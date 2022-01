The Voice of Finlandin uudet kilpailijat julki: mukana tosi-tv-sarjasta tuttu kasvo

Tammikuussa alkavan laulukilpailun osallistujat on julkaistu.

The Voice of Finlandin 11. kausi alkaa 28. tammikuuta. Uudella kaudella punaiseen tuoliin tekee tauon jälkeen paluun Anna Puu, ja mukana ovat edelliseltä kaudelta tutut tähtivalmentajat Maija Vilkkumaa, Juha Tapio sekä tuplatuolilaiset Sipe Santapukki ja Toni Wirtanen.

Tällä kertaa lavalle nousevat muun muassa postinjakaja, aivoterveyden asiantuntija, oopperalaulaja, rekkakuski, personal trainer, siivooja, musiikinopettaja, karaokeisäntä, ammattimuusikko sekä hiusmuotoilija. Mukana kisaamassa ovat myös Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu Julia Tervo sekä Talentissa nähty Kelly Draffan.

Julia Tervo, 24, Tampere

Julia Tervo

Julia on koulutukseltaan järjestyksenvalvoja, mutta työskentelee nykyisin baarimikkona. Julian saattavat monet muistaa Temptation Island Suomen 9. kaudelta, jolloin hän osallistui ohjelmaan yhdessä silloisen poikaystävänsä kanssa. Kiinnostus musiikin harrastamiseen alkoi Julialla 3. luokalla, kun hän pääsi musiikkiluokalle.

Kelly Draffan, 19, Turku

Kelly Draffan

Kelly työskentelee ruokakaupassa. Hän on esiintynyt ala-asteesta asti koulunsa erilaisissa kykykilpailuissa sekä juhlissa. Kelly kertoo laulaneensa yhtä pitkään kuin on osannut puhua. Kelly oli mukana 10-vuotiaana The Voice Kidsin ensimmäisellä kaudelle ja käänsi Ääni ratkaisee -vaiheessa kaikkien valmentajien tuolit. Hänet on nähty kisaamassa myös Talent Suomessa.

Lee Thomas, 40, Helsinki

Lee Thomas

Lee on ammatiltaan katu- ja baariesiintyjä. Hän harrastaa kickboxingia sekä kirjojen ja biisien kirjoittamista. Musiikkiharrastus alkoi hänen löydettyään isänsä vanhan vinyylikokoelman. Kuunneltuaan Led Zeppeliniä Lee päätti alkaa rokkistaraksi. Lee kertoo uhranneensa kaiken musiikin vuoksi ja toivookin The Voice of Finlandin muuttavan hänen elämänsä.

Ksenia Wirpi, 34, Helsinki

Ksenia Wirpi

Ksenia on kotoisin Pietarista, mutta muutti Suomeen löydettyään täältä rakkauden. Hän on ammatiltaan laulaja sekä laulunopettaja ja on tehnyt Venäjällä uraa mm. esiintymällä musikaaleissa. Ksenian suuri unelma on päästä laulamaan yhdessä Robin Packalenin kanssa. Ksenia kertoo, että alun perin hänestä piti tulla loistava pianisti, mutta jokin meni “mönkään” ja hänestä tulikin laulaja.

Sussu Erkinheimo, 37, Laihia

Sussu Erkinheimo

Sussu työskentelee lastenkodissa ja harrastaa intohimoisesti laulamista. Omien sanojensa mukaan muut harrastukset eivät häntä kiinnosta. Sussu aloitti musiikkiharrastuksensa ensin lapsikuorossa ja sen jälkeen hän aloitti pianon sekä viulun soiton. Sussu kertoo suhtautuvansa musiikkiin jopa pakkomielteisesti.

Colin Hartley, 55, Tampere

Colin Hartley

Colin on alun perin kotoisin Englannista. Elämänsä aikana hän on ehtinyt kokeilla monia eri ammatteja. Hän on ajanut pakettiautoa Italiassa, tehnyt managerointia musiikkikeikoilla sekä työskennellyt pellenä. Colin on keikkaillut yhdessä poikansa kanssa jo kymmenen vuoden ajan ja kertoo tehneensä jopa 50–200 keikkaa vuodessa.

The Voice of Finlandin juontavat Heikki Paasonen ja Elina Kottonen.

