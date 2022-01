Tällainen on uusi rikossarja, jota kuvataan parhaillaan Oulussa – Amira Khalifa tutkii murhaa Perämeren saaristossa

Oulun seudulla kuvataan taas uutta rikossarjaa, jossa etelästä tuleva poliisi etsii murhaajaa pienestä kyläyhteisöstä.

Perämeren saaressa sijaitsevassa pienessä kalastajakylässä murhataan teini-ikäinen poika. Todisteiden ja yhteisön yleisen mielipiteen osoittaessa kiusattuun Johannaan, on hänen todistettava syyttömyytensä kaikille, myös murhaa tutkivalle poliisille.

Vantaalta pohjoiseen saapunut poliisi katsoo pienen yhteisön tapahtumia ja ihmisiä ulkopuolisen silmin. Roolia näyttelevä Amira Khalifa on ihastunut kuvauspaikkojen luontoon ja valoon.

– Odotan vapaapäivää, että pääsen hiihtämään. Tulossa on jännittävä sarja. Roolihahmoni on ajattelijatyyppi, jonka työn taustalla vaikuttavat oman elämän taakat, hän kertoo.

Kuusiosaista sarjaa kuvataan Oulun seudulla. Se nähdään Elisa Viihde Viaplayssa vuoden 2023 lopulla

Khalifa valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2001. Parinkymmenen vuoden ajan hän on tehnyt vapaana taiteilijana rooleja niin teattereissa kuin televisiossa.

Hän on tuttu muun muassa MTV3:n Nymfit-fantasiasarjasta, Ylen Uusi päivä -draamakomediasarjasta ja Nelonen Median Ihon alla-sarjasta. Viime vuonna Khalifa oli mukana Ylessä esitetyssä Pala sydämestä -draamasarjassa.

47-vuotiaan näyttelijän mukaan töitä on riittänyt parinkymmenen vuoden aikana vaihtelevasti.

– Viimeiset pari vuotta on ollut hyvä meininki. Töitä on ollut enemmän kuin koskaan. Ihmiset haluavat katsoa koronan aikana pitkiä sarjoja ja he odottavat innokkaasti niiden uusia kausia.

Korvessa kulkevi on Jussi Hiltusen (Ivalo, Sorjonen) ohjaama kuusiosainen jännitysdraama, jota kuvataan parhaillaan Oulun seudulla.

Whatevergroup Oy:n tuottaman sarjan tapahtumat sijoittuvat Pohjois-Suomeen ja saaristoon. Lopputulos on yleisön nähtävissä Elisa Viihde Viaplayssa vuoden 2023 lopulla.

Yhtenä kuvauspaikkana on Haukiputaalla sijaitseva Parkumäen koulu.

Korvessa kulkevin ovat käsikirjoittaneet Aleksi Puranen (Hevireissu), Antti Kairakari ja Oona Haapaniemi (Häräntappoase). Keskeisissä rooleissa nähdään muun muassa Olivia Ainali (Sorjonen), Saimi Kahri, Jacob Öhrman, Dennis Nylund (Putous-voittaja 2021) ja lukuisista näyttelijäsuorituksistaan tuttu Matti Onnismaa.

Sarjaa kuvataan joulukuusta 2021 helmikuuhun 2022 ainakin Haukiputaalla, Tyrnävällä ja Oulunsalossa.

– Sarjan tapahtumat sijoittuvat pieneen yhteisöön Perämeren saaristossa, mutta sen universaalit teemat ulkopuolisuuden kokemuksesta koskettavat kaikkialla. Sarjalla onkin jo myös kansainvälinen levittäjä, kommentoi Elisan sisältöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela.

Pohjoisen eksotiikka kiinnostaa tv-katsojia Suomen lisäksi ulkomailla.

Kalastajakylässä tapahtuvan draaman teemoina ovat kiusaaminen ja pienen yhteisön sisäiset jännitteet.

Persoonallisia kuvauspaikkoja on löydetty esimerkiksi Kellon Kiviniemen satamasta ja Oulunsalon lauttarannasta.

– Sarjan teemat ovat ajankohtaisia aiheita sekä kotimaisen että ulkomaisen yleisön näkökulmasta, kertoo sarjan tuottaja Antti Kaarlela.

Korvessa kulkevi -sarjan kansainvälisestä jakelusta vastaa hollantilainen Dutch Features ja se on toteutettu yhteistyössä Handmade films in Norwegian woods -tuotantoyhtiön, Business Finlandin, Business Oulun sekä Suomen elokuvasäätiön kanssa.