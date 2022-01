Näyttelijä Michaela Jaé Rodriguez teki historiaa – palkittiin Golden Globella ensimmäisenä transsukupuolisena

Pose-tv-sarjasta tuttu tähti pokkasi parhaan näyttelijän palkinnon televisio-ohjelmien kategoriassa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Michaela Jaé Rodriguez, 31, teki historiaa näyttelijäntaidoillaan, kun hänet palkittiin Golden Globe -gaalassa tiettävästi ensimmäisenä transsukupuolisena henkilönä koko palkinnon historiassa. Golden Globeja on jaettu jo vuodesta 1944.

Rodriguez palkittiin television parhaasta naispääosasta draamasarjassa Pose. Rodriguez esittää Netflix-sarjassa hiv-positiivista äitihahmoa Blanca Evangelistaa.

Näyttelijä iloitsi Golden Globe -menestyksestään Instagramissa. Hän omisti kirjoituksensa LGBTQIA-yhteisöön kuuluville nuorille.

– Vau, mikä mieletön syntymäpäivälahja! Kiitos! Tämä on se ovi, joka avaa muita ovia monille nuorille lahjakkuuksille. Nyt he näkevät, mikä kaikki on mahdollista.

– He näkevät, kuinka nuori musta latinotyttö New Jerseyn Newarkista, jolla on unelma, voi muuttaa ihmisten mielipiteitä rakkaudella. Rakkaus voittaa, Rodriguez liputtaa tuoreessa somejulkaisussaan.

Rodriguezin somepäivitys keräsi nopeasti satoja tuhansia tykkäyksiä ja kuvan kommentiessa monet hehkuttivat palkinnon menneen täysin oikeaan osoitteeseen.

– Onnea, sinä todella ansaitset tämän, eräs tiivisti.

Michaela Jaé Rodriguez tunnetaan näyttelijäntaitojensa lisäksi myös laululahjoistaan.

Tämän vuoden Golden Globe -gaala järjestettiin poikkeuksellisesti suljettujen ovien takana, eikä tapahtumaa näytetty tavalliseen tapaan televisiosta.

Poikkeusjärjestely johtuu kohusta, jonka mukaan gaalaan voittajista päättävän Hollywood Foreign Press Associationin (HFPA) toiminnassa olisi eettisiä ongelmia.

Alle satajäseninen viihdetoimittajien yhdistys on saanut runsaasti kritiikkiä sen salatusta jäsenistöpolitiikasta, rahankäytöstä ja eduista, joiden nähdään vaikuttavan Golden Globe -palkintovalintoihin.

Los Angeles Timesin vuosi sitten julkaisemassa artikkelissa paljastettiin, ettei palkinnoissa päättävässä elimessä ole mukana ainuttakaan mustaa ihmistä, vaan yhdistys koostuu pitkälti yhtä ja samaa yhteiskuntaluokkaa ja etnistä taustaa edustavista henkilöistä.

HFPA:n pitkäaikainen yhteistyökumppani, yhdysvaltalainen tv-kanava NBC ilmoitti jo toukokuussa, että se ei näyttää gaalaa tänä vuonna. Tv-kanavan päätöstä on pidetty erityisen radikaalina, sillä NBC on lähettänyt gaalan suorana vuodesta 1996 lähtien.

Samasta syystä nimekkäät näyttelijät toistensa perään kieltäytyivät osallistumasta sunnuntain juhlaan, jossa ei nähty punaista mattoa eikä yleisöä, vaan koko historiallinen gaala jäi vaisuksi hyväntekeväisyystilaisuudeksi.

Asiasta uutisoivat muun muassa Glamour ja Los Angeles Times.