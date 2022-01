Squid Game -sarjan katsojasuosikki voitti Golden Globen – historiallinen saavutus

Eteläkorealainen Oh Yeong-su palkittiin Golden Globe -gaalassa.

Netflix-hitti Squid Gamen näyttelijä Oh Yeong-su on voittanut Golden Globe -palkinnon. 77-vuotias konkarinäyttelijä esitti sarjassa vanhaa herraa, pelaaja 001:stä eli Oh Il-Namia. Hänet palkittiin parhaasta tv-tuotannon miessivuosasta.

Kyseessä on varsin merkittävä saavutus, sillä hän on ensimmäinen Golden Globen voittanut korealainen.

– Tuntuu kuin leijuisin ilmassa. Tulee tunne, että täytyy rauhoittua ja saada ajatukset kasaan, näyttelijä kuvaili palkinnon julistamisen jälkeen maanantaina.

– Minun on vaikea käsitellä sitä puhelujen ja viestien määrää, mitä olen saanut.

Samassa kategoriassa pystiä havittelivat Succession-elokuvan tähti Kieran Culkin, The Morning Show -ohjelman Billy Drudup ja Mark Duplass sekä Ted Lasso -sarjan Brett Goldstein.

Oh Yeong-su näytteli pelaaja numero 001:stä.

Yeong-su nousi maailmanmaineeseen silmänräpäyksessä sen jälkeen, kun Squid Game julkaistiin Netflixissä 17. syyskuuta. Pelaaja numero 001 vaikutti alkuun hauraalta, mutta hän osoittautuikin todella taidokkaaksi lasten pihapeleissä.

Yeong-su kertoi lokakuussa kuulumisiaan suositussa korealaisessa keskusteluohjelmassa koomikko Yoo Jae-sukille. Soompi-sivuston mukaan Yeong-su vaikutti elävän jalat tukevasti maan pinnalla satumaisesta menestyksestä huolimatta.

Näyttelijälle on tulvinut rahakkaita mainosdiiliehdotuksia. Yhdessä mainoskosiskelussa miestä pyydettiin muun muassa mainostamaan friteerattua kanaa. Yeong-su on järjestelmällisesti kieltäytynyt ehdotuksista.

Yeong-sun ura on ollut upea jo kauan ennen Squid Game -menestystä.

Lokakuussa 1944 syntynyt mies aloitti näyttelemisen 60-luvulla teatterissa. Ansioluettelosta löytyy yhteensä yli kaksisataa produktiota, näytelmää, tv-ohjelmaa ja elokuvaa. Hän on esiintynyt Albert Camus’n, Goethen ja Shakespearen näytelmissä.

Yeong-su oli Squid Gamen kuvauksien ainoa vanhempi näyttelijä. Se tuotti omat haasteensa tekemiseen.

– Kun olin heidän joukossaan, yritin ihan liikaa esittää nuorekasta, jotta voisin olla mukana heidän energiassaan.

Lopuksi Yeong-su kertoi omasta elämänfilosofiastaan todeten, ettei hänellä ole enää suuria kunnianhimoisia ajatuksia.

– Olen saavuttanut paljon elämässäni. Nyt haluan jättää ne asiat taakseni. Selittääkseni asian yksinkertaisesti: kun menet vuorelle ja näet maassa kukan, nuorena haluat poimia sen ja pitää sen itselläsi. Minun iässäni jätät sen juuri siihen missä se on ihan vain, jotta voit tulla takaisin ja ihailla sitä uudestaan. Se toimii samalla tavoin elämän kanssa. Antaa asioiden olla. Se ei ole helppoa.