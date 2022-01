Johnny Knoxville lataa suorat sanat Bam Margeran huolestuttavasta tilanteesta – tähtien välille leimahti hyytävä selkkaus

Bam Margera haastoi kollegansa ja ystävänsä oikeuteen saatuaan potkut uudesta Jackass Forever -elokuvasta. Johnny Knoxvillen mukaan tilanne on hyvin surullinen.

Jackass-tähti Johnny Knoxville kommentoi tuoreessa Variety-lehden haastattelussa tulehtuneita välejään Bam Margeran kanssa. Margera haastoi Knoxvillen ja muut uuden Jackass Forever -elokuvan tekijät oikeuteen viime vuonna ja uhkasi estää elokuvan julkaisun saatuaan potkut sen tuotantotiimistä.

Knoxville kertoo Varietyn haastattelussa, että tilanne on hyvin valitettava. Hänen mukaansa kaikki olisivat halunneet Margeran mukaan elokuvaan, mutta lopulta se ei ollut enää mahdollista. Varietyn mukaan Margera vilahtaa elokuvassa vain yhdessä ainoassa kohtauksessa, vaikka hän on aiemmin ollut yksi Jackassin päätähdistä.

– Se on sydäntä särkevää. Rakastan Bamia. Me kaikki rakastamme Bamia. Hän on meidän veljemme. Toivomme vain, että hän hankkisi apua, jota tarvitsee, koska me kaikki välitämme hänestä valtavasti, Knoxville sanoo.

Knoxvilleltä kysyttiin haastattelussa, yllättikö Margeran nostama oikeuskanne hänet. Tv-tähti latasi suorat sanat ja totesi, ettei mikään yllätä häntä enää siinä tilanteessa, johon Margera on joutunut.

– Kyllä ja ei, koska hän on sellaisessa tilassa, jossa mikä tahansa on mahdollista. Jokin voi särkeä sydämesi, mutta se ei silti shokeeraa sinua.

Jackass Forever -elokuvan ensi-iltaa on lykätty useita kertoja koronapandemian vuoksi. Elokuva julkaistaan vihdoin helmikuussa.

Jackass-brändiä alusta alkaen luomassa ollut Margera erotettiin uuden elokuvan tuotannosta viime syksynä, kun hän väitetysti kärähti Adderall-reseptilääkkeen käytöstä.

Margeran mukaan elokuvan tuottaja Spike Jonze, ohjaaja Jeffrey Tremaine ja Johnny Knoxville ”pakottivat” hänet allekirjoittamaan ”hyvinvointisopimuksen”, kun hän oli päihdekuntoutuksessa vuonna 2019. Margeran nostaman oikeuskanteen mukaan sopimuksen allekirjoittaminen oli ehtona sille, ettei häntä potkittaisi ulos uudesta elokuvasta.

Margeran mukaan ”hyvinvointisopimus” velvoitti hänet säännöllisiin huume- ja alkoholitesteihin. Haasteen mukaan Margera sai potkut positiivisen Adderall-testituloksen jälkeen, vaikka hän sanoo käyttäneensä reseptilääkettä jo 10 vuoden ajan keskittymishäiriönsä hoitoon.

Viime helmikuussa Margera julkaisi Instagramissa liudan huolestuttavia videoita, joissa hän väitti uuden Jackass-elokuvan varastaneen temppujaan ja pakottaneen hänet huumetesteihin.

Margeran, 42, elämä on ollut pitkään hurjassa syöksykierteessä. Hän on ravannut viimeisen vuosikymmenen ajan katkaisuhoidossa ja yrittänyt päästä eroon päihdeongelmistaan. Samaan aikaan hänen sosiaalinen mediansa on täyttynyt sekavista videoista, joissa hän on raivonnut humalassa ja esitellyt erikoista salakieltä.

Toissa syksynä Margera aneli apua ongelmiinsa julkkispsykologi Dr. Phililtä, jotta saisi viimein elämänsä kuntoon. Margera myönsi saaneensa hermoromahduksen ja halunneensa jopa tappaa itsensä.

Dr. Philin väliintulon jälkeen Margera sitoutui menemään pariksi kuukaudeksi katkaisuhoitoon. Hoitoa edelsi sekava ilta, jonka päätteeksi humalainen Margera riehui hienostohotellissa ja joutui putkaan. Margera vietti hoitolaitoksessa lopulta vain noin viikon ennen kuin hän repsahti jälleen juomaan.