Alec Baldwin ei ole vieläkään suostunut luovuttamaan puhelintaan ampumatragedian tutkijoille – asiantuntijat kertovat miksi

Lainoppineet uskovat, että elokuvan kuvauksissa kuvaajan tapaturmaisesti ampunut Baldwin suojelee joko itseään tai yksityisyyttään.

Näyttelijä Alec Baldwin, 63, joutui karmean ampumatragedian päätähdeksi lokakuussa, kun hän ampui vahingossa kuvaaja Halyna Hutchinsin kuoliaaksi Rust-elokuvan kuvauksissa. Tilanteessa loukkaantui myös elokuvan ohjaaja Joel Souza, 48.

Poliisi on sittemmin tutkinut onnettomuutta, jonka ympärillä leijuu useita avoimia kysymyksiä. Tiettävästi ase oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ladattu paukkupatruunoiden sijaan oikeilla luodeilla.

Ennen joulua uutisoitiin, että poliisi on hakenut etsintälupaa Alec Baldwinin puhelimeen, koska tämä ei suostunut luovuttamaan sitä ilman etsintälupaa. Puhelimesta uskotaan löytyvän todisteita, joiden toivotaan vievän tutkintaa eteenpäin.

Baldwin, joka on sanonut tekevänsä saumatonta yhteistyötä viranomaisten kanssa, ei ole vielä luovuttanut puhelintaan.

New York Post on haastatellut yhdysvaltalaisia lainoppineita, jotka arvioivat, että Baldwinin kieltäytymiselle voi olla useita syitä. Juristit uskovat, että Baldwin pelkää puhelimesta löytyvän sellaista tietoa, joka voisi asettaa hänet itsensä syytteen alaiseksi. Toinen varteenotettava syy on näyttelijän halu suojella yksityisyyttään.

– Jos hän on poistanut viestejä tai puhelutietoja, häntä voidaan syyttää tutkinnan haittaamisesta, Nassaun entinen piirikunnansyyttäjä, nykyinen puolustusasianajaja Kevin Kearon sanoo lehdelle.

– Tai jos puhelimessa on henkilökohtaisia keskusteluja, esimerkiksi hänen ja hänen vaimonsa välisiä, on ymmärrettävää, ettei hän halua niitä kaiken kansan nähtäviksi, Kearon jatkaa.

Kearonin mukaan Baldwinin päätös olla luovuttamatta puhelintaan ei ole linjassa hänen aiemman lausuntonsa kanssa, ja vaikuttaa tavallisen ihmisen silmään epäilyttävältä. Kearonin mukaan on myös mahdollista, että puhelin sisältää sellaisia viestejä, jotka ovat ristiriidassa hänen aiempien lausuntojensa kanssa.

– Hän sanoi tv-haastattelussa, ettei vetänyt liipasimesta. Hän on antanut useita lausuntoja, joilla hän on ajanut itsensä nurkkaan, Kearon sanoo.

Losangelesilainen puolustusasianajaja Louis Shapiro arvelee, että Baldwin saattaa pitää koko puhelimen takavarikointia ylimitoitettuna toimenpiteenä ja haluaisi rajata tutkinnan ainoastaan viesteihin ja puheluihin, jotka liittyvät suoraan onnettomuuteen.

– Baldwinin vaatimus etsintäluvasta saattaa vaikuttaa ylimieliseltä tai sulkeutuneelta, mutta se on melko yleistä, Shapiro toteaa.

Kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui lokakuussa 2021 Rust-elokuvan kuvauksissa.

Shapiron mukaan vaatimus voi olla viesti siitä, ettei hän halua sotkea mukaan muita ihmisiä, joiden kanssa hän on keskustellut muista asioista. Etsintäluvalla luovutettavat tiedot voitaisiin rajata tarkasti koskemaan vain kyseistä tutkintaa.

– Hekumallisempi syy olisi, että puhelimessa olisi jotain raskauttavaa, hän lisää.

Shapiron mukaan tutkijat saattavat havitella puhelimesta myös todisteita jotain toista henkilöä vastaan.

– He etsivät tekstiviestejä, kuten ’Voi luoja, en tarkastanut asetta’ tai ’Palkkasin epäpätevän henkilön’ – mitä tahansa, mikä voisi johtaa syytteeseen tai valottaisi tapahtumia tarkemmin. Tai mitä tahansa, mikä voisi osoittaa toisten ihmisten syyllisyyden.

Shapiro ei kuitenkaan pidä todennäköisenä, että puhelimesta löytyisi mitään, mikä voisi ”vahingoittaa” Baldwinia itseään.

– Täytyy muistaa, että hän antoi haastattelun poliisille. On oletettavaa, että hän ja hänen asianajajansa tietävät, mitä puhelimessa on, jotta ei syntyisi ristiriitaa.

Sekä Shapiro että Kearon uskovat, että ennen pitkää Baldwin joutuu luovuttamaan puhelimensa. Muutoin häntä odottaisi todennäköisesti syyte tutkinnan haittaamisesta.