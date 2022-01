Sara Sieppi luuli lähtevänsä ihanalle aurinkolomalle, mutta totuus oli toinen – uutuussarjan karut olosuhteet iskivät välittömästi vasten kasvoja

Sara Sieppi tekee paluun seikkailurealityjen maailmaan 21. tammikuuta starttaavassa Olen julkkis... päästäkää minut pois! -ohjelmassa.

Sara Sieppi on yksi tammikuussa starttaavan uutuusrealityn osallistujista.

Yksi MTV3-kanavan tämän kevään suursatsauksista tärähtää ruutuihin vajaan parin viikon kuluttua, kun uutuusreality Olen julkkis... päästäkää minut pois! käynnistyy kanavalla lauantaina 21. tammikuuta. Ohjelmassa joukko julkisuudesta tuttuja suomalaisia lähetetään viidakkoon, missä heitä odottaa armottomat leiriolosuhteet sekä erilaiset tehtävät ja koettelemukset.

Lue lisää: Tässä ovat MTV:n uuden jättisatsauksen tähdet: Sara Sieppi, Antonio Flores ja Satu Silvo armottomissa olosuhteissa

Yksi Argentiinan viidakkoon lokakuussa matkanneista suomalaistähdistä oli vuoden 2011 Miss Suomena ja menestyneenä somealan yrittäjänä tunnettu Sara Sieppi. Erilaiset realityohjelmat ovat Siepille tuttua kauraa, sillä vuosien varrella hänet on nähty niin Big Brotherissa, Viidakon tähtösissä kuin Selviytyjissäkin.

Selviytyjien jälkeen kului kuitenkin kaksi vuotta, ennen kuin Sieppi suostui jälleen lähtemään mukaan tosi-tv-ohjelmaan. Syy oli yksinkertainen: Sieppi kaipasi lomaa ja lähteminen viidakkoon täysin eristyksiin ulkomaailmasta kiehtoi häntä.

– Kaipasin irtiottoa hektisestä arjesta ja siitä omasta luurista. Jos olisin lähtenyt vaan itsekseni lomalle, niin se ei ehkä olisi ollut aivan sitä, mitä kaipasin. Mua on aina kiinnostaneet tällaiset formaatit, missä oma elämä lähtee ikään kuin pois ja sut pakotetaan pois sieltä omasta kuplasta, IS:n puhelimitse tavoittama Sieppi valottaa syitään ohjelmaan lähtemiselle.

– Mutta kävin kyllä aikamoista kamppailua itseni kanssa ja peruinkin osallistumiseni jo kertaalleen, koska en ole tehnyt tällaista pitkään aikaan. Tämä oli aika jännittävä juttu itselle, joten sen vuoksi mietin tätä pitkään, hän paljastaa.

Sara Sieppi on nähty vuosien varrella lukuisissa realityohjelmissa.

Olen julkkis...päästäkää minut pois! on suosittu formaatti etenkin Britanniassa, mutta Suomessa ohjelmaa ei ole aikaisemmin tehty. Siepillä ei siis ollut varsinaisesti käsitystä siitä, mihin hän oikein oli lähtemässä.

– Tein tietoisen valinnan, etten katso muissa maissa kuvattuja jaksoja. Halusin lähteä puhtaalta pöydältä. Mutta jälkikäteen mietittynä olisin voinut muutaman jakson katsoa, niin olisin tiennyt, mihin oikein olen lähdössä ja olisin voinut valmistautua henkisesti, hän naurahtaa.

Vaikka Siepille on Selviytyjien ja Viidakon tähtösten myötä kertynyt kokemusta karusta leirielämästä, yllättivät ohjelman olosuhteet hänet täysin. Kyseessä ei tosiaan ollut lomamatka, vaikka Sieppi jossakin vaiheessa erehtyikin niin luulemaan.

– Lähdin sinne ihan lomalle. Ajattelin, että siellä voin ottaa aurinkoa ja nauttia elämästä. Ei ole mitään kieroilua tai pelejä, eikä tarvitsisi miettiä mitään. Mutta kun meidät vietiin sinne keskelle viidakkoa tajusin, ettei täällä olekaan aurinkorantaa vaan hyttysiä, käärmeitä ja vaikka mitä. Todellisuus iski aika nopeasti vasten kasvoja, ettei tämä ehkä olekaan aurinkoloma, Sieppi kertoo nauraen.

– Leirielämä oli todella raffia. Olosuhteet olivat karut, eikä siellä ollut mitään tekemistä. Tunteet menivät laidasta laitaan. Ensin oli todella kivaa, sitten aivan paskaa. Se oli kokemuksena erittäin rankka ja haastava. Olin paljon oman mukavuusalueeni ulkopuolella, hän jatkaa.

