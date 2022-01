Kauniit ja rohkeat alkoi 30 vuotta sitten – tv-pomo paljastaa, miksi sarjaa pidettiin ensin "epäsopivana " Suomeen

The Bold and the Beautiful saatiin Suomeen 30 vuotta sitten. Kauniit ja rohkeat -niminen sarja alkoi näkyä MTV:llä 20.1.1992.

MTV:n ohjelmajohtajana työskennellyt Jorma Sairanen muistelee elämäkertakirjassaan Daddy Cool – Kolme vuosikymmentä televisiomaailman huipulla (Teos, 2017), kuinka Kauniit ja rohkeat -saippuasarja saatiin Suomeen.

Vahingossa.

– Vaikka minua on kutsuttu mieheksi, joka hankki Kauniit ja rohkeat, totuus on vähemmän sankarillinen, Sairanen kertoo kirjassaan.

– Olin keskustellut amerikkalaisen päivittäin nähtävän saippuasarjan tuomisesta ohjelmistoon. Sellaisista oli paljon tarjontaa. Ohjelmat olivat halvalla tehtyjä ja Yhdysvalloissa niitä esitettiin nimenomaan päiväsaikaan. Kotirouvat katsoivat tällaista hömppää keittiön pikku telkkarista samalla ruokaa laittaen.

Sairanen korostaa, ettei edellisessä lausunnossa ole seksismiä, vaan ohjelmien tuotannossa oli hoksattu yksi seikka: kerronnan piti olla hidasta, ettei mitään mene ohi, vaikka välillä jättäisi tv:n yksin ja kävisi tarkistamassa ruoan kypsyysasteen.

Hunter Tylo (Taylor), Ronn Moss (Ridge), Adam Gregory (Thomas), Susan Flannery (Stephanie)

Sarjojen luonne oli myös riski.

– Mitä jos sellainen olisi liian hidasta tai tyhmää suomalaisille? Sairanen joutui pohtimaan.

Koska sarjaa piti esittää viisi jaksoa viikossa, sitä piti myös ostaa kerralla iso paketti.

Sally Spectra ( Darlene Conley)

Sairanen tapasi Amerikan-reissuillaan usein New World Entertainment -yhtiön myyjiä, jotka koettivat tuputtaa Kauniita ja rohkeita hänelle. Ja aina Sairanen ja kumppanit kieltäytyivät kustannuksiin vedoten.

Eräillä messuilla yhtiön edustajat olivat keksineet tempun, joka saattaisi muuttaa ostajien mielen: he ehdottivat, että meikkijätti Max Factor, joka omisti heidän firmansa, voisi lähteä sponsoroimaan sarjaa Suomessa, jotta se pääsisi alkuun.

Brooke ja Thomas

Max Factor liitettiin elokuvamaailmaan jo 1920-luvulla, sillä yrityksen perustaja Max Factor Senior teki elokuvien ensimmäisen meikkauksen vuonna 1914.

Kuuluisista näyttelijöistä, kuten Bette Davis ja Jean Harlow, tuli yrityksen kauneushoitoloiden vakioasiakkaita ja monet esiintyivät myös Max Factorin mainoksissa.

Yhteys elokuvamaailmaan on säilynyt tähän päivään saakka. Max Factorilla on jopa oma tähti Hollywoodin Walk of Famella.

Kauniit ja rohkeat vierailivat Suomessa vuonna 1994.

Mietintämyssy pysyi Sairasen päässä meikkijätin mukaantulosta huolimatta ja pokka piti myyjien suuntaan.

– Duubiot esitettiin myyjälle tietenkin erittäin raskaina, jotta hinta pysyisi alhaalla.

Lopulta idea esitettiin MTV-pomo Tauno Äijälälle ja kanavan markkinointiosastolle.

– Kysymyksiä herätti se, olisiko The Bold and the Beautiful sittenkään paras saippua Suomen oloihin. Minulla oli mielessä raha ja Max Factor -diilin suhteellinen riskittömyys, mutta kävimme sitten kierrättämään markkinointiosaston kesken kolmen sarjan kasetteja.

Jacob Young (Rick), Linsey Godfrey (Caroline), Heather Tom (Katie), Katherine Kelly Lang (Brooke), Terry Pheto (Dr Maponya)

Kilpailijoita oli kaksi: Young and Restless (Tunteita ja tuoksuja) sekä The Days of Our Lives (Päivien viemää).

Kasetteja katseltiin ja vertailtiin.

Lopulta valinta oli yksimielinen ja The Bold and the Beautiful alkoi Kauniit ja rohkeat nimisenä 20.1.1992.