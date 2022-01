Lily James yritti tavoitella Pamela Andersonia useita kertoja ennen kohusarjan kuvausten alkamista.

Pian päivänvalon näkevä kohusarja Pam & Tommy kertoo Pamela Andersonin ja Tommy Leen räiskyvästä suhteesta ja seksivideosta, joka lävähti yllättäen kaikkien katseltavaksi 90-luvulla.

Minisarjassa Andersonia näyttelee Hollywood-tähti Lily James ja hänen vastanäyttelijänään nähdään Sebastian Stan.

Tommy Leen on kerrottu odottavan innolla hänen elämänsä käänteistä kertovaa sarjaa, mutta Pamela Anderson ei lehtitietojen mukaan ole ohjelmasta yhtä innoissaan. Andersonia esittävä Lily James kertoo tuoreessa haastattelussa tavoitelleensa Baywatch-tähteä ennen ohjelman kuvauksia, mutta turhaan.

– Odotin kovasti, että hän olisi ollut mukana ohjelmanteossa. Toivon, että asiat olisivat menneet toisin, 32-vuotias James kommentoi Porter-lehdessä alkuviikosta.

Lily James ei saanut Pamela Andersonin tukea roolityöhönsä.

Jamesin mukaan hän yritti soittaa Andersonille lukuisia kertoja ennen kuvausten alkamista. Hän kertoo lähestyneensä Andersonia luodakseen roolihahmostaan mahdollisimman autenttisen kuvan katsojille. James kertoo haastattelussa, ettei ole koskaan paiskinut töitä niin kovasti kuin tämän tv-sarjan takia.

– Luin Andersonin kirjoittamia kirjoja ja hänen runojaan. Osaan ulkoa kaikki hänen haastattelunsa, James kertoo.

Lily Jamesin valinta Andersonin rooliin on herättänyt etukäteen hieman kummastusta. Tv-yleisön epäilykset pohjautuvat pitkälti siihen, että James on tullut tutuksi historiallisista pukudraamoista. Hän on aiemmin näytellyt muun muassa hittisarja Downton Abbeyssa ja Mamma Mia: Here we go again! -elokuvassa.

Lily James vuonna 2021.

Pamela Anderson vuonna 1989.

Nimeä Pam & Tommy kantava draamasarja saa ensi-iltansa kolmella jaksolla 2. helmikuuta Disney+ -palvelun Star-valikoimassa. Sen jälkeen uusi jakso tulee katsottavaksi joka viikko.

Minisarja keskittyy Leen ja Andersonin suhteen myrskyisimpään vaiheeseen, jolloin parin kotikutoinen seksivideo vuoti julkisuuteen 90-luvulla. Häämatkalla kuvatun seksivideon vuotaminen julki oli aikansa suurimpia skandaaleja ja on edelleen pienoinen mysteeri, miten video ylipäätänsä päätyi julkisuuteen.