Tässä ovat kaikki vuoden 2022 The Voice of Finland -kilpailijat Alakärppä Eemil, 26, Oulu Aliu Argjenda,16, Tuusula Anna Good, 44, Jyväskylä Anttila Sini, 26, Hämeenlinna Aromaa Aleksi, 38, Hämeenlinna Aunola Juha, 55, Mäntsälä Bella May, 22, Helsinki Bergius Inari, 29, Helsinki Boucht Ida, 35, Helsinki Buks Teresa, 19, Oulu Da Conceicao Claudia, 30, Tampere Dahlqvist Johanna, 32, Helsinki Dawkins David, 25, Helsinki Draffan Kelly, 19, Turku Ekman Joni, 39, Kontiolahti Erkinheimo Sussu, 37, Laihia Gandi Moenthe, 33, Espoo Gonzalez Raimundo, 37, Helsinki Harmia Zacharias, 31, Helsinki Hartley Colin, 55, Tampere Heikkilä Annika, 21, Jyväskylä Henttonen Anniina, 16, Turenki Hietanen Sabrin, 25, Jyväskylä Hildén Vili, 24, Sysmä Hirvonen Vesa, 36, Joensuu Ingman Melanie, 25, Sipoo Johan Mikael, 32, Kuopio Jokela Vertti, 20, Reisjärvi Jormanainen Jenna, 26, Riihimäki Jufa Samuel, 19, Joensuu Junttanen Matleena, 26, Tampere Juntunen Elmeri, 17, Jyväskylä Jussila Nina, 35, Vähäkyrö Kaiser Anna-Reeta, 46, Seinäjoki Kallioinen Ida, 20, Uusikaupunki Karlsson Jessica, 30, Helsinki Karppinen Tuomo, 47, Lahti Karvonen Heidi, 32, Turku Knox Aaron, 27, Helsinki Koivisto Elsa, 20, Turku Korkia-Aho Simodeus, 55, Kokkola Koskela Olli, 49, Helsinki Koskinen Emilia, 30, Kokemäki Kupiainen Siiri, 17, Vihti Kytöharju Susanna, 18, Tampere Kämppi Hetafiia, 32, Ylistaro Laapotti Paavo, 26, Loimaa Laiho Samu, 38, Espoo Laurén Adele, 24, Tampere Lehtimäki Manu, 20, Turku Lela Phiphia, 29, Helsinki Leppänen Roosa-Maria, 28, Turku Lindberg Sonja, 21, Espoo Lindeman Taisto, 29, Hyvinkää Lintunen Pyry, 30, Järvenpää Lipponen Pia, 30, Oulu Lundström Keira, 16, Kirkkonummi Löf Petter, 36, Pietarsaari Marku Mervi, 50, Sastamala Maslov Väinö, 20, Kitee Mason Daniel, 34, Helsinki Mattila Aliina, 21, Jyväskylä Mero Aino, 29, Oulu Mikkonen Henry, 49, Nilsiä Mikkonen Linda, 24, Nurmijärvi Muttonen Silja, 19, Hämeenlinna Mäkelä Aino, 21, Vantaa Mäkelä Sanna, 29, Akaa Niemistö Heidi, 26, Lahti Nyberg Emil, 28, Turku Ojala Hanne-Reetta, 28, Aitoo Ojanen Onni-Vilhelm, 26, Helsinki Olga Wilhelmiina, 38, Jyväskylä Olli Alexander, 32, Helsinki Owusu Daniela, 17, Helsinki Paadar Anna-Maria, 42, Lappeenranta Paakkanen Kalle, 49, Helsinki Paakkarinen Milja, 26, Jyväskylä Paglicawan Jay Bell, 25, Vantaa Palmroth Tino, 26, Tampere Pelkonen Emilia, 21, Oulu Peltomäki Sanna, 21, Tampere Penttilä Maarit, 45, Oulainen Pesheva Anastasia, 19, Lappeenranta Piccinini Simone, 28, Lahti Reilin Sanni, 31, Helsinki Riikonen Myy, 16, Vesilahti Rinta-aho Johanna, 38, Virrat Salim Simo, 29, Kuopio Selander Jari, 42, Hämeenlinna Shiberu Martta, 38, Helsinki Siidorow Linda, 33, Helsinki Stråhlman Rebecka, 32, Porvoo Tervo Julia, 24, Tampere Thomas Lee, 40, Helsinki Toivonen Jere, 46, Turku Tsarikova Natalia, 32, Espoo Tukiainen Emilia, 24, Helsinki Tuominen Livia, 34, Turku Uusi-Illikainen Veera, 23, Liminka Valjakka Hanna, 45, Mikkeli Valkola Roosa, 23, Oulu Vilja-Maria, 33, Helsinki Wazeen Hazze, 53, Helsinki Weckström Anni, 19, Helsinki Wenttola Viljami, 31, Tampere Wikholm Susanna, 23, Helsinki Wirpi Ksenia, 34, Helsinki

The Voice of Finlandin yhdestoista kausi nähdään Nelosella ja Ruudussa perjantaisin ja sunnuntaisin alkaen perjantaina 28.1. klo 20.

The Voice of Finland: World Vision huhtikuussa Nelosella ja Ruudussa.