Kuten sanottua, Siepin arki kotona Helsingissä on hyvin hektistä. Elämää rytmittävät työt sosiaalisen median ja erilaisten siihen liittyvien projektien parissa. Viidakossa Siepille jopa karuja olosuhteita vaikeammaksi osoittautuikin lopulta tekemisen puute. Formaatin luonteeseen kuuluu, ettei esimerkiksi kilpailuihin tai haasteisiin pääse osallistumaan päiväkausiin.

– Saatoimme olla leirissä kolme päivää putkeen ilman yhtäkään tehtävää. Se tekemättömyys oli itselleni vaikeita. Mua harvoin jos koskaan ahdistaa mitkään asiat mun elämässä, mutta tuolla ahdisti. Olo oli flegmaattinen ja tuntui, että aivot eivät toimineet samalla tavalla etkä ollut lainkaan sosiaalinen, Sieppi selittää.

Viidakkoon matkasi yhteensä viisitoista julkisuudesta tuttua suomalaista.

Siepin ohella ohjelmassa nähdään muun muassa Satu Silvo, Kyösti Mäkimattila, Jaakko Parkkali ja Antonio Flores. Kanssakilpailijoistaan Sieppi tunsi entuudestaan ainoastaan Sini Sabotagen, Heidi Sohlbergin sekä Esko Eerikäisen. Rankkojen olosuhteiden keskellä porukka hitsautui kuitenkin nopeasti yhteen.

– Meitä oli kattava joukko erilaisia persoonia, eri ikäpolvista ja elämäntilanteista. Olimme todella erilaisia, mikä teki tästä myös mielenkiintoista. Matkan varrella heitä oppi tuntemaan enemmän ja varmasti kaikki jollakin tavalla yllättivät toinen toisensa, Sieppi pohtii.

– Leirissä ollessa meitä yhdistivät myös siihen liittyvät haasteet. Meistä kaikille pahin vihollinen oli varmaan oma itsensä. Vaikka Suomessakin on vastoinkäymisiä, ei niitä tarvitse käydä läpi, koska koko ajan on tekemistä ja ulkopuolisia ärsykkeitä. Omien rutiinien keskellä negatiivisia asioita ei tarvitse miettiä samalla tavalla kuin viidakossa, missä omat tunteet on pakko käydä läpi, hän jatkaa.

Lue lisää: Maailmalla huippusuosittu tosi-tv-ohjelma saapuu Suomeen – julkkikset viedään äärimmäisiin olosuhteisiin

Ohjelman alkamista Sieppi myöntää jännittävänsä. Jännitystä lisää se, ettei Sieppiä ole nähty realityohjelmissa yli kahteen vuoteen. Toki hänen elämäänsä on seurattu muun muassa Iholla-sarjassa, mutta siinä missä kyseisessä formaatissa kamera pysyttelee visusti Siepin omissa käsissä, oli hän viidakossa täysin olosuhteiden armoilla.

– Kyllä se aina hirvittää. Se leirielämä oli tosi rankkaa ja monella ihmisellä oli oikeasti tosi paha olla siellä. Toisaalta siellä oli kuitenkin sitä hauskuutta, mistä kiitos kuuluu Aku Hirviniemelle ja Janne Katajalle. Yhtään ei ole tietoa siitä, miltä tämä tulee näyttämään televisiossa. Iholla-sarjassa kuvasin omaa elämää, mutta tuolla viidakossa olin hyvin kaukana siitä ja ehkä tietyllä tapaa myös eri persoona, hän avaa.

Sieppi myöntää jännittävänsä ohjelman alkamista, sillä kokemus oli henkisesti rankka.

Kun Siepiltä kysyy, lähtisikö tämä vielä neljännen kerran mukaan vastaavaan formaattiin, alkaa hän välittömästi nauramaan. Vaikka erilaiset ihmiskokeet Sieppiä kiinnostavatkin, on nyt aika keskittyä jälleen muihin asioihin.

– En usko, että ainakaan tällaiseen realityyn koskisin enää pitkällä tikullakaan. Tämä oli sellainen kerran elämässä -juttu, mikä oli hieno kokea. Sain sen, mitä lähdin hakemaan ja se riittää ainakin hetkeksi. Hullu reissu, Sieppi kiteyttää nauraen.

– Mutta jälkeenpäin mietittynä tämä kuitenkin teki myös sairaan hyvää. Kliseistä sanoa, mutta sen jälkeen ymmärsi elämää ja kaikkea mitä Suomessa on ihan eri tavalla, hän toteaa.