Clive Swift tunnetaan kaikkialla pyrkyrirouvan tossun alla olevana aviomiehenä Pokka pitää -tv-sarjassa. Suosikkikomedia alkaa uusintana televisiossa.

Vähältä piti, ettei brittinäyttelijä Clive Swift (1936–2019) ottanut vastaan kuuluisinta rooliaan, josta hänet yhä nykyisin tunnetaan joka puolella.

Hän nimittäin epäröi ryhtyä Pokka pitää -komedian tossukka-aviomieheksi, Richard Bucketiksi.

Kun näyttelijä tajusi, että käsikirjoittajana oli Roy Clarke, jonka työt hän tunsi hyvin, hän pyörsi päänsä. Pokka pitää -sarjaa (1990–95) esitetään yhä uusintana lukuisissa maissa, ja se alkaa taas myös Suomessa TV1:n arkiaamuissa kahden jakson voimin perjantaina 14. tammikuuta.

– Se oli maailmanlaajuinen hitti ja antoi minulle erittäin hyvän eläkkeen, jollaista en olisi muuten saanutkaan, Clive Swift kiitteli Daily Expressin taannoisessa haastattelussa.

Pari pakoilee usein rouvan kiusallisia sukulaisia – kuten tässäkin.

Sarjassa hienostelevasti käyttäytyvä Hyacinth-vaimo on luonteeltaan niin päällekäyvä, että Richard-aviomies jää usein täysin jalkoihin rouvan tavoitellessa milloin mitäkin. Roolihenkilö ja Swift sekoitettiin monta kertaa oikeassa elämässä, kuten suosikkihahmojen kohdalla usein käy.

Swift sai väsymiseen saakka kuulla tuntemattomilta ihmisiltä avioliittoneuvoja, joissa kehotettiin pistämään pyrkyrivaimo kuriin.

The Guardianin muistokirjoituksen mukaan hän valitti aikoinaan jopa kuorma-autokuskien huutelevan hänelle punaisissa valoissa:

– Mikset jo jätä sitä vanhaa lehmää?

Herkullisen Hyacinth-roolin näytteli Patricia Routledge, joka on nykyään 92-vuotias. Vastoin yleisön kenties omaksumaa käsitystä Clive Swift piti vastanäyttelijästään hyvin paljon.

– Patricia ja minä tulimme toimeen erittäin hyvin. Hän on kotoisin Birkenheadista, joka ei ole kaukana sieltä, missä minä olen syntynyt. Patricia on musikaalinen kuten minäkin, hän soittaa pianoa. Hän oli minua kohtaan aina hyvin lojaali Swift sanoi Daily Expressille.

– Richard on mies, jota täytyy hallita, määritteli Patricia Routledge.

Routledge itse määritteli vuonna 2017 Tv-lehden haastattelussa Richard Bucketia seuraavasti:

– Richard on mies, jota täytyy hallita. On paljon sellaisia miehiä, joilla on voimakastahtoinen vaimo. Hyacinth valmisti Richardille ateriat ja piti huolta, että hän oli hyvin pukeutunut.

Pukeutuminen onkin Hyacinthille komediasarjassa niin tärkeää, että Richard-parka joutuu vetämään ylleen milloin merikapteenin vermeet, milloin pastellisävyisen golfasun tilanteen niin vaatiessa – ainakin rouvan mielestä.

Pahinta on autossa, jossa Hyacinth hokee koko ajan kuskina toimivalle Richardille mitä pitää varoa ja mistä kääntyä, ja näin ajetaan usein harhaan.

Käsikirjoituksesta ei käynyt ilmi, missä pari oli tavannut, joten näyttelijät miettivät sen itse.

– Päätimme, että he tapasivat iltakurssilla, jossa he opiskelivat kirjallisuutta. Heitä kiinnosti näytelmäkirjailija Sheridan, minkä takia he nimesivät poikansa Sheridaniksi, Routledge kertoi Tv-lehdelle.

Hyacint odottelee hienoin postimerkein varustettua kirjettä, Richard koettaa turhaan saada vaimoaan takaisin sisään.

Clive Swift oli todellisessa elämässä 15 vuotta naimisissa kirjailija Margaret Drabblen kanssa 1960–1975. He saivat kolme lasta, Joen, Adamin ja Rebeccan. Lapsenlapsia on neljä. Myös Clive Swiftin veli David (1931–2016) oli näyttelijä.

Vuonna 1960 Clive Swift liittyi maineikkaaseen Royal Shakespeare Companyyn, jossa hän viihtyi 8 vuotta. Sen jälkeen hän työskenteli tv:ssä ja edelleen teatterinäyttämöillä.

Lisäksi hän sävelsi ja sanoitti omia lauluja. Hän teki myös kiertueita, joilla esitti kappaleitaan.

Swift tunnettiin vaatimattomana ja luotettavana kollegana, joka kirjoitti näyttelemisestä kaksi opaskirjaa: The Job of Acting (1976) ja The Performing World of the Actor (1981). Hän oli mukana perustamassa Lontooseen Actors Centreä 1979.

Swift uskoi, että työttömyys on näyttelijälle silloin tällöin tarpeen, jotta hän voisi saada uusia ideoita ja ajatella raikkaasti. Itse hän ei kuitenkaan kokenut kovin usein työttömyyttä, sillä eteen osui myös elokuvaosia. Hänen viimeiseksi roolityökseen jäi vierailu tv-sarjassa Midsomerin murhat 2017.

Clive Swift kuoli 82-vuotiaana helmikuussa 2019 lyhyen sairauden jälkeen. BBC Newsin mukaan Patricia Routledge ilmaisi suuren surunsa kollegan poismenon johdosta ja kommentoi:

– Clivella oli laaja kokemus, ja hän oli taitava ja kekseliäs näyttelijä, niin kuin hänen menestyksensä uralla osoittaa.

