallisuuksia. (111) TK

Pitch Perfect (2012)

Frii klo 15.50

Musiikkikomedia ★★★

Riemukas elokuva täyttyy energisistä kuoronumeroista, kun opiskelijatyttöjen a cappella -ryhmä lähtee altavastaajana tavoittelemaan voittoa ennakkosuosikkina pidetystä poikakuorosta. Tv-sarja Gleen raikasta henkeä lainaavan ilottelun tarinakaava ei yllätä, mutta Anna Kendrick (vastuuntuntoinen Beca) ja Rebel Wilson (rivo Amy) tuovat sanailullaan särmää koko tyttöporukkaan. (101) TT

Sing (2016)

TV5 klo 16.00

Musikaalikomedia ★★★★

Laulukilpailuista kertova animaatiokomedia vilisee ihastuttavia eläintyyppejä, joille kaikille soisi voiton kera matkan ryysyistä rikkauksiin. Eniten sitä kaipaa silti Matthew McConaugheyn äänellä puhuva managerikoala, jolle kisan järjestäminen on se kuuluisa viimeinen mahdollisuus. (97) TT

Vaiana (2016)

Nelonen klo 17.55

Animaatioseikkailu ★★★

Frozenin (2013) tavoin Vaianan tarina on nykymuunnelma vanhoista prinsessasaduista: omapäinen nuori nainen karkaa pieneltä paratiisisaarelta omiin seikkailuihinsa, vaikka ylisuojeleva isä vastustelee. Mukana on kaunis sanoma luonnon kunnioittamisesta. Kappaleissa on Broadway-musikaalien lumoa. (103) TT

Lady Bird (2017)

Frii la klo 18.10 & su klo 15.45

Draamakomedia ★★★★

Ohjaaja-käsikirjoittaja Greta Gerwigin lämminhenkinen, vuoteen 2002 sijoittuva draamakomedia kertoo Kalifornian pääkaupungissa Sacramentossa asuvasta, katolista koulua käyvästä 17-vuotiaasta Christinestä (Saoirse Ronan), joka on nimennyt itsensä Lady Birdiksi. Arjen pyöriessä romanssien, ystävyyssuhteiden sekä tyttären ja Marion-äidin (Laurie Metcalf) yhteenottojen välillä määrätietoinen Lady Bird haaveilee yliopistopaikasta New Yorkissa. Valloittava kasvukertomus kuvaa nuoruuden kipuilua raikkaasti. Sivuroolissa nähdään Timothée Chalamet. (86) RK

Nuotin vierestä (2014)

Hero klo 19.00

Karaokekomedia ★★

Tyylilajiin nähden aivan liian varovaisessa komediassa aikuinen poika (Riku Nieminen) ja tämän äiti (Leena Uotila) lähtevät karaokekisoihin Kotkaan. Vaimonsa (Pihla Viitala) pompottama poika on jäykkäniska, jonka muutoksen varaan rakentuva komediallisuus perustuu latteisiin itsestäänselvyyksiin. (94) TK

Shrek (2001)

TV5 la klo 19.10 & su klo 16.25

Animaatioseikkailu ★★

Dreamworks-yhtiön tietokoneanimaatio on päällisin puolin perinteinen satu lohikäärmeen vartioimasta prinsessasta ja pelastavasta sankarista. Poikkeuksen tekee se, että sankari sattuu olemaan prinssin sijaan vihreä jätti nimeltä Shrek. Menevästi etenevän tarinan yksityiskohtien näppäryys ja sisäpiirivitsailu kiinnostaa varmasti myös aikuisia. (90) TK

Napapiirin sankarit 2 (2014)

Nelonen klo 20.00

Seikkailukomedia ★★

Rakastettavan komediatrilogian toinen osa on sarjan tasapaksuin, vaikka Teppo Airaksisen ohjaama kohellus näennäisesti kulkee vauhdilla eteenpäin. Sekä Janne (Jussi Vatanen) että Inari-vaimo (Pamela Tola) hakeutuvat irrottelemaan itsekkäästi omille teilleen: matkalla kesähäihin hukkuu jo oma taaperokin. (86) TT

Momentum (2015)

Sub klo 21.00

Toimintajännitys ★★

Avaruusolioilta näyttävä ja etenkin sellaiselta kuulostava ryöstöjengi tekee keikan uuden turvateknologian pankkiin Stephen S. Campanellin ohjaamassa mätkivässä toimintajännärissä. Eteläafrikkalaisessa tuotannossa Bond-tähti Olga Kurylenko on timantteja ryöstävän jengin jäsen, joka saa peräänsä kylmäävän liikemiehen avustajineen. Yksiviivaiseksi pakotarinaksi yltyvä turpaanvetoralli tarjoaa sujuvaa toimintaa - mutta eipä juuri muuta. (92) TK

