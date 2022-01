Huono suhde maailmankuuluun isään ajoi Emily in Paris -tähden vakaviin ongelmiin

Netflixin suosikkisarja Emily in Paris teki 32-vuotiaasta Lily Collinsista koko maailman tunteman näyttelijän.

Emily in Paris -sarjan ensimmäinen, vuonna 2020 julkaistu tuotantokausi oli maailmanlaajuinen menestys, ja Lily Collinsin näyttelemä amerikkalainen Emily Cooper nousi nopeasti muoti-ikoniksi, jonka merkkivaatteita ja luksuslaukkuja seurataan tarkoin.

Päähenkilö Emily työskentelee ranskalaisessa markkinointitoimistossa, rakastuu ystävänsä mieheen ja pukeutuu toinen toistaan upeimpiin muotiluomuksiin, kuten Marimekon Pikku Suomu -kuosiseen kesähattuun.

Lily Collins onkin täydellinen valinta päähenkilöksi, sillä muotiluomukset pääsevät oikeuksiinsa itsekin mallina työskennelleen kauniin näyttelijän päällä. Espanjalaislehti Glamour valitsi Lilyn vuoden kansainväliseksi malliksi vuonna 2007.

Vaikka Pariisiin sijoittuva sarja on saanut myös kritiikkiä siitä, että se antaa ranskalaisista itsekeskeisen kuvan, on se silti yksi suoratoistopalvelun katsotuimpia sarjoja. Joulukuussa Netflixiin ilmestynyt toinen tuotantokausi keikkuu Suomen Netflixin kymmenen katsotuimman listalla. Lily pokkasi roolistaan myös parhaan komedianäyttelijän Golden Globe -ehdokkuuden.

Englannissa syntynyt Lily Collins on brittiläisen laulajarumpali Phil Collinsin ja amerikkalaisen Jill Tavelmanin tytär. Vanhempiensa eron jälkeen Lily muutti 6-vuotiaana äitinsä kanssa Los Angelesiin ja opiskeli myöhemmin televisiojournalismia.

Vuonna 2017 hän kirjoitti nuoruusvuosistaan kirjan Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, jossa kertoi sairastuneensa opiskeluaikoinaan anoreksiaan. Samaa aihetta käsiteltiin myös Lilyn tähdittämässä Netflix-elokuvassa To the Bone (2017).

To the Bone -elokuvassa Lily esitti syömishäiriöistä Elleniä.

Lily kertoo kirjassaan, että hänen syömishäiriönsä ja muut mielenterveysongelmat johtuvat pitkälti ongelmallisesta isäsuhteesta, joka on johtanut vuosien terapiaan. Laulajaisä jäi Lilylle jo nuorena hyvin etäiseksi, sillä tämä oli aina töissä. Avioeron jälkeen isä muutti Sveitsiin eikä ole ollut juuri läsnä lapsensa elämässä.

Maanläheinen ja raikkaan positiivinen näyttelijä on tehnyt nuoresta iästään huolimatta pitkän uran elokuvien ja tv:n parissa.

Lily teki ensimmäinen roolinsa jo 2-vuotiaana BBC-sarjassa Growing Pains. Varsinainen elokuvadebyytti oli vuonna 2009 ilmestynyt kassamagneetti Elämä pelissä (The Blind Side), jossa hän näytteli Sandra Bullockin kanssa.

Lily Collins on näytellyt myös muun muassa elokuvissa Priest (2011), Kerro, kerro kuvastin (2012), Rakkauden oppitunti (2013), Love, Rosie (2014), Rules Don't Apply (Golden Globe -ehdokkuus vuonna 2016) ja kriitikoiden ylistämänä elokuvassa Mank (2020). Moni saattaa muistaa hänet myös BBC:n tv-sarjasta Les Misérables – Kurjat.

Yksi Lilyn tuoreimpia elokuvia on Dome Karukosken ohjaama, J. R. R. Tolkienin elämään perustuva Tolkien. Tolkienin Edith-vaimoa näyttelevä Lily hehkutti suomalaisohjaajaa MTV:lle.

Lily Collins Tolkien-ensi-illassa yhdessä Nicholas Houltin ja Dome Karukosken kanssa.

– Pidän todella hänen tavastaan tehdä töitä ja perehtyä elokuvan taustoihin. Karukoskella on uskomaton kyky heittäytyä ja innostua jokaisesta kohtauksesta. Hän levitti ympärilleen lämmintä energiaa, hän totesi.

Lily avioitui elokuvaohjaaja Charlie McDowellin kanssa Coloradossa viime syksynä. Lily on kertonut ihastuneensa myrkyllisen isäsuhteensa vuoksi aiemmin täysin vääränlaisiin miehiin. Nykyinen mies auttoi häntä paranemaan syömishäiriöstä.

Emily in Paris Netflixissä