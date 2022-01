Seksiä Temptation Islandilla harrastanut varattu Eetu selittelee käytöstään – uskoo löytäneensä syyn pettämiselleen

Varattu Eetu ilmaisee löytäneensä syyn syrjähypylleen.

Viime viikolla Temptation Islandilla kuohui, kun varattu Eetu rikkoi parisuhteensa rajat ja päätyi harrastamaan seksiä sinkku-Essin kanssa.

Kuten arvata saattaa, Eetun ja sinkku-Essin hellät hetket nousevat molemmilla villoilla päivän suurimmaksi puheenaiheeksi.

Tulevassa jaksossa varatut Viivi ja Siiri kertovat sinkkumiehille Eetun puolison Julian saaneen tietää iltanuotiolla, että Eetu on langennut viettelykseen ja päätynyt harrastamaan seksiä toisen naisen kanssa.

– Noista Jullen videoista aivot lyö aivan tyhjää. Toi on jotain aivan järkyttävää. Ihan sanattomaksi vetää, Viivi kuvailee iltanuotiovideota.

– Siellä oli pussailua tosi paljon, ja Eetu oli pussannut jotain toosaan tai ihan johonkin siihen viereen. Sit tuli se kolmas video ja ne pani siinä, Siiri selventää villalla tilannetta.

Myös miesten villalla arvuutellaan, miten Julia on reagoinut Eetun ja sinkku-Essin peiton heilutukseen.

– Miten sä Eetu luulet, että Julia on reagoinut sun videoon? sinkku-Juulia tiedustelee.

– Sanotaan näin, et jos mä tuolla pihalla olisin, niin multa lähtis pää irti, Eetu vastaa.

Julia murtui iltanuotiolla nähdessään videon kumppaninsa pettämisestä.

Varatut saavat pienen irtioton, kun he suuntaavat vesille katamaraanin kyydissä. Julian ja Eetun parisuhteen tilannetta puidaan molemmilla veneillä.

– Ootko pystynyt yhtään ajattelemaan positiivisesti tätä tilannetta? Siiri kysyy Julialta.

Julia toteaa olevan onni onnettomuudessa, että hän sai tietää Eetun pettämisestä nyt, eikä vasta kotiin palattuaan.

– Parempi täällä kuin ulkomaailmassa, Julia pohtii.

– Ulkomaailmassa ei ois välttämättä tullut ikinä ilmi, Siiri komppaa.

Eetu puolestaan kertoo Valtterille ja Janille, ettei oikein itsekään tiedä, onko hänen ja Julian suhde nyt ohi.

– Oot sä miettinyt, mitä sä tunnet nyt, kun se on ohi? Valtteri kysyy Eetulta hänen ja Julian suhteesta.

– Niin, jos se on ohi, Jani tarkentaa.

– Tällä hetkellä en hirveesti tunne mitään, mut seuraava iltanuotio, kun näkee toisen reaktion tähän asiaan, niin se voi herättää aika paljon fiiliksiä, Eetu pohtii.

Eetu pui tilannetta miesten kanssa ja uskoo löytäneensä selityksen sille, miksi päätyi pettämään puolisoaan.

– Mikä teidän jätkien mielipide on siihen, että edettiinkö me Julian kanssa liian nopeasti tässä hommassa, minkä takia se saattaa näin kaatua? Me ruvettiin seurustelemaan, siitä ihan hetki ja muutetaan yhteen ja hommataan koira, Eetu mietiskelee.

– Kauanko te ootte ollu yhdessä, vuoden? Jani kysyy.

– Vuoden ja nyt leikitään jo perhettä, Eetu sanoo.

Eetu toteaa kameroille tulleensa siihen lopputulokseen, että hänen ja Julian suhde edennyt aivan liian nopeasti.

– Tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että mä ja Julia tehtiin asiat liian nopeasti. Ois voinut hetken aikaa odotella ja miettiä, et onko oikeasti oikea hetki.