Bean - äärimmäinen katastrofielokuva (1997)

TV5 la klo 21.00 & su klo 19.05

Komedia ★★½

Nolojen tilanteiden miehen pitkässä elokuvassa Bean matkaa Yhdysvaltoihin. Juonikuvio on vain sidosainetta, jolla Rowan Atkinsonin hulvattoman virtuoosimaiset tilannekomiikkakohtaukset kytketään toisiinsa. (86) TK

Homefront (2013)

Hero klo 21.00

Toimintajännitys ★★½

Sylvester Stallonen käsikirjoittamassa ja Gary Flederin ohjaamassa sujuvassa mutta kovin yksi-ilmeisessä kostotarinassa Jason Statham on kovanaamainen ex-huumekyttä Phil, joka on muuttanut tyttärensä kanssa maaseudun rauhaan. Menneisyyden lisäksi Phil vetää magneetin lailla puoleensa ihmisiä, jotka oikein kerjäävät tullakseen hakatuiksi. (95) TK

Tuntematon uhka (1995)

Ava klo 21.15

Scifijännäri ★★★

Wolfgang Petersenin virusjännäri tuntuu kuumottavan ajankohtaiselta. Apinoista peräisin oleva virus havaitaan ensin Afrikan Zairessa, josta se päätyy Yhdysvaltoihin. Paniikki yltyy, ja viruksen leviäminen pyritään estämään. Dustin Hoffman on näyttelijäkaartin kärkinimi, mukana ovat myös Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey ja Donald Sutherland. Alun pahaenteisen kuvauksen jälkeen tunnelma väistyy sankarivetoisen toiminnallisuuden tieltä. (127) RK

Mies ja alaston ase 2½ (1991)

Nelonen klo 22.05

Poliisiparodia ★★★

Jatko-osan vauhti ei vitsitykityksestä huolimatta yllä ensimmäisen elokuvan (1988) tasolle, vaikka Leslie Nielsen loistaa jälleen tohelona etsivänä Frank Drebininä. Tutkinnassa ovat energia-alan konnuudet. (81) TT

American Honey (2016)

Frii klo 23.00

Teinidraama ★★★★

Brittiohjaaja Andrea Arnoldin tieelokuvan muotoon puettu huikean hieno draama kertoo amerikkalaisesta nuoruudesta köyhyyden ja rajujen yhteiskuntaerojen puristuksessa. Pääosassa on ensi kertaa kameran edessä näyttelevä Sasha Lane, joka tekee riipaisevan hienon roolin roskiksista ruokaa dyykkaavana teinityttönä Starina. Roskiksista ruokaa dyykkaava Star saa elämänsä tilaisuuden, kun hän hetken mielijohteesta lähtee pakettiautolla reissaavan nuorisojengin matkaan myymään lehtitilauksia halki Amerikan. Arnold kuvaa vaikuttavasti mutta alleviivaamatta nuorten kaiken aikaa iholla olevia tunteita: bileitä, nopeita rakastumisia ja nuoruuden levottomuutta. (157) TK

Indiana Jones ja viimeinen ristiretki (1989)

Nelonen klo 23.55

Seikkailu ★★★★

Synkeän ja kireän Tuomion temppelin (1984) jälkeen ohjaaja Steven Spielberg otti vahingon takaisin palaamalla sarjan aloittaneen Kadonneen aarteen metsästäjien (1981) valoisampaan seikkailuhenkeen. Harrison Ford sujahtaa vaivatta tähtirooliinsa, mutta show'n liki varastaa Sean Connery tähän alentuvasti suhtautuvana tutkijaisänä Henry Jonesina. Isän ja pojan sukkela sanailu säestää vauhtikohtauksia, jotka johtavat kaksikon Graalin myyttisen maljan äärelle. (121) TT

Harry Potter ja salaisuuksien kammio (2002)

Sub klo 23.55

Fantasiaseikkailu ★★½

Harry Potter -sarjan kakkososa on selkeästi onnistuneempi kuin hieman johdantomainen avaus. Pääosassa jatkaa Daniel Radcliffe. Uusista hahmoista maininnan ansaitsee Kenneth Branaghin kieli poskella vetäisemä Gilderoy Lockhart. (154) TK

The Wolf of Wall Street (2013)

TV5 la-su yö klo 0.50

Musta komedia ★★★½

Martin Scorsesen ohjaama tosipohjainen elokuva on vauhdikkaan hauska näkemys amerikkalaisen unelman mielettömyyksistä, talousrikollisten ihailun ja hyvän maun rajoilla. Tyhjätasku (Leonardo DiCaprio vinkeimmässä roolissaan pörssimeklari ja -keinottelija Jordan Belfortina) nousee yritysjohtajana rikkauksiin, mutta rikollisuuden ja korruption maailmassa koittaa laskun maksunkin aika. (166) TM